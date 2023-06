Urlaubsunterhaltung für den Sommer: Drei Romane, die unterschiedlicher nicht sein könnten

Lesetipps

Entspannen und eine Reise in Gedanken unternehmen. Mit diesen drei Romanen gelingt es sehr leicht.

Der Urlaub ist eine perfekte Gelegenheit, um in die Welt der Bücher einzutauchen und sich von den Seiten in faszinierende Geschichten entführen zu lassen. Während wir uns entspannen und die schöne Umgebung genießen, gibt es nichts Besseres, als ein gutes Buch zur Hand zu nehmen und in eine andere Welt einzutauchen. Wir stellen Ihnen hier drei unterhaltsame Romane vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Drei unterhaltsame Romane für den Urlaub, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Olivia Lain „Die einsame Stadt“

New York ist für viele die Stadt schlechthin. In einem Lied heißt es „New York City: If you can make it here, you can make it anywhere“. Nichts ist dort unmöglich. Beißt man sich dort durch, stehen einem überall die Türen offen. Bei Olivia Laing kommt noch die Liebe hinzu. Endlich die Entfernung minimieren und bei dem Liebsten sein. Doch alles kommt anders. Ein mitreißendes Buch über das Alleinsein in einer Riesenmetropole und zugleich auch die Geschichte eines Neuanfangs. Ein Gefühl, das vielen von uns nicht unbekannt sein dürfte. Der Roman erzählt nicht nur ihre persönliche Geschichte, sondern auch die von Künstlern der Stadt. Inspirierend.

Mit Mitte dreißig zieht Olivia Laing nach New York City, weil dort der Mann lebt, den sie liebt. Kaum ist sie angekommen, geht die Beziehung in die Brüche, und sie sitzt allein in ihrem kleinen Apartment – so einsam wie noch nie in ihrem Leben. Um sie herum feiern die Leute ausgelassen, hören Jazz und amüsieren sich. Doch bald entdeckt sie, dass sie mit ihrer Einsamkeit nicht allein ist.

Olivia Lain: „Die einsame Stadt“ Aus dem Englischen von Thomas Mohr 2023 btb, ISBN-13 978-3-442-76232-3 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 16,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format)

Susanne Fröhlich „Getraut“

Mittlerweile der 12. Andrea-Schmidt-Roman. Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich schöpft hier wieder aus dem Vollen. Die humorvolle Schreibweise ist die perfekte Urlaubsunterhaltung. Seit 1998 versorgt Susanne Fröhlich die Leser mit Büchern voller Situationskomik. Immer wieder frisch und urkomisch.

Spätestens als Andrea Schnidt ihren Schwiegervater Rudi und seine Irene im nur gaaaanz leicht tüllüberdosierten Hochzeitsoutfit sieht, weiß sie es einmal wieder: für eine junge Liebe ist man nie zu alt. Und auch nicht für eine neue Perspektive. Die findet Andrea ausgerechnet in einem professionellen Frauenversteher, der verspricht, die emotionalen Lücken zu schließen, die Männer so in Frauenherzen hinterlassen. Ein höchst erfolgreiches Geschäftsmodell.

Susanne Fröhlich „Getraut“ 2023 Knaur, ISBN-13 978-3-426-22805-0 Preis: gebunden 18 €, E-Book 14,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format)

Volker Weidermann „Mann vom Meer“

Ein etwas anderes Buch über Thomas Mann und die perfekte Begleitung für einen Sommerurlaub – am Meer. Leichtfüßig und humorvoll beschreibt Volker Weidermann Szenen aus dem Leben und Werk Manns und dessen Liebe zum Meer, fast schon poetisch. Ein Buch über die Gegend, wo Thomas Mann wirklich glücklich war.

Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang der Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe. Deutsche Romantik und Todessehnsucht – und Ort der Befreiung von den Konventionen, den politischen, literarischen, erotischen Zwängen des bürgerlichen Lebens. Ort der Freiheit und des wahren Ich.

Volker Weidermann „Mann vom Meer“ Thomas Mann und die Liebe seines Lebens 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00231-7 Preis: Hardcover 23 €, E-Book 19,99 €, 240 Seiten (abweichend vom Format)

