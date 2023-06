Die schönsten Hörspiele und Hörbücher für Kinder: So wird die Urlaubsreise nicht langweilig

Von: Jessica Bradley

Sie möchten mit Ihren Kindern in den Urlaub fahren, aber die Kleinen sind schnell gelangweilt und quengeln? Wir empfehlen Ihnen drei Kinderhörspiele, die die Reise angenehmer für alle machen.

Eltern kennen das: Man möchte mit den Kindern in den Urlaub fahren, aber kommt schon gestresst dort an, weil die Fahrt langweilig für die Kleinen war. Wir haben drei wunderbare Hörbuchtipps für Sie, damit Sie bereits entspannt in den Urlaub starten können.

Hörspiel: Tommy Krappweis „Ghostsitter“

Ein Hörspiel an dem nicht nur die Kinder ihr Vergnügen haben werden. Die Serie hat mittlerweile Kult-Status erreicht. Und auch die zum „Ghostsitter“ Universum dazugehörige Serie um den Rechtsanwalt „Rufus T. Feuerflieg“ (werblicher Link) erfreut sich großer Beliebtheit.

Tom hat eine Geisterbahn mit quicklebendigen Geistern geerbt! Und die im Zaum und geheim zu halten, ist gar nicht so einfach: Vampir Vlarad mutiert dummerweise bei Blutkonsum zum jeweiligen Spenderwesen, meistens zu Meerschweinchen. Mit Zombie Wombie ist nicht zu spaßen, wenn man seinem Plüschhäschen zu nahe kommt, und Hop-Tep, die Mumie, kann aufgrund der Bandagen um den Kopf nur telepathisch kommunizieren. Außerdem wären da noch Werwolf Welf, dem man bei Vollmond besser nicht begegnet, und Gespenstermädchen Mimi.

Tommy Krappweis „Ghostsitter“ Staffel 1 amazon original Spieldauer: 8 Stunden und 36 Minuten Hier bestellen

Der Klassiker: „Der Wunschpunsch“ gelesen von Christoph Maria Herbst

Wer könnte diesem langjährigen Bestseller frischen Wind verleihen, wenn nicht der neue Hörbuchmeister und Comedy-Star Christoph Maria Herbst? Mit seiner einzigartigen Stimme und seinem humorvollen Charme begeistert er sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Es ist Silvesterabend: Der geheime Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein Problem. Sie haben ihr Jahressoll an bösen Taten noch lange nicht erfüllt. Nur ein besonders gemeiner Plan kann ihnen jetzt noch helfen, sonst werden sie in die Hölle verbannt. Können sie mithilfe des satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsches ihren Rückstand bis Mitternacht noch aufholen? Doch die beiden haben nicht mit dem räudigen Raben Jakob und dem Straßenkater Maurizio gerechnet. Die beiden sind Spione des hohen Rates der Tiere und werden alles tun, um den magischen Plan zu verhindern.

Michael Ende „Der Wunschpunsch“ Hörbuch Hamburg Spieldauer: 4 Stunden und 41 Minuten Hier bestellen

Serie: Ingo Siegner „Der kleine Drache Kokosnuss“

Komm mit auf die fesselnden Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss und seiner treuen Begleiter Oskar und Matilda. Gemeinsam entdecken sie aufregende Welten, tauchen ein in fremde Kulturen und reisen sogar durch verschiedene Epochen. Lass dich verzaubern von den spannenden Erlebnissen auf der geheimnisvollen Dracheninsel.

Der kleine Drache Kokosnuss ist furchtbar aufgeregt: Heute ist ein wichtiger Tag! Heute geht er zum ersten Mal in die Schule! Mit einer großen, bunten Schultüte in der kleinen Drachenhand und begleitet von Mama und Papa, folgt er den ABC-Schützen zu Lehrer Kornelius Kaktus. Unterwegs treffen sie Oskar, den jungen Fressdrachen. Neugierig beobachtet er das bunte Treiben. Er hat keine Schultüte, denn - und das ist bekannt - Fressdrachen gehen nicht zur Schule.

Ingo Siegner „Der kleine Drache Kokosnuss“ Folge 1 Random House Spieldauer: 47 Minuten Hier bestellen