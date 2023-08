„Die Bücherjägerin“ und zwei weitere Titel sind die Romane des Sommers, die Sie verschlingen werden

Von: Sven Trautwein

Sinkende Temperaturen: Diese drei Romane sind die lebenswertesten zum Ausklang der warmen Jahreszeit.

Für viele Menschen war dieser Sommer lang und warm. Viel Zeit blieb in den Ferien, um das eine oder andere Buch vom Stapel ungelesener Bücher (SuB) zu nehmen und sich damit an einen der Lieblingsorte zum Lesen zurückzuziehen. Für die Kinder steht in Kürze die Einschulung oder der Übertritt auf die weiterführende Schule kurz bevor. Uns Erwachsenen bleibt dafür Zeit, sich an den einen oder anderen schönen Roman des Sommers zu erinnern. Drei stellen wir Ihnen hier vor.

Vielerorts geht der Sommer zu Ende, doch diese drei Romane dürften länger im Gedächtnis bleiben. © Cavan Images/Imago/Dumont (Montage)

Elisabeth Beer „Die Bücherjägerin“

Für alle, die gerne Lesen, ist dieses Buch eine absolute Leseempfehlung. Einmal hineingefunden ins Buch, lesen sich die über 400 Seiten gut in kurzer Zeit weg. Für Liebhaber von feinsinnigen und warmherzigen Erzählungen, die auch „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“ gelesen oder in der engeren Auswahl haben. In dem Buch zeigt die Autorin, die selbst gerne auf Reisen geht, wie gut die Leidenschaft für des Unterwegsseins und Bücher zusammenpassen.

Sarah ist Bücherjägerin, Kartensammlerin und Restauratorin, sie liebt Manuskripte und alte Landkarten und kann generell besser mit Büchern als mit Menschen umgehen. Seit dem Tod ihrer Tante Amalia, die sie und ihre Schwester aufgezogen hat, lebt Sarah zurückgezogen in deren Kölner Villa mit dem wild sprießenden Garten. Ihre einzige Gesellschaft: die Schildkröten Bonnie und Clyde. Das ändert sich, als Benjamin, ein junger Bibliothekar aus London, vor der Tür steht. Er bittet Sarah, ihm beim Finden einer alten römischen Straßenkarte zu helfen; ein Auftrag, den Amalia kurz vor ihrem Tod angenommen hatte.

Elisabeth Beer „Die Bücherjägerin“ 2023 Dumont, ISBN-13 978-3-8321-6638-0 Preis: Hardcover 23 €, E-Book 5,99 €, 432 Seiten (abweichend vom Format)

Thesche Wulff „Schwestern wie Ebbe und Flut“

Ein Roman voller Lebensweisheit, der den Neuanfang einer Frau und ihre Reise der Selbstzweifel und Selbstfindung thematisiert, sowie ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit und familiärer Bindung. Das eindrucksvolle Erstlingswerk einer herausragenden Geschichtenerzählerin schildert die Reise einer Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung im Leben. Eine schicksalhafte Schwesternbeziehung auf der Nordsee-Insel Amrum. Auf der Suche nach Krimis, die an der Küste spielen? Hier entlang.

Mira kehrt nach langer Zeit auf ihre Herzensinsel Amrum zurück. Hier lebte ihr Patenonkel Ocko, mit dem sie früher stundenlang Treibholz gesammelt hat und der ihr tausend Geschichten dazu erzählte. Doch nun ist Ocko tot, und Miras Schwester drängt sie, sein altes Kapitänshaus abreißen zu lassen. Als ein Sturm die Insel heimsucht und auch Ockos Haus zerstört, fällt Mira ein ganz besonderes Stück Treibgut in die Hände und sie erinnert sich an eine von Ockos Geschichten, in der sie selbst eine besondere Rolle spielte. Und plötzlich muss sich Mira fragen, ob diese Geschichte mehr war als nur Seemannsgarn. Hatte sie nicht vielmehr mit ihrem eigenen Leben zu tun?

Thesche Wulff „Schwestern wie Ebbe und Flut“ 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-28409-4 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 17,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format)

Angelika Overath „Unschärfen der Liebe“

Eine Zugreise von Chur bis nach Istanbul. Es ist eine Mischung aus Lebens- und Reiseroman, der der Frage nachgeht, wie viel Freiheit es zwischen drei Menschen unterschiedlicher Kulturen geben kann. Auf der Suche nach Selbstfindung und der Liebe. Es ist eine stete Suche. Wer mehr über den Pionier der Nachtzüge kennenlernen möchte, greift zu „Monsieur Orient-Express“. Der Roman „Unschärfen der Liebe“ ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mehr zur Longlist 2023 hier.

Als Baran im schweizerischen Chur den Zug besteigt, ahnt er bereits, dass nichts mehr so sein kann, wie es war. Sein Lebenspartner Cla entfremdet sich ihm. Und auch er hat sich verändert. Er liebt Cla, aber nun hat er die Bündnerin Alva, Clas vorherige Partnerin und Mutter ihres gemeinsamen Kindes Florinda, kennengelernt. Was bedeutet diese unerwartete Nähe? Je länger Baran aus dem Zugfenster schaut, hinter dem die Landschaften ihr Gesicht wechseln, je vertrauter ihm die Menschen in den Abteilen werden mit ihren Geschichten, desto mehr mischen sich Erinnerungen und gegenwärtiges Erleben. Orte und Zeiten gehen ineinander über. Im Nachtzug von Sofia nach Istanbul bricht eine Entscheidung auf, die am Ende alle überraschen muss.

Angelika Overath „Unschärfen der Liebe“ 2023 Luchterhand, ISBN-13 978-3-630-87634-4 Preis: Hardcover 22 €, 224 Seiten

Diese drei Neuerscheinungen steigen nach Erscheinen schnell hoch in die Bestsellerlisten ein.