Die schönsten Urlaubsbücher: Da macht vereisen doppelt so viel Spaß

Von: Jessica Bradley

Bald beginnt für die Meisten die Urlaubszeit. Falls Sie sich noch nicht für ein Ziel entschieden haben, empfehlen wir Ihnen drei Urlaubsbildbände zum Träumen.

Heutzutage gibt es eine enorme Auswahl an möglichen Reisezielen. Abhängig von Zeit und Budget stehen einem viele Optionen offen, was die Entscheidung oft schwierig macht. Es ist nicht ungewöhnlich, sich den Kopf darüber zu zerbrechen und lange nach passenden Urlaubszielen zu suchen. Wir empfehlen Ihnen drei Bildbände, die die Auswahl erleichtern und neue Inspirationen bringen.

Ziemlich bester Urlaub. Die 150 besten Reiseziele für jede Saison.

Dieses Buch ist ideal für diejenigen, die unsicher sind, wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen möchten. Es präsentiert eine Fülle von Reisezielen, führt sie ein und weckt die Sehnsucht nach einem Urlaub an Orten, die einem sonst entgangen wären.

Winter in Thailand, Mandelblüte auf Mallorca, barfuß durchs Watt und Indian Summer an der amerikanischen Ostküste – dieses reich bebilderte Reisebuch hält für alle vier Jahreszeiten die 150 besten Reiseziele bereit: sehenswerte Städte, unvergessliche Naturerlebnisse, Rundreisen und Kulturtrips. Highlights, Sehenswürdigkeiten und ausgewählte Geheimtipps für Ihre Urlaubsplanung inklusive. Das Besondere: der Wunschlistenplaner. Sie haben die Wahl!

Bruckmann Verlag „Ziemlich bester Urlaub“ 2017, Bruckmann Verlag, ISBN 13-978-3-734-30830-7 Preis: Taschenbuch 29,99 €, Seitenzahl: 320 Hier bestellen

Heute so schön wie damals - Legendäre Urlaubsorte in Italien

Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine fesselnde Reise in die Anfänge des Tourismus in Italien. Beim Lesen und Blättern werden Sie regelrecht von einem „Bella Italia“-Gefühl überwältigt. Man verspürt sofort den starken Wunsch, selbst mit einem Fiat 500 die malerische Amalfitana entlangzufahren.

Wie kein anderes Land eroberte Italien ab den 1950er-Jahren die Urlaubsherzen der Deutschen. Ein Sehnsuchtsziel und Füllhorn in Stiefelform. Mit dem VW-Käfer ging es vollbepackt bis unters Dach in das „Land, wo die Zitronen blühen“. Insbesondere die Adriaküste, Capri oder das winterliche Cortina d’Ampezzo hatte es den Reisenden angetan, wohingegen Meran, Venedig oder Florenz schon seit Ende des 19. Jahrhunderts Bildungsbürger aus ganz Europa mit ihren Kulturschätzen verzauberten.

Rita Henss „Heute so schön wie damals“ 2023, Kunth, ISBN 13-978-3-969-65097-4 Preis: gebundenes Buch 29,95 €, Seitenzahl: 312 Hier bestellen

Die schönsten Wochenendtrips – 52 überraschende Städte für Entdecker

In diesem Reiseführer werden 52 Städte mit ihren herausragenden Sehenswürdigkeiten präsentiert, die nicht vom Massentourismus überlaufen sind. Zusätzlich enthält er Empfehlungen für Unterkünfte in jeder Stadt. Eine weitere großartige Funktion ist die Angabe der Reisedauer mit Bahn und Flugzeug von den größten Städten in Deutschland aus.

Was gibt es Schöneres, als einen Wochenendtrip? Eine Auszeit vom Alltag und Neues erleben – an Orten in Europa, die nur darauf warten entdeckt zu werden. „Die schönsten Wochenendtrips“ mit den Empfehlungen für Entdecker bietet überraschende Inspiration für Individualisten – fernab des Overtourism.

Moritz Schumm „Die schönsten Wochenendtrips“ 2020, Gräfe und Unzer, ISBN 13-978-3-834-23112-3 Preis: gebundenes Buch 10 €, E-Book 8,49 €, Seitenzahl: 216 (abweichend vom Format) Hier bestellen