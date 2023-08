„Wow“: Bestsellerautorin Rita Falk erhält Österreichischen Krimipreis

Von: Sven Trautwein

„Rehragout-Rendezvous“ von Rita Falk ist in den Kinos angelaufen, über dessen Verfilmung die Autorin etwas unzufrieden ist. Nun hat Rita Falk den Österreichischen Krimipreis bekommen.

Die Erfolgsautorin Rita Falk wuchs in Oberammergau auf und verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Oma. Die Kindheit und ihre eigene Familiensituation waren Grundstein für die Eberhofer-Krimis, die sich mittlerweile mehr als sieben Millionen Mal verkauft haben. Die Verfilmungen lassen die Kinokassen klingeln, auch wenn Rita Falk mit der Verfilmung von „Rehragout-Rendezvous“ etwas unzufrieden ist. Nun hat die Autorin den Österreichischen Krimipreis bekommen.

Mit ihrer Kritik über die Verfilmung von „Rehragout-Rendezvous“ hat Rita Falk für Wirbel gesorgt. Nun erhält sie den Österreichischen Krimipreis 2023. © Sven Hoppe/dpa

Wie das Branchenmagazin buchreport berichtet, geht der Österreichische Krimipreis 2023 an Rita Falk. Die Verleihung, die in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet, findet am 15. Oktober durch das Krimifest Kärnten statt. Der Vorjahrespreisträger, Herbert Dutzler („Letzter Tropfen“) wird im Rahmen der Verleihung die Laudatio auf Rita Falk halten, so buchreport.

Laut Website des Österreichischen Krimipreises, krimi-preis.at, hat sich die Bestsellerautorin Rita Falk sehr über den Preis gefreut.

Meine erste Reaktion war, dass ich mich unheimlich drüber freue, einen Krimipreis zu gewinnen (die Kollegen sind alle nicht schlechter!). Meine zweite war, dass ich mich unheimlich drüber freue, dass er aus Österreich kommt. Seit ich mit dem Franz und seinen Konsorten unterwegs bin, und das ist immerhin seit vierzehn Jahren, waren es immer die Österreicher, die uns am meisten gefeiert und am herzlichsten empfangen haben.

Auf der Website heißt es, dass der Preis „eine besondere Würdigung für hervorragende Kriminalliteratur“ sei. So seien Krimispezialisten, Buchhändler, Journalisten, Blogger und Leser aufgerufen, drei auf Deutsch schreibende Autoren zu nennen, „deren Kriminalromane inhaltlich und literarisch besonders überzeugen und die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz des Genres unterstreichen sowie richtungsweisende neue Entwicklungen innerhalb des Genres anstoßen“.

Österreichischer Krimipreis: Die Preisträger der Vorjahre

Herbert Dutzler, 2022

Andreas Gruber, 2021

Alex Beer, 2019

Ursula Poznanski, 2018 („Stille blutet“)

Thomas Raab, 2017

In der Pressemitteilung heißt es: „Sie schreibt den Bewohner:innen von Niederkaltenkirchen, auch Franz Eberhofer, einen original bayerischen Ton in den Mund, der zugleich hart und herzlich ist. Und ebenso ist auch der Blick von Rita Falk auf ihre Heimat: liebevoll, aber niemals romantisierend, freundlich, aber immer ehrlich“.

Der Österreichische Krimipreis ist mit 4.000 Euro dotiert.