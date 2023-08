Was extreme Temperaturen im Körper bewirken – „Tödliche Hitze“ von Hanns-Christian Gunga

Von: Sven Trautwein

Teilen

Für den Menschen ist es überlebenswichtig, die Erderwärmung zu stoppen. Warum wir nur in einem bestimmten Bereich leben können, erklärt das Buch „Tödliche Hitze“.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wir Menschen können nur in einem bestimmten Temperaturbereich leben. Ob zu niedrig oder zu hoch, es ist nur ein sehr schmaler Grat, was für den Organismus als „gesund“ gilt. Durch die Erderwärmung wird dieser Bereich immer kleiner. Denn schon eine geringe Erhöhung, wie in dem Buch „3 Grad mehr“ von Klaus Wiegandt, bringen alles aus dem Gleichgewicht. Was die Hitze mit uns macht, erklärt Hanns-Christian Gunga in „Tödliche Hitze“.

In „Tödliche Hitze“ beschreibt Mediziner Hanns-Christian Gurga die Auswirkungen der hohen Temperaturen auf den menschlichen Körper. © Nikito/Imago/Luebbe (Montage)

Hanns-Christian Gunga „Tödliche Hitze“: Darum geht‘s im Buch

Für uns Menschen ist die Umgebungstemperatur sehr wichtig. Steigt diese jenseits des Wohlfühlbereichs nur minimal an, kann dies für den Menschen zum Hitzschlag führen, mit tödlichen Folgen. Die Kollegen von 24vita.de erklären den Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzschlag. Auch wenn die aktuellen Temperaturen in Kürze sinken sollen, heizen sie nicht nur im Mittelmeerraum kräftig ein. Hier wurden bis zu 45 Grad Celsius gemessen. Im Schatten wohlgemerkt. Diese Temperaturen sind für den menschlichen Organismus alles andere als gesund.

Der Klimawandel ist da und mit ihm unerträglich heiße Temperaturen. Den meisten Menschen ist kaum bewusst, dass unser Körper nur in einem sehr engen Temperaturbereich von 37 °C optimal funktioniert. Schon bei einer Erhöhung um 0,5 °C nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Ab 39 °C droht der Hitzekollaps oder sogar ein lebensbedrohlicher Hitzschlag.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Hanns-Christian Gunga ist emeritierter Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité und weiß, wovon er in „Tödliche Hitze“ spricht. Gunga zeigt auf, was die kleinste Erhöhung der Umgebungstemperatur in unserem Körper anrichtet und was dies auch für die versiegelten Städte bedeutet.

„Tödliche Hitze“: Lebensgefahr jenseits der Kerntemperatur

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Der Mensch kann durch körperliche Aktivität relativ gut seine Kerntemperatur zwischen 35 und 37,5 Grad Celsius halten. Steigt die Umgebungstemperatur, beginnt der Mensch zu schwitzen. Der Schweiß dient wiederum der Kühlung. Wird dieser Bereich schon um sechs Grad unter- bzw. überschritten, besteht Lebensgefahr.

Die in „Tödliche Hitze“ genannten Beispiele sind Realität. Fiktiver geht es in dem Klima-Thriller „Die Welt kippt“ von Heiko von Tschischwitz zu. Und auch Tim Smedley zeigt eindrucksvoll in „Die große Trockenheit“, was uns bevorsteht. Doch es gibt auch Bücher, die zeigen, wie man in Zeiten des Klimawandels die Hoffnung bewahrt und was man tun kann.

Hanns-Christian Gunga „Tödliche Hitze“: Fazit

Hanns-Christian Gunga geht in „Tödliche Hitze“ den gängigen Fragen nach. Wie können wir hitzebedingte Erkrankungen vermeiden, wen sollten wir besonders schützen und wie reagiert unser Körper auf den Hitzestress? Sind manche medizinischen Begriffe schwer zu verstehen, ist das Buch eine fundierte Einführung in das Thema, was uns erwartet und wie wir damit umzugehen lernen.

Hanns-Christian Gunga „Tödliche Hitze“ 2023 Quadriga/Lübbe, ISBN-13 978-3-86995-137-9 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 14,99 €, 192 Seiten Bei Weltbild bestellen

Hanns-Christian Gunga

Hanns-Christian Gunga ist Mediziner und Geologe. Er zählt zu den angesehensten globalen Fachleuten für Weltraumedizin und extreme Umgebungen. Er war an einer Vielzahl von Raumfahrtmissionen beteiligt und hat sowohl an nationalen als auch internationalen Untersuchungen zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit mitgewirkt.