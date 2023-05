Sieben Biografie-Bestseller, die perfekt für die Frühlingszeit geeignet sind.

Von: Jessica Bradley

Ein gutes Buch kann dazu beitragen, dass man die Frühlingstage zu Hause mehr genießen kann. Aber welche Biografien sind empfehlenswert? Sieben Bestseller, die Sie lesen sollten.

Prominente Persönlichkeiten haben oft interessante und inspirierende Lebensgeschichten, die häufig in Form von Büchern veröffentlicht werden. Wir präsentieren sieben Bestseller aus dem Bereich (Auto-)Biografien, die eine lohnenswerte Ergänzung für jedes Bücherregal sind und definitiv gelesen werden sollten.

Hape Kerkeling: „Der Junge muss an die frische Luft: Meine Kindheit und ich“

Hape Kerkeling zählt zu den bekanntesten Komikern Deutschlands und hat bereits mit seinem Pilgerbericht „Ich bin dann mal weg“ seine Fans überrascht. In seinem Werk „Der Junge muss an die frische Luft“ zeigt er eine völlig neue Seite von sich. Dabei führt er den Leser auf eine Reise durch seine Memoiren, die ihn von Düsseldorf über Mosambik bis in den heiligen Garten von Gethsemane führt. Besonders jedoch widmet er sich seiner Kindheit, die in Recklinghausen und der Bergarbeitersiedlung Herten-Scherlebeck stattgefunden hat. Das Buch besticht durch seine Ehrlichkeit, Emotionalität und Erkenntnisgewinn und sollte in keinem Bücherregal fehlen.

Nach dem Mega-Erfolg von »Ich bin dann mal weg« hält nun auch »Der Junge muss an die frische Luft«, Hape Kerkelings Biografie, Einzug in die deutschen Kinosäle. Auf humorvolle, gleichsam aber auch entwaffnend ehrliche Weise spricht er darin über seine Kindheit im Ruhrgebiet, seine Anfänge im Showbusiness bis hin zu den Hochs und Tiefs einer dreißigjährigen Karriere.

Hape Kerkeling: „Der Junge muss an die frische Luft: Meine Kindheit und ich" 2018, Piper

Michelle Obama: „Becoming: Meine Geschichte“

Michelle Obama zählt zweifellos zu den beeindruckendsten Frauen der heutigen Zeit. Als erste afroamerikanische First Lady der USA gestaltete sie gemeinsam mit ihrem Mann das wohl gastfreundlichste und offenste Weiße Haus in der Geschichte Amerikas. Locker, bodenständig, sympathisch und kompetent sind nur einige der positiven Eigenschaften, die ihr zugeschrieben werden können. In ihrer Autobiografie „Becoming“ erzählt Obama ihre Geschichte in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Die Botschaft ihres Werks ist klar: Es ist von großer Bedeutung, der eigenen Stimme zu folgen.

Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte.

Michelle Obama: „Becoming: Meine Geschichte" 2021, Goldmann Verlag

Kobe Bryant: „Mamba Mentality: Mein Weg zum Erfolg“

Kobe Bryant wird als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten gefeiert und konnte fünf NBA-Meistertitel sowie zwei olympische Goldmedaillen für sich verbuchen. In einem einzigen Spiel erzielte er unglaubliche 81 Punkte. In seinem Werk „Mamba Mentality“ gewährt „Black Mamba“ Bryant einen tiefen Einblick in sein Mindset als Spitzensportler. Durch seine persönlichen Erzählungen in Kombination mit den eindrucksvollen Fotografien des renommierten Sportfotografen Andrew D. Bernstein wird dieses Buch zu einem lesens- und sehenswerten Porträt einer wahren Legende.

Fünf NBA-Meistertitel, zwei olympische Goldmedaillen, 81 Punkte in einem einzigen Spiel, 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers – diese und zahlreiche weitere Meilensteine machen Kobe Bryant zu einem der besten Basketballer aller Zeiten.

