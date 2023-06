Spannung aus Bayern: Krimi Neuerscheinungen

Von: Jessica Bradley

Vier Krimi-Neuerscheinungen, die in Bayern spielen. Pure Spannung von Psychothriller bis humorvolle Kriminalromane.

Krimis aus Bayern haben in den letzten Jahren einen regelrechten Kultstatus erreicht, nicht zuletzt dank des niederbayerischen Kommissars Franz Eberhofer oder des grummeligen Allgäuers Kluftinger. Es ist kein Wunder, dass sie fesselnde Geschichten mit oft malerischen Kulissen verknüpfen – oder manchmal sogar die dunklen Seiten einer bayerischen Großstadt erkunden. Buchhändlerin Sabine Abel hat für Sie vier neue Veröffentlichungen ausgewählt, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind packend und entführen Sie in bekannte oder auch unbekannte Ecken Bayerns.

Der Thriller „Erinnere dich!“ spielt in einem Ort namens Wendling in den bayerischen Bergen.

Beim Abiturtreffen werden viele Erinnerungen wach – Bilder, Gefühle und längst Vergessenes. Die ehemaligen Freunde beschließen, den Wanderweg noch einmal gemeinsam zu gehen. Doch plötzlich taucht jemand auf, der sich nicht zu erkennen gibt, und zwingt Arno, sich endlich seinen Erinnerungen zu stellen. Arno war derjenige, der Maja als Letzter gesehen hat. Er weiß genau, wo sie an jenem Morgen waren. Er hat sie in die Höhle gelockt. Aber was ist dann passiert? Diese Frage lässt ihn nicht mehr los.

20 Jahre ist es her, dass die Abiturientin Maja bei einer Wanderung spurlos verschwand. 20 Jahre, in denen ihr Freund Arno Seitz jede Erinnerung an das traumatische Ereignis verdrängt hat.

Max Reiter „Erinnere dich!“ 2023, Fischer, ISBN 13-978-3-651-02505-9 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Der Kriminalroman „Isardreh“ spielt im Münchner Umland

Die Ermittlungen führen zunächst in die Kreise der oft neidischen und von Emotionen aufgeladenen Filmbranche, aber auch nach München. Als wäre das nicht genug, wird auch noch Max‘ langjährige Lebensgefährtin entführt, was den ehemaligen Kommissar unter Druck setzt.

An einem windigen, regnerischen Samstagabend entdecken Exkommissar Max Raintaler und sein Freund Franz Wurmdobler die Leiche des erfolgreichen Filmproduzenten Waldemar Brachtinger. Offensichtlich wurde er in seinem Büro in der Filmstadt vor den Toren Münchens im Nobelvorort Grünwald ermordet.

Michael Gerwien „Isardreh“ 2023, Gmeiner-Verlag, ISBN 13-978-3-839-20360-6 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 281 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Der Kriminalroman „Das Ungeheuer vom Brombachsee“ spielt im Fränkischen Seenland auf der Fränkischen Alb

Paul Flemming, der beliebteste Hobbydetektiv der Region, kehrt zurück und nimmt seine Ermittlungen im malerischen Fränkischen Seenland auf. Während seine Frau Katinka beruflich unterwegs ist, nutzt Paul Flemming die Gelegenheit, den Frühsommer zu genießen und sich auf einem Hausboot am Brombachsee zu erholen. Doch rasch ist Schluss mit der Erholung und Flemming ermittelt in einem kuriosen Fall.

Unversehens wird er dabei zum Retter eines Hundes, den er aus dem Wasser fischt. Dabei wird der Hobbydetektiv auf ein anderes Boot aufmerksam, das verwaist zu sein scheint, und entdeckt dort die Leiche eines Mannes. Wurde dieser etwa Opfer eines im See lebenden Ungeheuers, das bereits mehrere Urlauber gesichtet haben wollen? Während sich auch die Presse dahinterklemmt und eine Fotosafari auf die »fränkische Nessie« beginnt, hat es Paul bei seinen privaten Ermittlungen bald mit allzu menschlichen Widersachern zu tun.

Jan Beinßen „Das Ungeheuer vom Brombachsee“ 2023, ars vivendi, ISBN 13-978-3-747-20477-1 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 176 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Der Kriminalroman „Urs der Berserker“ spielt in München

Urs ist eine Außenseiterfigur inmitten der muskulösen Hünen, selbstbewussten Barbesitzerinnen und Händler in seinem Viertel. Eines Abends ereignet sich direkt vor seinem Hotel ein Vorfall: Ein Auto kommt von der Straße ab, fährt auf dem Gehweg entlang und tötet mehrere Menschen. In den sozialen Medien verbreitet sich schnell die Interpretation eines islamistischen Anschlags, und die Polizei warnt vor möglichen Gefahren. Doch Urs hat das Geschehen anders wahrgenommen. Auf dem Beifahrersitz des Porsche Cayenne glaubt er, den Mann zu erkennen, der vor vielen Jahren sein Leben zerstört und beinahe getötet hat. Aber kann Urs seiner Wahrnehmung vertrauen? Ausgerechnet am Tag vor dem Unfall hat er von einem seltsamen Hotelgast aus Sibirien einen in Wodka eingelegten Fliegenpilz als Geheimrezept der Berserker erhalten und davon gekostet. Als er versucht, seine Eindrücke zu sortieren und zu überprüfen, gerät er mit seinen Fragen in ein gefährliches Netz von Intrigen. Dennoch will er unbedingt die Wahrheit herausfinden, obwohl die Reise in die Vergangenheit ihren Preis hat.

Urs Zobel betreibt das kleine Hotel Swiss in der Münchner Schillerstraße. Das Bahnhofsviertel ist Rotlichtbezirk und Arbeitsstrich, wo sich die Nationalitäten mischen und die Gestrandeten sammeln. Dank der spekulativen Veredelung der Gegend wird die Schrottimmobilie bald zu einem Juwel werden.

Max Bronski „Urs der Berserker“ 2023, Edition Nautilus GmbH, ISBN 13-978-3-960-54315-2 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 248 (abweichend vom Format) Hier bestellen