Drei Kinderbücher für den Urlaub am Meer, die auch nach den Ferien noch ein Hit sind

Von: Andrea Stettner

Im Sommerurlaub dürfen Kinderbücher natürlich nicht fehlen. Welche Bücher Sie unbedingt mit auf die Reise nehmen sollten – und auch lange Zeit danach noch faszinieren.

Für viele Familien heißt in den Sommerferien: ab ans Meer! Damit nach dem Sandburgenbauen keine Langeweile aufkommt, muss natürlich auch die passende Urlaubslektüre mit in den Reisekoffer. Wir stellen Ihnen drei Kinderbuch-Empfehlungen für jedes Alter vor – zum gemeinsam Anschauen, Vorlesen und Schmökern.

1. „Ferien auf Saltkrokan“ von Astrid Lindgren – ab 9 Jahren

Dieser Kinderbuch-Klassiker der schwedischen Autorin Astrid Lindgren darf in keinem Urlaub fehlen: In „Ferien auf Saltkrokan“ entdecken Pelle und seine Geschwister die unberührte Natur der schwedischen Schären. Sie fangen Fische, baden im Meer oder feiern Mittsommer. Am liebsten ist Pelle jedoch mit Inselmädchen Tjorven und ihrem Hund Bootsmann unterwegs – und erlebt mit den beiden so manches spannendes Abenteuer.

Meeresbrise, duftende Wiesen und Wellengeplätscher: Einen schöneren Sommer kann man sich nicht wünschen!

Astrid Lindgren „Ferien auf Saltkrokan“ 2021, Oetinger Verlag, ISBN 978-3-7512-0071-4 Preis: gebundenes Buch 18 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

2. Pip und Posy: „Der neue Freund“ von Axel Scheffler – ab 2 Jahren

Axel Scheffler dürfte den meisten Eltern durch seinen Kinderbuch-Welthit „Der Grüffelo“ bekannt sein. Nicht ganz so „gruselig“, dafür mindestens genauso liebenswürdig, geht es in seiner Bilderbuchreihe „Pip und Posy“ zu, welche die Alltagsprobleme der ganz Kleinen aufgreift. In „Der neue Freund“ verbringen Pip und Posy einen wundervollen Tag am Meer, als plötzlich ein neues Kind auftaucht und sich mit Pip anfreundet. Posy fühlt sich erst ausgeschlossen – doch dann finden alle noch eine gute Lösung.

Axel Scheffler, vielfach ausgezeichneter Illustrator, erzählt in dieser anrührenden Geschichte, wie eine neue Freundschaft entsteht.

Axel Scheffler „Pip und Posy: Der neue Freund“ 2016, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-51860-6 Preis: Pappenbuch 8,99 €, Seitenzahl: 26 Bei Amazon bestellen

3. „Atlas der Ozeane“: Faszinierende Tiere auf und unter Wasser – ab 6 Jahren

Auch ein Wimmelbuch zum Thema Meer muss natürlich mit in den Urlaub. Der „Atlas der Ozeane“ liefert Grundschülern ab 6 Jahren faszinierende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt auf und unter Wasser. Bildgewaltig illustriert und mit verblüffenden Informationen ausgestattet, erleben die Kinder eine wahre Abenteuerreise – ein faszinierendes Kinderbuch, das nur schwer aus der Hand zu legen ist.

Mach dich bereit für Tauchgänge in die Ozeane dieser Welt und entdecke das vielfältige Leben in der Tiefsee. Begleite die Lederschildkröte auf ihrer Reise durch den Pazifik, flieg mit dem Seedrachen durch die dichten Algenwälder Tasmaniens und begleite den Sturmtaucher bei seinem Rekord-Rundflug um die Erde.

Emily Hawkins (Text) / Lucy Letherland (Illustrationen) „Atlas der Ozeane“ 2020, Die Gestalten Verlag, ISBN 978-3-89955-841-8 Preis: Hardcover 18 €, Seitenzahl: 88 Bei Amazon bestellen

