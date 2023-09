Die fünf aktuellen Spiegel-Bestseller: Für gemütliche Lesestunden

Fünf spannende Romane mit denen Sie die letzten warmen Sommertage im Park genießen können. Von Fantasy bis Thriller, ist für jeden Geschmack was dabei.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Lesen von Romanen im Park, bevor der kühle Herbst beginnt, ist eine beliebte Freizeitaktivität für viele Menschen. Die angenehme Temperatur und die farbenfrohe Natur bieten die ideale Kulisse für ein entspanntes Leseerlebnis. Diese Liste enthält fünf interessante Romane, die Sie sich näher anschauen sollten.

Ferdinand von Schirach wird von seinen Lesern als Melancholiker geschätzt, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Dies würde sich jetzt auch in seinem neuen Buch „Regen“ fortsetzen.

Seit der Ermordung ihrer Familie vor über zwölf Jahren lebt die junge Wicca Valea Patel fernab ihrer Heimat Ardeal bei den Menschen. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als zurückzukehren und herauszufinden, was in der Nacht, in der ihr Leben brutal in Stücke gerissen wurde, vorgefallen ist. Doch erst als wieder eine Wicca ermordet wird, lässt ihr Großvater sie holen, denn Valea besitzt die seltene Gabe, Erinnerungen zu sehen – selbst die der Toten.