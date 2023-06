Die verrückte Gaunertruppe von Volker Klüpfel und Michael Kobr ist zurück

Von: Sven Trautwein

Volker Klüpfel, Michael Kobr „Die Revanche des Monsieur Lipaire“ lädt wieder nach Südfrankreich ein. © Wirestock/Imago/Ullstein (Montage)

Die Fortsetzung „Die Revanche des Monsieur Lipaire“ knüpft an den erfolgreichen ersten Band an und gefällt.

Nachdem „Die Unverbesserlichen – Der große Coup des Monsieur Lipaire“ einen enormen Erfolg erzielte, präsentieren die beliebten Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr nun den zweiten Band mit dem Titel „Die Revanche des Monsieur Lipaire“. Dieser spannende Krimi entführt erneut die Leser in die malerische Urlaubsregion der Côte d‘Azur. Was das Buch so unterhaltsam macht, lesen Sie auf 24books.de.