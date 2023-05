„Criminale“ in Darmstadt: Bis zum 13. Mai Krimi und Spannung pur

Von: Jessica Bradley

Vom 10. bis 13. Mai findet in Darmstadt die CRIMINALE statt. Dieses Event gilt als das größte Branchentreffen rund um den deutschsprachigen Kriminalroman und wird u.a. vom SYNDIKAT veranstaltet.

Schon am 8. Mai startete das Vorprogramm der CRIMINALE, bei dem sich über 200 AutorInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum fachlichen Austausch treffen. Insgesamt wird die Criminale bei 40 öffentlichen Veranstaltungen an 25 verschiedenen Orten in Darmstadt für spannende Unterhaltung sorgen. Das Programm kann sich definitiv sehen lassen.

Ein interessantes Programm erwartet Sie

Für Krimi-Fans gibt es bei der CRIMINALE jede Menge Lesungen zu erleben. Besonders hervorzuheben ist die Veröffentlichung des Sammelbandes „Jugendstil und Heinerblut“ (KBV-Verlag), der eigens für das Event produziert wurde und zahlreiche Premierenlesungen an Originalschauplätzen bietet. Auch Autoren, die für den GLAUSER-Preis nominiert sind, werden ihre Werke präsentieren, darunter in den Kategorien „Roman“, „Debütroman“, „Kurzkrimi“ und „Kinder- und Jugendkrimi“. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei den „Krimi-Quickies“ in der Stadtkirche und dem Keller-Klub Geschichten im Minutentakt zu erleben.

Weitere wichtige Programmpunkte der CRIMINALE sind die große Benefiz-Eröffnungsgala, bei der auch GLAUSER-Preisträgerin Ingrid Noll erwartet wird, die zweitägige Krimi-Buchmesse in der Centralstation sowie die festliche Abschluss-Gala im darmstadtium, bei der die GLAUSER-Preise verliehen werden. Außerdem gibt es spannende Vorträge, Stadtführungen, Krimi-Dinner und Veranstaltungen für SchülerInnen und Familien, die das Programm abrunden.

Ein kleiner Einblick: Das erwartet Sie weiterhin

Das Format „Kibler singt und liest“ von Autor Michael Kibler bietet eine neue Art der Präsentation. Der Schriftsteller, der als geistiger Vater des Darmstädter Ermittlerteams um Steffen Horndeich bekannt ist, liest aus seinen Krimis vor und singt gemeinsam mit seiner Band „The Gym“ ein Lied. Dabei spielt das Lied inhaltlich eine Rolle in der kommenden Textstelle, aber nicht nur das.

Gisa Klönne wurde 1964 in Darmstadt geboren und ist heute eine erfolgreiche Schriftstellerin, Schreibcoach und Yogalehrerin, die in Köln lebt. Besonders bekannt sind ihre Kriminalromane rund um Kommissarin Judith Krieger, die eine Gesamtauflage von einer halben Million erreichten und mit Preisen wie dem GLAUSER-Preis ausgezeichnet wurden. Auf der CRIMINALE stellt sie ihren neuesten Darmstadt-Kurzkrimi „Reiher, Weiher, Tod“ vor, in dem ein Nieselregen, schlechte Sicht und ein gesprächiger Bademeister die Ermittlungen im Woog erschweren.

Der ehemalige Polizist Jörg Schmitt-Kilian teilt amüsante Anekdoten aus seiner Dienstzeit auf dem berüchtigten 1. Polizeirevier in der Altstadt von Koblenz, das aufgrund seiner ähnlichkeiten zur berühmten Hamburger Davidwache auch „Kowelenzer Davidwache“ genannt wird. Aus seinem Buch „ALLZEIT BEREIT“ präsentiert er „the best of“ der über 200 Blaulicht-Stories, die auch Bestsellerkollegen wie Michi Kobr/Volker Klüpfel und Rita Falck zu lebhafter Fantasie inspirieren würden, wenn sie diese kuriosen Ereignisse in ihren Romanen mit Kultfiguren wie Kluftinger und Eberhofer beschreiben würden. Jörg Schmitt-Kilian präsentiert bei einigen unglaublichen Geschichten sogar Fotos, Vernehmungspassagen und Rapportberichte als „Beweismittel“, um die Lachmuskeln des Publikums zu strapazieren.

Diese Lesungen und vieles mehr erwartet Sie die nächsten Tage in Darmstadt.