Kobe Bryant: „Mamba Mentality: Mein Weg zum Erfolg" 2019, Riva Verlag

Judith Holofernes: „Die Träume anderer Leute“

Judith Holofernes dürfte vielen als Sängerin der Band „Wir sind Helden“ bekannt sein. In ihrem Buch „Die Träume anderer Leute“ beschreibt sie die Herausforderungen, die mit dem frühen Erfolg einhergehen, die Vereinbarkeit von Familie und ihrer Position als Frontfrau, die öffentliche Wahrnehmung ihres Körpers sowie ihr Aufwachsen mit ihrer lesbischen Mutter in Freiburg. Sie reflektiert über die tiefen Einschnitte in ihrem Leben, Zweifel und Schmerz. Auch die Musikbranche und das Thema Sexismus spielen eine Rolle. Holofernes beschreibt ihren Weg, sich von Zwängen zu befreien und zu sich selbst zu finden. Das Buch gibt Einblicke in das Leben einer starken und inspirierenden Frau.

Album, Promotion, Tour. Beinahe zwanzig Jahre lang bestimmt die Dynamik des Musikbetriebs Judith Holofernes‘ Leben. In dieser Zeit wird sie, mit Wir sind Helden und ihrem Soloprojekt, zu einer der bekanntesten und prägendsten Sängerinnen ihrer Generation.

Judith Holofernes: „Die Träume anderer Leute" 2022, Kiepenheuer&Witsch

Mary Roos: „Aufrecht geh‘n: Mein liederliches Leben“

Mary Roos ist eine deutsche Sängerin, die zwischen den Genres Schlager, Chanson und Pop erfolgreich war. Doch ihre Karriere begann bereits vor über 60 Jahren als Kinderstar. In ihrer Autobiografie „Aufrecht geh‘n“ beschreibt sie, wie sie es immer wieder schaffte, sich neu zu erfinden und einen neuen Karrierefrühling zu erleben. Dabei zeigt sie auch die Schattenseiten des Ruhms auf, wie zwei gescheiterte Ehen, Schmerz und Niederlagen. Trotzdem bleibt Roos eine starke Frau, die neugierig auf das bleibt, was noch kommen wird. Ihre Geschichte ist inspirierend und fesselnd.

Mary Roos ist die vielseitigste deutsche Sängerin, gelassen und humorvoll bewegt sie sich zwischen Schlager, Chanson und Pop. Als Kinderstar vor über 60 Jahren das erste Mal in der Öffentlichkeit, gefeiert im Pariser Olympia, immer wieder in den Charts: Mary Roos hat geschafft, was keiner anderen deutschen Künstlerin gelungen ist.

Mary Roos: „Aufrecht geh'n: Mein liederliches Leben" 2022, Rowohlt

Jonas Deichmann: „Das Limit bin nur ich: Wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete“

Jonas Deichmann hat eine scheinbar unmögliche Herausforderung bewältigt: In den Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren hat er die Erde einmal komplett umrundet. In 14 Monaten erlebte er dabei Grenzerfahrungen und gleichzeitig größtes Glück. Seine Reise wurde von verschiedenen Menschen begleitet, die sich ihm spontan anschlossen, und von Millionen von Fans im Internet verfolgt. Das Buch „Das Limit bin nur ich“ zeigt die Grenzenlosigkeit der Welt und vermittelt Mut und Motivation. Es ist ein absolutes Muss für jedes Bücherregal.

Einmal um die Erde, in den Triathlon-Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren. Ganz auf sich allein gestellt hat Jonas Deichmann das Unmögliche möglich gemacht: Während die Welt im Lockdown verharrt, umrundet er sie, in 14 Monaten voller Grenzerfahrungen und Momenten größten Glücks.

Jonas Deichmann: „Das Limit bin nur ich: Wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete" 2021, Polygott

Kurt Krömer: „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression“

Kurt Krömer ist ein bekannter Comedian, der auf der Bühne seine lustige Seite zeigt. Doch hinter der Bühnenfigur verbirgt sich der depressive Alexander Bojcan, ein trockener Alkoholiker und alleinerziehender Vater, der jahrelang mit Depressionen kämpfte. In seiner schonungslos offenen, aber dennoch humorvollen Autobiografie bricht Krömer ein Tabu und ermutigt Menschen, die selbst mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben oder eine ähnliche Odyssee durch Ärzte und Therapeuten hinter sich haben. Das Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ schafft einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten und ist ein Bestseller, der sich lohnt, gelesen zu werden.

Alexander Bojcan ist 48 Jahre alt, trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und er war jahrelang depressiv. Auf der Bühne und im Fernsehen spielt er Kurt Krömer. Er will sich nicht länger verstecken.

Kurt Krömer: „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression" 2022, Kiepenheuer&Witsch

