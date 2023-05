Sechs spannende Hörbücher bei Audible: Gönnen Sie Ihren Ohren etwas Gutes

Von: Jessica Bradley

Mal ein gutes Buch für zwischendurch, aber keine Zeit? Wie wäre es dann mit einem Hörbuch? Aktiv den Haushalt machen und trotzdem spannenden Geschichten lauschen. Sechs Hörbücher, die wir Ihnen empfehlen können.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Jetzt ein gutes Buch, aber Sie haben noch Haushalt, Einkauf oder Ähnliches zu erledigen? Wie wäre es dann mit einem Hörbuch? Sie könnten in die Geschichte abtauchen und trotzdem Ihren Alltag erledigen. Wir stellen Ihnen sechs spannende Hörbücher bei audible vor. Von Thriller bis Sachbuch haben Sie eine bunte Auswahl.

Fesselnde Spannung bei „Mimik“ von Sebastian Fitzek

Geschichten begleiten uns, doch nicht immer haben wir die Muse uns hinzusetzen und ein Buch in die Hand zu nehmen. 6 Audible Hörbücher, die Sie sich auf die Ohren legen können. (Symbolbild) © IordacheMagdalena/Imago/Symbolbild

Inmitten ihres Kampfes mit den Auswirkungen eines Gedächtnisverlustes nach einer Operation wird Mary mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert. Eine zuvor unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie auf grausame Weise ermordet zu haben, wobei nur ihr kleiner Sohn Paul überlebte. Nach ihrem Geständnis gelingt der Mutter die Flucht aus dem Gefängnis. Fragt sich Mary, ob sie auf der Suche nach ihrem Sohn ist, um ihre „Todesmission“ zu vollenden. Hannah Herbst verfügt lediglich über ein kurzes Geständnis-Video, das die Mutter überführen und Paul retten könnte. Doch das Problem besteht darin, dass die Mörderin auf dem Video Hannah selbst ist. Eine detaillierte Rezension finden Sie hier.

Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr, um das wahre Ich eines Menschen zu „lesen“: Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die geheimen Signale des menschlichen Körpers. Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche Gewaltverbrecher überführt.

Sebastian Fitzek „Mimik“ Audible Eigenproduktion Dauer: 7 Stunden und 58 Minuten Hier bestellen

„Miss Bennet“ ein historischer Liebesroman von Janice Hadlow

Nachdem Mary vorübergehend von einer Schwester zur anderen gezogen ist, findet sie schließlich Unterschlupf bei ihrer Tante in London. Dort entfaltet sie sich regelrecht und entdeckt ihre Freude an Bällen und Abendveranstaltungen. Bald schon bemüht sich der wohlhabende Erbe Will Ryder um ihre Gunst. Doch Mary ist fest entschlossen, ihrem Herzen zu folgen - und dieses schlägt für den ruhigen Anwalt Tom Hayward.

Mary Bennet weiß von klein auf, dass sie keine Schönheit ist – besonders im Vergleich zu ihren vier Schwestern, die mittlerweile alle verheiratet sind. Sie selbst sucht noch nach ihrem Platz im Leben, als sie nach dem Tod des Vaters zusammen mit ihrer Mutter den Familiensitz Longbourn verlassen muss.

Janice Hadlow „Miss Bennet“ Audible Eigenproduktion Dauer: 22 Stunden und 3 Minuten Hier bestellen

Fürs Herz ist „Wo wir uns finden“ von Nicholas Sparks

Entschlossen nimmt Hope eine spontane Auszeit und zieht sich für eine Woche in das malerische Strandhaus ihrer Familie zurück, um Klarheit in ihr Leben zu bringen. Doch dort trifft sie auf Tru, einen charmanten Abenteurer, der alles durcheinanderwirbelt. Es ist Liebe auf den ersten Blick und sie verbringen gemeinsam herrlich romantische Tage. Allerdings werden sie von familiären Verpflichtungen belastet, die ihrer Beziehung im Weg stehen. Als ein dunkles Geheimnis aus Trus Vergangenheit ans Licht kommt, droht ihr Glück endgültig zu zerbrechen.

