Drehstart für Katja Brandis „Woodwalker“ Trilogie: 20.000 Kinder und Jugendliche haben sich beworben

Von: Jessica Bradley

Etwa 20.000 junge Talente antworteten auf das Casting für die „Woodwalkers“ Verfilmung nach Katja Brandis‘ Bestseller. Die Dreharbeiten beginnen im deutschsprachigen Raum.

„Woodwalkers“ basiert auf der fesselnden Romanreihe von Katja Brandis und erzählt die Geschichte einer geheimnisvollen Schule, die von Menschen und Gestaltwandlern besucht wird. Der junge Gestaltwandler Carag muss sich mit den Herausforderungen des Zusammenlebens mit Menschen auseinandersetzen und dabei sein eigenes Wesen akzeptieren. Während er Freundschaften schließt und seine Kräfte entdeckt, gerät er in ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren und Intrigen.

Es ist bemerkenswert, dass immer mehr Buchvorlagen als Grundlage für Oscar-verdächtige Filme dienen. Literatur schafft oft eine solide Basis für fesselnde Geschichten, die ein breites Publikum ansprechen.

Regisseur Damian John Harper leitet Dreharbeiten an vielseitigen Locations

Die Bestseller-Verfilmung von Katja Brandis „Woodwalker“ startet © PeterSchickert/Imago/ArenaVerlag/Montagebild

Unter der Regie des renommierten Filmemachers Damian John Harper finden derzeit Dreharbeiten für die Verfilmung von Katja Brandis‘ Bestseller-Reihe „Woodwalkers“ statt. Die Produktion erstreckt sich bis Ende September und zieht durch verschiedene Locations in Mitteldeutschland, Bayern, Österreich und Südtirol.

Hochkarätige Besetzung für die Kino-Trilogie von „Woodwalkers“

Die Hauptrollen der mit Spannung erwarteten Kino-Trilogie von „Woodwalkers“ sind bereits fest in erfahrenen Händen. Oliver Masucci verkörpert Andrew Milling, Martina Gedeck spielt Lissa Clearwater und Hannah Herzsprung übernimmt die Rolle von Anna Ralston. Doch auch vielversprechende Nachwuchstalente werden in der Filmreihe zu sehen sein. Emile Cherif schlüpft in die Rolle des Gestaltwandlers Carag, während Lilli Falk, Johan von Ehrlich, Sophie Lelenta, Olivia Sinclair und Emil Bloch ihre Fähigkeiten als Holly, Brandon, Lou, Tikaani und Jeffrey präsentieren.

Studiocanal wird den ersten Teil von „Woodwalkers“ am 30. Januar 2025 in die Kinos bringen, gefolgt vom zweiten Teil am 29. Januar 2026 und dem abschließenden dritten Teil am 28. Januar 2027. Fans und Kinogänger dürfen sich auf ein fesselndes Filmabenteuer freuen, das die Magie der Buchvorlage auf die große Leinwand bringt.

Katja Brandis „Woodwalker“ Band 1 2020, Arena Verlag, ISBN 13-978-3-401-51225-9 Preis: Taschenbuch 10 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 296 (abweichend vom Format)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.