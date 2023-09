Buchtipps für den Herbst 2023: Die besten Bücher für graue Tage

Von: Jessica Bradley

Teilen

Im Herbstblätterrauschen versinken – Lass dich von sechs spannenden Büchern in eine Welt voller Geschichten und Gedichte entführen.

Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und die Abende kühler, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich mit einem guten Buch auf dem Sofa zu verkriechen. Romane bieten die Möglichkeit, in fremde Welten abzutauchen und neue Charaktere kennenzulernen, während Gedichte die Seele berühren und Emotionen wecken.

Das Sofa wird so zur Bühne für gemütliche Stunden, in denen die Zeit stillzustehen scheint und die Gedanken auf Reisen gehen. Ein Buch in der Hand, das Knistern des Kaminfeuers im Ohr und draußen das Herbstlaub raschelnd im Wind – diese idyllische Szenerie ist wie geschaffen für die Literaturliebhaber, die in der kalten Jahreszeit ihre Leidenschaft ausleben möchten.

„Herbstspaziergang mit Rilke“: Gedichte

Bald ist die Zeit der Kuscheldecken und heißen Tees auf dem Sofa. Fehlen nur noch passende Herbst-Buchtipps für gemütliche Stunden. (Symbolbild) © LanOatey/Imago

»Die Zeit ist wie ein welker Rand an einem Buchenblatt …«. Mit poetischen und gleichzeitig anschaulichen Bildern schreibt Rainer Maria Rilke über den Wandel der Jahreszeiten, die ersten Herbststürme, fallende Blätter und die vollen Früchte des Herbstes. Dieses Büchlein vereint Rilkes schönste Herbstgedichte mit wunderschönen Illustrationen.

Thorbeckes Kleine Schätze „Herbstspaziergang mit Rilke“ 2023, Jan Thorbecke Verlag, ISBN 13-978-3-799-51588-7 Preis: gebundenes Buch 12 €, Seitenzahl: 64

„Keine Reue“: Dunkle Geheimnisse und menschliche Abgründe – Der neue hoch spannende Roman der Bestsellerautorin

Eigentlich könnte man Barbara Maienfeld beneiden. Sie lebt in einer schönen Stuttgarter Altbauwohnung, mit dem Mann, den sie seit Studententagen liebt. Niemand ahnt, dass ein Verrat ihrem Glück zugrunde liegt. Doch nun stehen die Maienfelds kurz davor, alles zu verlieren. Und der einzige Weg, der sie retten kann, stößt die Tür zu ihrer Vergangenheit auf – mit der sie längst abgeschlossen hatten ...

Ellen Sandberg „Keine Reue“ 1. November 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60313-9 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format)

Zehn spannende Thriller von John Grisham Fotostrecke ansehen

„Im letzten Licht des Herbstes“: Roman

In der idyllischen Kleinstadt Solace ist ein Teenager spurlos verschwunden. Die siebenjährige Clara ist untröstlich und wartet seit Tagen am Fenster auf die Rückkehr ihrer Schwester. Zu allem Unglück liegt auch noch ihre geliebte Nachbarin, die alte Mrs. Orchard, im Krankenhaus. Eines Abends zieht nebenan ein Fremder ein ...

Mary Lawson „Im letzten Licht des Herbstes“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-44168-2 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 10,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

„Die Waffen des Lichts“: Historischer Roman (Kingsbridge-Roman, Band 5)

Ein industrieller Wandel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, ergreift ganz England, auch Kingsbridge, und nimmt denjenigen, die in den Garn- und Tuchmanufakturen arbeiten, die Grundlage ihrer Existenz. Gefährliche neue Maschinen ersetzen die Arbeit von Hand und reißen Familien auseinander.

Ken Follett „Die Waffen des Lichts“ 26. September 2023, Lübbe, ISBN 13-78-3-757-70006-5 Preis: gebundenes Buch 36 €, E-Book 24,99 €, Seitenzahl: 880 (abweichend vom Format)

„Einen Herbst und einen Winter lang“ (Stadtlichter, Band 1)

Berlin, 1908. Nirgendwo sonst prallen die sozialen Gegensätze der Klassengesellschaft so aufeinander wie hier: Die Oberschicht feiert rauschende Feste, während die Arbeiterschaft in ärmlichen Verhältnissen ihr Leben fristet. Nach einem Unfall des Vaters in der Maschinenfabrik Wittmann droht Isa und ihrer Familie das soziale Elend. Doch die kämpferische Isa gibt sich nicht geschlagen. Unter den wachen Augen des gewitzten Nachbarsjungen Viktor gehen sie und ihr kleiner Bruder Moritz zum Alexanderplatz, um zu betteln ...

Margit Steinborn „Einen Herbst und einen Winter lang“ 2023, Tinte und Feder, ISBN 13-978-2-496-71429-6 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 4,49 €, Seitenzahl: 381 (abweichend vom Format)

„Apfelherbst“: Roman

Gina arbeitet als Tagesmutter in einem urigen Cottage auf dem Gelände von Evergreen Manor, einem wunderschönen viktorianischen Anwesen, umringt von alten Apfelbäumen. Hier leben auch drei ältere Herrschaften, die den Trubel mit den Kindern genießen und für Gina zur Familie gehören.

Cathy Bramley „Apfelherbst“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-42608-5 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 7,99 €, Seitenzahl: 469 (abweichend vom Format)