Die 36-jährige Hope Anderson steht vor schicksalhaften Entscheidungen. Sie ist seit mehreren Jahren mit ihrem Partner zusammen, weiß aber nicht, ob er wirklich die Liebe ihres Lebens ist. Zusätzlich wurde gerade bei ihrem Vater eine schwerwiegende Krankheit diagnostiziert, was schwierige Fragen für ihre eigene Zukunft aufwirft.

Nicholas Sparks „Wo wir uns finden“ Random House, Audible Hörbuch Dauer: 9 Stunden und 6 Minuten Hier bestellen

Ein etwas anderes Selbsthilfe-Buch: „Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt selbst“ von Claudia Engel

Seit über 13 Jahren nutzt Claudia Engel, eine Glückstrainerin, das Gesetz der Anziehung erfolgreich für sich selbst. Sie hat bereits zahlreichen Menschen ihr Wissen weitergegeben und präsentiert nun in ihrem Hörbuch, wie auch wir lernen können, uns vom Nörgeln und negativen Denken zu lösen und unser Glück eigenhändig in die Hand zu nehmen. Mit Humor, Leichtigkeit und praktischen Beispielen erklärt sie die entscheidenden Schritte des Manifestierens und zeigt auf, wie wir uns alles im Leben erschaffen können - sei es ein freier Parkplatz oder sogar unser Traumhaus.

Das Leben ist okay, aber wenn die Glücksfee vorbeikommen würde, gäbe es durchaus ein paar Wünsche? Die entspannte Beziehung, einen Job mit mehr Gehalt und weniger Stress, ein paar mehr Konfetti-Momente im Alltag? Das alles ist möglich, denn mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Realität. Klingt verrückt? Ist aber so einfach, dass man sich fragt, warum es nicht jeder macht.

Claudia Engel „Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt selbst“ mvg Verlag, Audible Hörbuch Dauer: 7 Stunden 29 Minuten Hier bestellen

Eine mitfühlende Geschichte ist „Mein Leben in deinem“ von Jojo Moyes

Die Geschichte von Sam und Nisha, wie sie von Jojo Moyes erzählt wird, dreht sich um Freundschaft und Liebe. Es ist eine Erzählung darüber, wie ein Perspektivenwechsel die Fähigkeit hat, starke Emotionen hervorzurufen und die Welt mit neuen Augen zu betrachten. Es geht auch um das Glück, eine zweite Chance zu erhalten.

Einmal in das Leben einer anderen schlüpfen, davon träumt Sam manchmal, wenn ihr der Alltag über den Kopf wächst. Als Sam in ihrem Sportstudio versehentlich die falsche Tasche mitnimmt, kann sie nicht widerstehen. Der Inhalt ist so anders als ihre schlichten, vernünftigen Klamotten. Eine wunderschöne Chanel-Jacke und ein Paar glamouröse High Heels. Als Sam die Kleidungsstücke anzieht, fühlt sie sich für einen Moment wie eine andere Frau. Sorglos, unbeschwert, frei. Ein Gefühl, das sie lange nicht mehr hatte.

Jojo Moyes „Mein Leben in deinem“ Argon Verlag, Audible Hörbuch Dauer: 14 Stunden und 6 Minuten Hier bestellen

Witziges Selbsthilfe-Buch ist auch: „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von Alexandra Reinwarth

Es gibt Augenblicke im Laufe des Lebens, in denen einem bewusst wird, dass Veränderungen notwendig sind. Ein solcher Moment ereignete sich, als Alexandra Reinwarth ihre nervige Freundin Kathrin mit einem aufrichtigen „Ich habe genug von dir“ in die Wüste schickte. Das Leben erwies sich ohne sie als angenehmer - und wie viel erfüllender könnte es sein, wenn man im Allgemeinen aufhören würde, gegen den eigenen Willen Dinge zu tun, sich mit unliebsamen Personen abzugeben und nach unnötigen Dingen zu streben!

Wer noch der Meinung ist, das Leben könnte etwas mehr Freiheit, Muße, Eigenbestimmung und Schokolade vertragen und dafür weniger Kathrins, WhatsApp-Gruppen und Weihnachtsfeiern, der ist hier goldrichtig.

Alexandra Reinwarth „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ mvg Verlag, Audible Hörbuch Dauer: 4 Stunden und 25 Minuten Hier bestellen