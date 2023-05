John Grisham: Nach den ersten Flops ein Erfolgsautor

Justizthriller

Nahezu jährlich erscheint ein neuer Justizthriller von John Grisham. Dabei sah es nach den ersten Büchern nicht nach einem Erfolg aus.

Zu den Klassikern der Justizthriller gehören die Bücher von John Grisham. Seit vielen Jahren stehen sie auch regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Bestsellerlisten. Viele wurden erfolgreich verfilmt. Dabei sah es nach den ersten beiden Büchern des Rechtsanwalts nicht nach einem großen Erfolg aus. Am 8. Februar feiert der Bestseller-Autor John Grisham seinen Geburtstag. Wir gratulieren.

John Grisham: Erfolg mit Justizthrillern

1955 kam John Grisham am 8. Februar in Jonesboro, im Bundesstaat Arkansas auf die Welt. In seiner Kindheit träumte er davon, ein Baseballstar zu werden. Im weiteren Verlauf seiner Ausbildung studiert er Rechtswissenschaften an der University of Mississippi. Rund zehn Jahre ist er nach dem Abschluss als Anwalt in einer Kleinstadt, Southaven, als Anwalt tätig. Sein Spezialgebiet wurde Strafverteidigung. Vornehmlich kümmerte er sich um Prozesse, in denen es um Körperverletzung ging.

John Grishams Justizthriller im Überblick

1989: Die Jury

1991: Die Firma

1992: Die Akte

1993: Der Klient

1994: Die Kammer

1995: Der Regenmacher

1996: Das Urteil

1997: Der Partner

1998: Der Verrat

1999: Das Testament

2000: Die Bruderschaft

2002: Der Richter

2003: Die Schuld

2004: Die Liste

2005: Die Begnadigung

2008: Berufung

2009: Der Anwalt

2011: Verteidigung

2012: Das Komplott

2014: Die Erbin

2015: Anklage

2016: Der Gerechte

2017: Bestechung

2018: Forderung

2019: Das Bekenntnis

2020: Die Wächter

2021: Der Polizist

2021: Der Verdächtige

2023: Feinde

Mit den ersten Büchern sah es für Grisham alles andere rosig aus. Im Alter von 36 Jahren schreibt er seinen ersten Thriller „Time To Kill“. Dieser entpuppte sich als Flop. Auch der Kinofilm, der in Deutschland unter „Die Jury“ anläuft, kann beim Publikum zuerst nicht landen. Auch der zweite Justizthriller, „Die Firma“, kommt erst nach und nach in den Verkaufszahlen nach oben. In Deutschland läuft die Verfilmung mit Tom Cruise in der Hauptrolle mittelmäßig. Die Verlage und Filmstudios reagieren auf die weiteren Titel erst etwas zurückhaltend. Dies ändert sich jedoch im weiteren Verlauf.

Nach und nach stellt sich ein Erfolg ein, und Grisham hängt seinen Job als Anwalt an den Nagel, um Vollzeit zu schreiben. Mittlerweile hat er eine Routine entwickelt, um jährlich ein neues Buch herauszubringen. Morgens zwischen 6 und 11 Uhr ist er am produktivsten. Weltweit gingen mehr als 275 Millionen Bücher von ihm über den Ladentisch. Diese wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Auf viele weitere Thriller und herzlichen Glückwunsch! Auch Elke Heidenreich feiert im Februar Geburtstag.

