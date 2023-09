Die schönsten Kinderbücher für den Herbst ab zwei Jahren

Von: Jessica Bradley

Die Herbstsaison bietet viele Möglichkeiten für Geschichten. 10 Bücher sind der Anfang einer faszinierenden Reise durch den Herbst für Kinder

1 / 10 Ein kleines Mädchen verfolgt ihren Riesenkürbis mit ein wenig Hilfe durch die ganze Stadt. Die perfekte Gute-Nacht-Geschichte für Ihren kleinen Liebling. © JuniaWonders/DanielaVolpari

2 / 10 In diesem liebevoll gestalteten Vorlesebuch finden die Kinder 15 wunderbare Vorlesegeschichten rund um den Herbst. Die Protagonist*innen lassen Drachen steigen, backen Apfel-Crumble, kochen Kürbissuppe, hüpfen durch Pfützen, kuscheln, lesen einander vor, gehen Pilze sammeln, verabschieden Graugänse in den Süden, basteln Kastanienmännchen, die zum Leben erwachen, kümmern sich um hungrige Eichhörnchen, feiern Erntedank, Halloween und den Martinstag und genießen die Herbstzeit in vollen Zügen. © Carlsen

3 / 10 Begleitet uns in den Wichtelwald. Beobachtet, wie sich Wichtel, Elfen und Tiere gemeinsam auf den Winter vorbereiten. Sie sammeln eifrig Vorräte und bauen kuschelige Blätternester, um es in der kalten Jahreszeit warm und gemütlich zu haben. © WachsMalBlöckchen

4 / 10 Ida, Lennart, Ella, Malte und Bruno sind Freunde und wohnen alle im selben Haus: im Holunderweg 7. Jetzt freuen sie sich auf den Herbst: Sie lassen Drachen steigen und sammeln Kastanien, retten ein verlassenes Igelkind vor dem Verhungern und stürzen sich begeistert in die Vorbereitungen für den Martinsumzug. Alles, was die Herbstzeit schön und spannend macht, finden Kinder in diesen turbulenten Geschichten. © GabrielVerlag

5 / 10 Raschelnde Blätter, fallende Kastanien und steigende Drachen - Jetzt ist der Herbst da! Auf stimmungsvollen Wimmelbildern erkunden Kinder ab 2 Jahren den Herbst: wie verändert sich die Natur mit der neuen Jahreszeit? Was lässt die Drachen jetzt am Himmel tanzen? Und was eignet sich am besten für den Basteltisch im Kindergarten? Und wenn in der Kita Laternen für das Herbstfest gebaut werden, dann bekommen alle Lust auf diese bunte Jahreszeit! © RavensburgerVerlag

6 / 10 Jonas und Ella lieben es, im Herbst mit Gummistiefeln in Pfützen zu springen und am Waldrand Kastanien zu sammeln. Wenn der Wind ordentlich pfeift, lassen sie ihre Drachen steigen. Ganz besonders freuen sich die beiden darauf, an Halloween verkleidet und am Martinstag mit Laternen durch die Straßen zu ziehen. © RavensburgerVerlag

7 / 10 Das Eichhörnchen ist stinkwütend! Gestern noch hingen so viele schöne bunte Blätter an seinem Baum: rote, orangefarbene und sogar goldene. Doch heute sind ein paar davon spurlos verschwunden. Das kann nur eins bedeuten: Sie wurden gestohlen, und der Blätterdieb ist noch immer auf freiem Fuß! Das Eichhörnchen sucht unter Steinen und hinter Büschen und fragt schließlich seinen besten Freund Vogel um Rat. Ob der weiß, wer hinter dem Blätterklau steckt? © Baumhaus

8 / 10 Wenn sich der späte Sommer verabschiedet und sich das Laub langsam verfärbt, wartet der goldene Herbst auf uns. Wer kennt nicht dieses schöne Gefühl, eine glänzend glatte Kastanie in der Hand zu halten! Die Kastanie wird zum Spielzeug, Handschmeichler, Sammelobjekt, zur Dekoration. In zarten Bilder kann man in diesem Buch die Entwicklung der Kastanie im Zeitraffer erleben. Eine weiteres Naturwunder, welches wir bestaunen dürfen. © FischerSauerländer

9 / 10 Es wird langsam Herbst im Wald und die Tiere bereiten sich auf ihre Weise darauf vor, genau wie die Natur. Guck mal, was im Wald alles passiert! Der Igel und der Bär fressen sich Winterspeck an, das Rehkitz genießt den warmen Sonnenschein. Ein Eichhörnchen gräbt eifrig Nüsse ein. Die Blätter werden bunt, es regnet und die Zugvögel machen sich auf den Weg in wärmere Gefilde. Liebevoll gereimte Texte und niedliche Herbstszenen vermitteln den kleinen Wald-Fans allererste Informationen über die Jahreszeiten. © Oetinger

10 / 10 Wenn im Herbstwind die farbigen Blätter durch die Luft wirbeln, kann man draußen seinen Spaß haben. Während sich die Tiere um ihre Vorräte kümmern, laden Blätter und Zapfen, aber auch die Strohballen auf den Feldern und Kürbisse zum Spielen ein. Genießen Sie die bunten Farben und den Herbstduft zusammen mit der kleinen Raupe Nimmersatt, die auf jeder Seite mit dabei ist. © GerstenbergVerlag

Der Herbst ist eine zauberhafte Jahreszeit, in der die Natur sich in warmen Farben kleidet und Kürbisse, bunte Blätter und Drachenfliegen zum festen Bestandteil des Alltags werden. Diese faszinierende Jahreszeit bietet eine reiche Quelle für Geschichten und Abenteuer, die die Fantasie von Kindern beflügeln und ihnen die Schönheit der Natur näherbringen. In dieser Fotostrecke stellen wir Ihnen eine Auswahl an Kinder- und Bilderbüchern vor, die speziell für Kinder ab zwei Jahren bis hin zu Erstlesern geeignet sind, und das Thema Herbst in all seiner Pracht erkunden.

