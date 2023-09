Leipziger Buchmesse-Preis: Verlage können ab sofort bis zum 2. Oktober aktuelle Werke einreichen

Von: Jessica Bradley

Teilen

Seit 2005 wird der Leipziger Buchmesse-Preis verliehen – 2024 bereits zum 20. Mal. Jetzt können die Verlage ihre Bewerbungen bis 2. Oktober einsenden.

Die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die verschiedenen Preiskategorien werden am 29. Februar 2024 bekannt gegeben. Die Verleihung der Preise selbst findet am ersten Tag der Leipziger Buchmesse statt, nämlich am 21. März 2024. Die feierliche Zeremonie wird um 16 Uhr in der Glashalle abgehalten.

Deadline für die Bewerbung zum Leipziger Buchmesse-Preis bis 2. Oktober

Die Einsendefrist für die Bewerbungen um den begehrten Leipziger Buchmesse-Preis läuft bis zum 2. Oktober 2023. Verlage haben die Möglichkeit, pro Kategorie bis zu zwei Werke einzureichen. Diese müssen zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 20. März 2024 veröffentlicht worden sein.

Die neue Jury für 2024

Jetziger Bewerbungsstart für den Leipziger Buchmesse Preis 2024 endet am 02. Oktober 2023. © HendrikSchmidt/dpa

Im März nächsten Jahres wird eine siebenköpfige Jury die Preisträger für den Leipziger Buchmesse-Preis wählen und dabei zwei neue Mitglieder willkommen heißen: Marie Schmidt, Redakteurin und Literaturkritikerin bei der „Süddeutschen Zeitung“, sowie David Hugendick, Kulturkorrespondent bei der „Zeit“ und „Zeit Online“. Diese beiden Experten verstärken fortan das bestehende Gremium, zu dem bereits Insa Wilke (Vorsitz), Maryam Aras, Moritz Baßler, Cornelia Geißler und Shirin Sojitrawalla gehören. Laut buchreport eine ausgezeichnete Wahl.

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Fotostrecke ansehen

David Hugendick, geboren 1980, hat im Juni seine Tätigkeit als Kulturkorrespondent bei der „Zeit“ und „Zeit online“ aufgenommen. Zuvor prägte er 14 Jahre lang das Literaturressort von ZEIT ONLINE als Literaturredakteur.

Marie Schmidt, Jahrgang 1983, hat sich als Redakteurin und Literaturkritikerin im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“ einen Namen gemacht. Im Frühjahr 2023 verschlug es sie als Critic-in-Residence an die Washington University in St. Louis, wo sie ihre Expertise unter Beweis stellen konnte.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.