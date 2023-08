Klassiker in Neuauflage: „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ von James Krüss

Von: Sven Trautwein

„Alle Möwen heißen Emma“ heißt es im Buch „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ von James Krüss. Nun liegt es in einer wunderbaren Neuauflage vor.

1956 erschien „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ mit Bildern von Jutta Benecke-Eberle. Das Buch von James Krüss ist seitdem in unzählige Sprachen übersetzt worden und erreichte weltweit eine breite Leserschaft. Für viele ist es eines der ersten Kinderbücher gewesen, das sie lange Jahre durch Kindheit und Jugend begleitet haben. Nun liegt der Kinderbuchklassiker, toll bebildert von Maja Bohn, in einer Neuauflage vor.

Die Protagonistin des Romans ist die Möwe namens Alexandra, welche auch eine zentrale Rolle einnimmt. Die Geschichte entfaltet sich an der Nordsee vor Helgoland. Ein Leuchtturm auf einem Felsen dient als Kulisse, bewohnt von Johann, einem älteren Wärter. Alexandra besucht diesen Ort regelmäßig, während der Wassermann Markus Marre nur gelegentlich vorbeischaut.

Wenn die Möwe Alexandra ihren Freund, den Leuchtturmwärter Johann, besucht, ist eine Sache sicher: Ob Spaßgedicht oder fantastische Geschichte – nichts lieben die beiden mehr als das gegenseitige Erzählen und Zuhören. Eines Tages entdeckt Alexandra am Horizont ein kleines Ruderboot, in dem Tante Julie und der Poltergeist Hans im Netz auf dem Weg zu den Hummerklippen sind. Doch der Weg ist noch weit, und der gemeine Wassermann Markus Marre lauert schon an der nächsten Welle. Zum Glück gibt es keine Gefahr, die sich nicht mit einer spannenden Geschichte abwenden lässt, und Alexandra und Johann sind wahre Meister im Erzählen ...