Fünf faszinierende Sachbücher, die Ihr Leben bereichern können

Von: Jessica Bradley

Ob unser Essen, unsere Gesundheit oder das Älterwerden. Wir empfehlen Ihnen fünf Sachbücher, die Sie die Welt etwas anders sehen lassen.

Ein Sachbuch wird in der Regel als ein Buch mit wissensorientiertem Inhalt verstanden, das sich an Leser richtet, die sich über ein bestimmtes Thema informieren möchten, ohne Experten auf diesem Gebiet zu sein. Der Begriff „Sachbuch“ ist jedoch bekannt für seine ungenaue Definition und seine teilweise unterschiedlichen Bedeutungen. Welche Sachbücher Sie sich näher ansehen sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Gefährlich lecker“: Wie uns die Lebensmittelindustrie manipuliert, damit wir all die ungesunden Dinge essen

Von Erziehung bis humorvolles Älterwerden: Fünf Sachbücher, die Sie lesen sollten © stock&people/Imago

Chris van Tulleken zeigt einen entscheidenden Faktor auf, der dafür verantwortlich ist: hochverarbeitete Lebensmittel. Diese Lebensmittel sind überall präsent und selbst für Menschen, die auf ihre Ernährung achten, schwer zu vermeiden. Hochverarbeitete Lebensmittel beeinflussen unseren Körper auf eine manipulative Weise – und dies ist von der Industrie durchaus beabsichtigt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und dazu verleiten, immer mehr zu kaufen und zu konsumieren.

Warum weiß unser Körper genau, wie viel Wasser wir brauchen, wie viel Sauerstoff wir benötigen – aber beim Essen scheinen unsere Systeme zu versagen? Woran liegt es, dass seit einigen Jahrzehnten Übergewicht und Fettleibigkeit auf der ganzen Welt zu einem ernsthaften Problem geworden sind, das mit jedem Jahr schwerwiegender wird?

Chris van Tulleken „Gefährlich lecker“ 2023, Heyne, ISBN 13- 978-3-453-21847-5 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Tomorrowmind“: Das Toolkit für mentale Stärke, Gesundheit und mehr Freude an der Arbeit

Tomorrowmind präsentiert Ihnen wissenschaftlich fundierte Methoden und praktische Übungen, mit denen Sie Ihre mentale Gesundheit erhalten können. Es richtet sich nicht nur an Einzelpersonen, sondern gezielt auch an Unternehmen. Denn Firmen und ihre Mitarbeiter stehen vor der gemeinsamen Herausforderung, ein Mindset für die Zukunft zu entwickeln. Nur wenn wir unsere Gehirne auf dem neuesten Stand halten, können wir alle erfolgreich sein!

Mobiles Arbeiten zu flexiblen Zeiten klingt total verlockend. Doch ist unsere hybride New-Work-Welt auch gut für unsere Psyche? Gabriella Kellerman und Martin Seligman unterziehen sie einem Tiefen-Check: Durch zunehmende Digitalisierung sind unsere Arbeitsqualifikationen immer schneller überholt, was wiederum zu höherer Mitarbeiterfluktuation in den Unternehmen führt. Hinzu kommt die neue Volkskrankheit der Einsamkeit, weil soziale Bindungen unter den Mitarbeitern fehlen. Die Folge sind Burn-out und Stresserkrankungen.

Gabriella Rosen Kellerman und Martin Seligman „Tomorrowmind“ 2023, Ariston, ISBN 13-978-3-424-20264-9 Preis: gebundenes Buch 24 e, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Mythos Mutterinstinkt“: Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt

In diesem Buch werden bahnbrechende Forschungsergebnisse präsentiert, die einen völlig neuen Blick auf Elternschaft werfen. Es wird dabei mit einem historischen Mythos aufgeräumt: Es zeigt, wie der Glaube an den Mutterinstinkt entstand, wer davon profitiert und welche Freiheit wir gewinnen, wenn wir uns endlich davon lösen.

Der Mutterinstinkt klingt wahnsinnig plausibel, nach einem Bild inniger Liebe gepaart mit irrer Kompetenz. Der einzige Haken: Es gibt ihn nicht. Und das ist eigentlich ein Grund zum Jubeln! Denn die Erzählung vom Instinkt produziert unglaublich hohe Ansprüche an Mütter – und spart all jene aus, die Sorge für ein Kind tragen, ohne es geboren zu haben.

Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner „Mythos Mutterinstinkt“ 2023, Kösel Verlag, ISBN 13-978-3-466-31202-3 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 240 (Abweichend vom Format) Hier bestellen

„Älter werden macht mich echt knackiger“ – mal knackt es hier, mal knackt es da

Das Älterwerden kann eine leichte Angelegenheit sein, wenn man es mit Humor nimmt. Silke Neumayer widmet sich erneut dem Thema, über das sie am liebsten schreibt, auch wenn ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen sie mit Stirnfalten konfrontieren: das Älterwerden.

Mit Charme, Offenheit und einer großen Portion Komik und Selbstironie zeigt sie die großen und kleinen Veränderungen auf, die mit den Jahren auf uns zukommen. Sei es das ewige Scrollen in Dropdown-Menüs, bis das eigene Geburtsjahr erscheint, oder auch der alltägliche Kampf gegen die äußeren Zeichen des Älterwerdens, die sich gemein einzuschleichen versuchen.

Silke Neumayer „Älter werden macht mich echt knackiger“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-21843-7 Preis: Taschenbuch 14 e, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Kümmern und Kämpfen“: Warum Geschlechtergerechtigkeit in Erziehung und Familie uns alle freier macht

Es scheint, dass die Welt der Kinder bereits in zwei Kategorien aufgeteilt ist: rosa und blau, liebevoll und wild, fürsorglich und wettbewerbsorientiert. Diese Aufteilung verstärkt bestehende Ungerechtigkeiten und nimmt den zukünftigen Frauen und Männern die konkrete Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu gestalten. Die Kulturjournalistin Anne Waak untersucht, wie in Familien, Kindergärten und Schulen toxische Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit reproduziert werden und macht einen praxisnahen und nicht dogmatischen Appell an alle, die Verantwortung tragen: Nur wenn wir unsere Kinder zu Feministinnen erziehen, können wir den Gender Pay Gap überwinden, männliche Selbstzerstörung und Gewalt gegen Frauen bekämpfen und unsere Gesellschaft von den hohen Kosten des Patriarchats befreien.

Frauen verdienen in Deutschland monatlich über 1.200 Euro weniger als Männer und bekommen nur knapp halb so viel Rente. Mit der Hausarbeit hingegen verbringen sie auch ohne Kinder ein Drittel mehr Zeit als ihre Partner, während Männer höheren Raten an Sucht- und psychischen Erkrankungen sowie einer geringeren Lebenserwartung entgegensehen. Alle drei Tage stirbt eine Frau durch männliche Gewalt. Von Gendergerechtigkeit kann also trotz aller Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte keine Rede sein.

Anne Waak „Kümmern und Kämpfen“ 2023, Goldmann, ISBN 13-978-3-442-31703-5 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen