Bücher genießen: Die schönsten Orte zum Lesen

Von: Sven Trautwein

Ob Strand, Hängematte, Balkon, Terrasse oder ein Brunnen in der Hauptstadt. Es gibt unzählige Orte, die zum Lesen einladen. © stock&people/NBL Bildarchiv/Imago

Es gibt viele Orte, an denen man ein gutes Buch so richtig genießen kann. Ob Garten, Strand oder Hängematte. Wir stellen Ihnen die schönsten vor.

Sobald man ein gutes Buch gefunden hat, zieht es einen an seinen bevorzugten Leseplatz zurück – einen Ort, an dem man sich der Lektüre ungestört hingeben und seinen eigenen Gedanken nachhängen kann. Einige Leser bevorzugen die Einsamkeit und Ruhe in ihren eigenen vier Wänden, während andere öffentliche Orte aufsuchen, um ihren Lesegewohnheiten nachzugehen. Auf 24books.de stellen wir Ihnen die schönsten Leseorte vor.