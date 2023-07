„Generation Golf“-Autor Florian Illies erhält Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises

Von: Sven Trautwein

2023 wird der Bayerische Buchpreis zum zehnten Mal veranstaltet. Neben dem Buchpreis für Sachubuch und Roman wird der Ehrenpreis verliehen. In diesem Jahr geht er an Florian Illies.

Bekannt wurde Florian Illies einem großen Publikum mit „Generation Golf“, das einen unterhaltsamen und ironischen Blick auf seine Generation darstellt. Mit „1913“ gelang ihm ein Welterfolg. Nun erhält Illies am 7. November den diesjährigen Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises.

Florian Illies („Generation Golf“) erhält den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises 2023. © Manfred Thomas/tagesspiegel/Imago

Florian Illies: Collagen der Zeitgeschichte

Florian Illies‘ Werk ist ein faszinierender Blick auf das Jahr 1913. Es präsentiert die Vielfalt der Kunst, Kultur und Politik dieser Zeit in einer unterhaltsamen und leicht verständlichen Art. Illies‘ Schreibstil ist lebendig und zugänglich, was das Lesen angenehm macht. Durch die lebendigen Beschreibungen und Anekdoten bietet das Buch einen einzigartigen Einblick in eine entscheidende Phase der Geschichte. Es ist eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich für die Kultur und die Dynamik des frühen 20. Jahrhunderts interessieren.

Mit ‚1913’ gelang Florian Illies ein Welterfolg. Er ist ein exzellenter Beobachter, Historiker und Journalist. Seine Geschichten sind authentische Zeitreisen: Sie fesseln und lassen die Leser nicht mehr los.

Florian Illies, Jahrgang 1971, absolvierte ein Kunstgeschichtsstudium in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef bei der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und der „ZEIT“, Verleger des Rowohlt Verlags, leitete das Auktionshaus Grisebach und gründete die Kunstzeitschrift „Monopol“. Heute ist er Mitherausgeber der „Zeit“, Kurator und freier Schriftsteller. Sein Werk „Liebe in Zeiten des Hasses“ wurde 2021 veröffentlicht und ist mittlerweile in 18 Sprachen übersetzt worden. Im Oktober 2023 wird sein neues Buch „Zauber der Stille“ erscheinen, eine Geschichte der Bilder von Caspar David Friedrich. Zusammen mit Giovanni di Lorenzo ist sein Kunst-Podcast „Augen zu“ einer der meistgehörten Podcasts auf Deutsch, so das Branchenmagazin buchmarkt.

Werke von Florian Illies

Generation Golf. Eine Inspektion

Anleitung zum Unschuldigsein. Das Übungsbuch für ein schlechtes Gewissen

Generation Golf zwei

Ortsgespräch

1913: Der Sommer des Jahrhunderts

Gerade war der Himmel noch blau: Texte zur Kunst

1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte

Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929–1939

Florian Illies über Gottfried Benn (Herausgegeben von Volker Weidermann)

Zum zehnten Mal wird der Bayerische Buchpreis in diesem Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei verliehen. Die feierliche Preisverleihung findet am 7. November 2023 in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt. Neben dem begehrten Ehrenpreis werden auch der Bayerische Buchpreis für ein Sachbuch und einen Roman sowie der Bayern 2-Publikumspreis vergeben. Es ist eine herausragende Veranstaltung, bei der literarische Leistungen gewürdigt und ausgezeichnet werden.

In den letzten Jahren wurde der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten an angesehene Persönlichkeiten verliehen, darunter der Historiker Christopher Clark, der Bestsellerautor Frank Schätzing und der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch („Die unheimliche Stille“).

Die Mitglieder der Jury, Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung), werden an diesem Abend live vor einem geladenen Publikum über sechs nominierte Bücher für den Bayerischen Buchpreis 2023 diskutieren. Diese Konstellation ist in diesem Jahr zum ersten Mal vertreten. Die beiden Gewinner in den Kategorien Sachbuch und Belletristik werden von der Jury gekürt. Die Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Auszeichnung in Form einer Porzellanfigur aus Nymphenburger Porzellan.