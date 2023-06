Der gefeierte amerikanische Autor Cormac McCarthy ist tot

Von: Sven Trautwein

Cormac McCarthy verkörperte wie kein anderer die apokalyptischen Visionen der amerikanischen Südstaaten. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der renommierte Schriftsteller Cormac McCarthy, dessen düster, gewalttätige, apokalyptische Visionen des amerikanischen Südens ihm Fans von Oprah Winfrey bis Saul Bellow einbrachten, ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie sein Sohn mitteilte. Der amerikanische Autor war weltweit geschätzt. Für „Die Straße“ (Originaltitel „The Road“) erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Pulitzer-Preis. „Der Passagier“ (werblicher Link) und „Stella Maris“ (werblicher Link) wurden seine letzten Romane, an denen er nach langer Pause arbeitete.

Der renommierte Autor Cormac McCarthy starb im Alter von 89 Jahren. © Beowulf Sheehan

McCarthy gehörte zu der Autorenriege, die keine Lesungen und nur in den seltensten Fällen Interviews gab. Trotz allem gehörte er aber zu den bekanntesten amerikanischen Autoren seiner Generation.

Cormac McCarthy: In seinen Büchern stand Gewalt und Hoffnungslosigkeit im Vordergrund

McCarthys Bücher waren geprägt von Hoffnungslosigkeit und Gewalt, ohne jedoch anklagend zu sein. Eine Zielperson, die für diese menschlichen Abgründe verantwortlich wäre, fehlt in seinen Büchern. Besonders hervorzuheben ist sein feiner Humor, den die Bücher durchziehen und was bei den Lesern ankam. Er schrieb, ohne grimmig zu sein. Mahnend und düster, aber nicht direkt anklagend. Trotz allem legten die Bücher den Finger in die Wunde und wiesen auf die Schwachstellen des amerikanischen Systems hin.

Auch Schriftsteller-Kollegen, wie Stephen King, kondolierten auf Twitter.

Auch für den Horror-Spezialisten King gilt McCarthy als einer der größten amerikanischen Autoren, der eine Vielzahl an wunderbaren Werken schuf. King spricht sein Mitgefühl über den Tod des Schriftstellers aus.

Cormac McCarthy: Seine größten Werke in der richtigen Reihenfolge

Der Feldhüter

Draußen im Dunkel

Ein Kind Gottes

Verlorene

Die Abendröte im Westen

All die schönen Pferde

Grenzgänger

Land der Freien

Kein Land für alte Männer

Die Straße (werblicher Link)

Der Passagier

Stella Maris

Laut Süddeutscher Zeitung wurde McCarthy dem Southern Gothic zugeordnet. Ausschlaggebend für die Einordnung ist die Beschreibung der rauen Landschaften in Kombination mit minimalistischer Sprache. Für den Literaturwissenschaftler Harold Bloom gilt McCarthy neben Philip Roth, Don DeLillo und Thomas Pynchon zu den vier größten Schriftstellern seiner Zeit.

Ausschnitt aus der Romanverfilmung „Die Straße“ nach dem Roman von Cormac McCarthy. © Allstar/Imago

Im Jahr 1992 erhielt Cormac McCarthys Roman „All The Pretty Horses“ (dt. „All die schönen Pferde“ – werblicher Link) den renommierten National Book Award, den bedeutendsten Literaturpreis der USA. Es war der Auftakt der Border-Trilogie. Sein postapokalyptischer Roman „The Road“ (dt. „Die Straße“) wurde 2007 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, und im Jahr darauf erhielt die Verfilmung seines Romans „No Country For Old Men“ den Oscar als bester Film. Jetzt ist Cormac McCarthy im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, verstorben. Die Bücher sind in der deutschen Fassung bei Rowohlt erschienen.

