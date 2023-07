Sorgt für Abkühlung: Dritter Band der Dark-Iceland-Serie „Blindes Eis“ von Ragnar Jónasson

Island-Thriller

Ragnaer Jónassons dritter Band der Dark-Iceland-Serie sorgt für die nötige Abkühlung während heißer Sommertage.

Siglufjörður, eine isländische Kleinstadt, befindet sich derzeit in Quarantäne, da ein Ebola-Virus für Unruhe sorgt. Aufgrund der Einschränkungen im öffentlichen Leben hat der Dorfpolizist Ari Pór Arason viel Zeit, um sich mit einem mysteriösen Fall zu beschäftigen. In den 1950er Jahren lebten zwei Ehepaare und ein Kleinkind in einem abgelegenen Bauernhaus in Héðinsfjörður, das zu dieser Zeit von jeglicher Zivilisation abgeschnitten war. Der dritte Band der Dark-Iceland-Serie ist überaus spannend und schafft es, von den steigenden Temperaturen draußen ein wenig abzulenken.

Ragnar Jónasson „Blindes Eis“: Darum geht es im Buch

+ „Blindes Eis“ ist der dritte Band der Dark-Iceland-Reihe von Ragnar Jónasson und womöglich der beste. © Christian Heeb/Imago/btb (Montage)

Das Gebiet war nur über einen beschwerlichen Bergpass erreichbar und es gab keine Strom- oder Telefonverbindungen. Im März 1957 ereignete sich ein Drama, bei dem eine der Frauen ums Leben kam. Der Vorfall wurde als Unfall dargestellt, da sie versehentlich Rattengift statt Zucker in ihren Kaffee geschüttet haben soll, da sich beide Substanzen in ähnlichen Behältern befanden. Hedinn, der damals erst acht Monate alt war, bittet nun Ari Pór darum, den Vorfall erneut zu untersuchen, da ein Foto aufgetaucht ist, auf dem eine weitere, ihm völlig unbekannte Person zu sehen ist.

Ragnar Jónasson gilt als der Stephen King des isländischen Thrillers. Und die Krimis und Thriller aus dem Nordic-Noir-Genre haben ihre eigene, stetig wachsende Fangemeinde.

„Blindes Eis“ bildet den dritten Teil der „Dark Iceland“-Serie von Ragnar Jónasson und reiht sich damit neben „Schneebraut“ und „Todesnacht“ ein. Weitere Bücher dieser Reihe liegen bereits vor. Das Buch umfasst knapp 350 großzügig bedruckte Seiten und besteht aus insgesamt 50 Kapiteln, die das Tempo der Geschichte vorantreiben. Dabei wechseln die Szenarien nicht nur zwischen den Hauptfiguren Ari Pór und Isrun, sondern geben auch anderen Charakteren Raum. Zu Beginn mag die Geschichte etwas unübersichtlich wirken, das gibt sich aber mit den laufenden Kapiteln.

Neben der eigentlichen Krimihandlung präsentiert „Blindes Eis“ in typischer skandinavischer Krimi-Manier eine Fülle von persönlichen Problemen, die möglicherweise auf die unwirtlichen klimatischen Bedingungen vor Ort zurückzuführen sind. Sowohl Ari Pór als auch sein Vorgesetzter Tómas stehen derzeit vor der Herausforderung, den Zustand ihrer Beziehungen zu hinterfragen, da diese auf unsicheren Grundlagen stehen. Gut gelungen ist Jónasson, die unwirtliche Atmosphäre vor Ort einzufangen.

Ragnar Jónasson „Blindes Eis“: Fazit

Es ist der beste Band der Dark-Iceland-Serie. Jónasson versteht, wie er Spannung aufbaut und benötigt dafür nicht viele separate Handlungsstränge wie einige seiner Kollegen. Wer auf blutige und actiongeladene Handlungen steht, ist hier genau richtig. Alle anderen greifen bitte zu „Troubadour“ von Martin Walker oder einem Band von Donna Leon. Eine Fortsetzung ist der vierte Band „Totenklippe“, der zusammen mit dem dritten Band auf Deutsch erschienen ist.

Ragnar Jónasson „Blindes Eis“ Aus dem Englischen von Helga Augustin 2022 btb, ISBN-13 978-3-442-77216-2 Preis: Taschenbuch 12 €, 352 Seiten

Ragnar Jónasson

Ragnar Jónasson, der 1976 in Reykjavík geboren wurde, ist ein Mitglied der britischen Crime Writers‘ Association und einer der Mitbegründer des „Iceland Noir“, dem Reykjavík International Crime Writing Festival. Seine Bücher, darunter die preisgekrönte „Hulda-Trilogie“, sind in 21 Sprachen und in über 30 Ländern veröffentlicht und werden von renommierten Zeitungen wie der „New York Times“ und der „Washington Post“ hochgelobt. Er lebt und arbeitet als Schriftsteller und Investmentbanker in der isländischen Hauptstadt und ist zusätzlich als Dozent für Rechtswissenschaften an der Universität tätig.

