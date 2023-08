Buchmarkt: Das waren die Toptitel im Juli 2023

Von: Jessica Bradley

Buchmarkt im Juli: Kauflaune bleibt schwach, Preise steigen an. Deutschland schwächelt, Österreich im Plus, Schweiz mit mäßigen Zahlen.

Die erwartete Erholung der Kauflaune im Buchmarkt blieb im Juli aus. Die Verkaufszahlen von Büchern und ähnlichen Medien lagen noch unter denen des bereits schwachen Vorjahres. Dennoch sorgten erhöhte Preise - mit Ausnahme der Schweiz – für einen Umsatzanstieg. Die Juli-Zahlen des Handelspanels von Media Control zeigen unterschiedliche Entwicklungen in den drei Märkten: Deutschland kämpft mit anhaltender Absatzschwäche, während in Österreich der Umsatz dank Preissteigerungen im Plus liegt.

Die Schweiz hingegen verzeichnete moderate Zahlen während des schwachen Hochsommers. Die meistverkauften Titel im Juli waren weiterhin belletristische Spitzenwerke des Frühjahrs. In den Top 10 der umsatzstärksten Bücher behauptet sich auch das Sachbuch „Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie, das in diesem Jahr den Deutschen Sachbuchpreis erhielt. Der Blick richtet sich nun auf die kommende Herbstsaison, die voraussichtlich für Veränderungen im Ranking sorgen wird.

Platz 1: „Bretonischer Ruhm“: Kommissar Dupins zwölfter Fall

In seinem zwölften Fall entführt Kommissar Dupin uns in die Umgebung der Winzer, zu exquisiten Weinen und an den größten See der Bretagne, den Lac de Grand-Lieu. An diesen Ufern hatte einst die renommierte Kosmetikdynastie Guerlain ihre Residenz.

Kommissar Dupin und Claire verbringen ihre Flitterwochen an der Loire, im traumhaften Pays de Retz. Von Weingut zu Weingut, von einem kulinarischen Hochgenuss zum nächsten soll die Reise gehen. So zumindest der Plan. Doch dann wird ein bekannter Winzer ermordet, der Ex-Mann einer Freundin von Claire. Sie zählt auf Dupins Unterstützung. Oder ist sie am Ende in die Sache verwickelt?

Jean-Luc Bannalec „Bretonischer Ruhm“ 2023, KiWi, ISBN 13-978-3-462-05404-0 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format)

Platz 2: „Elternabend“: Kein Thriller (Auch wenn der Titel nach Horror klingt!)

Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert.

Sebastian Fitzek „Elternabend“ 2023, Droemer, ISBN 13-978-3-426-28413-1 Preis: Taschenbuch 16,99 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format)

Platz 3: „Vergissmeinnicht - Was bisher verloren war“: Der große Fantasy-Bestseller 2023

Obwohl er ursprünglich beabsichtigte, sie vor den Gefahren des Saums zu bewahren, hält dies Matilda nicht davon ab, sich kopfüber ins Abenteuer zu stürzen. Denn gemeinsam müssen sie drängende Fragen beantworten: Gibt es eine Geheimgesellschaft, die für den Tod von Quinns Vater verantwortlich ist? Wie zähmt man eine Sphinx? Und wie geht man mit der ränkevollen neuen Mitschülerin um? Kann Liebe überhaupt gedeihen, wenn ständige Lebensgefahr besteht?

Mit Feen abzuhängen, durch Portale in eine Parallelwelt zu spazieren und Superkräfte zu besitzen, daran hat Quinn sich mittlerweile gewöhnt. Blöd nur, dass ihn jedes Geheimnis, das er aufdeckt, vor neue Rätsel stellt. Ohne Matilda und ihre ganz spezielle Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, wäre er völlig aufgeschmissen.

Kerstin Gier „Vergissmeinnicht - Was bisher verloren war“ 2023, Fischer, ISBN 13-978-3-949-46509-3 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 528 (abweichend vom Format)

