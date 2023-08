Berlin: 23. Internationales Literaturfestival vom 6. bis 16. September

Von: Jessica Bradley

In diesem Jahr leitet Lavinia Frey erstmals das Festival. Ulrich Schreiber, der Gründer des ilb und ehemaliger Festivaldirektor, wird am 10. September bei einer Festveranstaltung geehrt.

Die Vorfreude steigt: Vom 6. bis 16. September wird Berlin erneut zum Mekka für Literaturbegeisterte. Das 23. Internationale Literaturfestival Berlin (ilb) lockt mit über 140 Autoren und Autorinnen aus rund 40 Ländern und 133 spannenden Veranstaltungen. Namen wie Édouard Louis, Jeffrey Eugenides und Nino Haratischwili versprechen literarische Vielfalt. Ein Höhepunkt ist die Buchvorstellung von Salman Rushdies neuem Werk „Victory City“.

Beeindruckende Auftaktreden und literarische Premieren beim Festivalauftakt

Berlin: 23. Internationales Literaturfestival vom 6. bis 16. September © Joko/Imago

Den Startschuss für das diesjährige Festival gibt Francesca Melandri mit ihrer bewegenden Rede „The Ultrasound of Silence“, die Erinnerungskultur und vergessene Geschichte thematisiert. In der Sektion für Kinder- und Jugendliteratur tritt die britische Autorin Manjeet Mann erstmals in Berlin auf. Das junge ilb-Programm präsentiert aufregende Premieren von internationalen Autoren und Autorinnen, darunter Elle McNicoll und Gary Lonesborough.

