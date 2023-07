Krimi Bücher für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Von: Sven Trautwein

Krimis und spannende Figuren, die einen in die Geschichte hineinziehen. Wir stellen Ihnen Krimis für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren vor.

Neben den üblichen Verdächtigen der Kinderkrimis, wie „Die drei ???“ oder „TKKG“ und „Fünf Freunde“, gibt es auch zahlreiche andere spannende Krimis, die Jugendlichen ab 12 Jahren so richtig Spaß machen dürften. Wir stellen Ihnen hier eine kleine Auswahl an Krimis für Kinder und Jugendliche vor, die nicht nur für Spannung in den Sommerferien sorgen.

Spannende Figuren, rätselhafte Fälle und Wendungen, die Gänsehaut bereiten. Vier Krimis für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. © Westend61/Imago/Luebbe (Montage)

Holly Jackson „As Good As Dead“

Es ist der Abschluss der preisgekrönten Krimireihe „A Good Girl‘s Guide to Murder“ und zudem New-York-Times Besteller. Und es ist ein sehr überraschender dritter Band, der sicher für die eine oder andere Diskussion sorgen wird. Das Buch nimmt den Leser mit auf verschiedene Nebenhandlungen, die zuerst keiner richtigen Hauptspur zu folgen scheinen. Kapitel für Kapitel verdichtet sich die Handlung. Hier sei zu beachten, dass das Lesealter ab 14 Jahren ausdrücklich empfohlen ist. Für jüngere Leser folgen Krimitipps weiter unterhalb in dieser Liste.

In letzter Zeit erhält Pip immer wieder anonyme Nachrichten mit der Frage: Wer wird nach dir suchen, wenn du verschwindest? Und nicht nur das: Ein Stalker stellt ihr nach - und der Täter weiß, wo Pip wohnt. Als sie Zusammenhänge zwischen dem Stalker und einem Serienmörder aus der Gegend aufdeckt, kommt ihr ein schrecklicher Verdacht: Kann es sein, dass der Mann, der seit sechs Jahren wegen der Morde im Gefängnis sitzt, gar nicht der eigentliche Täter ist?

Holly Jackson „As Good As Dead“ Ab 14 Jahren Aus dem Englischen von Sabine Schilasky 2023 Luebbe, ISBN-13 978-3-8466-0173-0 Preis 14 €, 510 Seiten Bei Amazon bestellen

Patrick McGinley „Das Zeitportal“

Die Freunde Nina, Jonas, Anton und Felix entdecken zufällig eine Maschine, die sie einige Tage in die Vergangenheit versetzt. Anfangs ist es ein harmloses Abenteuer, da sie sich bewusst sind, dass sie nichts in der Vergangenheit ändern dürfen, um keine Paradoxa im Raum-Zeit-Kontinuum zu verursachen. Doch dann kommt ein Tag, an dem alles schiefgeht. Und vielleicht ist es doch nicht so schlimm, ein wenig einzugreifen, um den Mathetest zu bestehen. Oder etwa doch? Sogar kleinste Korrekturen führen zu einer Katastrophe, die eine ganze Stadt auslöscht. Patrick McGinleys Roman „Das Zeitportal“ ist ein fesselndes Gedankenexperiment, das auf verschiedenen Ebenen Fragen nach Verantwortung, Schuld und wahrhaftigem Mut stellt.

Die dreizehnjährigen Freunde Jonas, Anton, Nina und Felix sind unzertrennlich. Auf ihren Fahrrädern machen sie die Kleinstadt Irrlach und deren Umgebung unsicher. Eines Tages wagen sie sich in das Sperrgebiet im angrenzenden Wald hinein und entdecken dort einen unterirdischen Laborkomplex voller seltsamer alter Maschinen. Ungewollt aktivieren sie ein Portal, mit dem sie eine Woche in der Zeit zurückreisen können. Trotz Antons Warnung, in der Vergangenheit etwas zu verändern, setzt ihre Zeitreise eine regelrechte Kettenreaktion an unvorhergesehenen Ereignisse ins Rollen. Können die vier Freunde die Katastrophe noch aufhalten?

Patrick McGinley „Das Zeitportal“ 2020 Edel Kids Books, ISBN-13 978-3-961-29148-9 Preis: 14,99 €, 288 Seiten Band 1 bestellen Band 2 bestellen

Sharna Jackson „Highrise Mystery – Ein tödlicher Sommer“

Die Schwestern Nik und Norva, die unterschiedlicher nicht sein könnten, leben in London im Wohnkomplex „The Tri“. Menschen verschiedenster Lebenserfahrungen, kulturellen Hintergründe und sozialen Schichten prallen hier aufeinander. Es wirkt in dem Wohnkomplex wie in einer Utopie. Die Bewohner versuchen einander zu unterstützen und bieten Yoga- oder Kunstkurse für die anderen an. In „The Tri“ sollen die Menschen gleichberechtigt nebeneinander wohnen. Doch kann das funktionieren? Obwohl es nicht frei von Konflikten ist, müssen die beiden Schwestern in einem Mordfall ermitteln. Sie stoßen dabei auf Probleme, die nicht in den ethnischen Unterschieden begründet scheinen. Für alle, die gerne Detektivgeschichten lesen.

Am heißesten Tag des Sommers machen die beiden Schwestern Nik und Norva im Londoner Hochhaus-Komplex „The TRI“ eine grausige Entdeckung: Sie finden die Leiche des beliebten Antiquitätenhändlers und Kunstlehrers, Hugo. Als ihr eigener Vater in Verdacht gerät, machen es sich die beiden sehr unterschiedlichen Schwestern zur Aufgabe, den Mord aufzuklären.

Sharna Jackson „Highrise Mystery – Ein tödlicher Sommer“ Aus dem Englischen von Henriette Zeltner 2020 Knesebeck Verlag, ISBN-13 978-3-95728-368-9 Preis: 16 €, 281 Seiten Bei Amazon bestellen

Maureen Johnson „Ellingham Academy: Die geheimnisvolle Treppe“

Nach „Was geschah mit Alice“ liegt der zweite Band „Die geheimnisvolle Treppe“ vor. Und er bietet noch eine Schippe mehr Spannung und weitere Rätsel. Die Spannung wird kontinuierlich auf einem hohen Level gehalten. Die Autorin versteht es, Wendungen einzubauen, die zum Weiterlesen animieren. Hervorzuheben sind die überaus vielschichtigen Figuren der Geschichte, die keinem Rollenklischee zum Opfer fallen. Es ist eine geschickte Verbindung des Internetromans mit den Elementen des Krimis.

Ein toter Star. Ein entführtes Mädchen. Eine verschwundene Mitschülerin. Bei dem Versuch, die berühmte Ellingham-Affäre zu lösen, stößt Stevie Bell auf mehr Fragen als Antworten. Doch zunächst muss sie das Verschwinden ihrer Freundin Ellie aufklären. Gemeinsam mit David macht sie sich auf die Suche nach ihr und stößt dabei auf einen versteckten Gang im Internat. Welche Geheimnisse sind noch hinter den Mauern der Ellingham Academy verborgen?

Maureen Johnson „Ellingham Academy: Die geheimnisvolle Treppe“ Aus dem Amerikanischen von Jessika Komina, Sandra Knuffinke 2020 Loewe, ISBN-13 978-3-7432-0233-7 Preis: 18,95 €, 400 Seiten Band 1 bestellen Band 2 bestellen Band 3 bestellen

Nach dem Lesen darf es vielleicht auch die eine oder andere spannende Serie sein.