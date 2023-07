Die fünf besten Hunderatgeber bei Amazon – nicht nur von Martin Rütter

Von: Jessica Bradley

Sie haben vor, sich einen Hund anzuschaffen? Oder Sie stehen vor Problemen in der Hundeerziehung? Fünf anregende Hunde-Ratgeber, die Ihnen helfen können.

Der Hund ist des Deutschen liebstes Haustier. Direkt nach der Katze. Falls Sie eher der Katzen-Typ sind, schauen Sie doch bei diesem Ratgeber vorbei.

„Welpen Erziehung für Anfänger: Der Hunderatgeber ist dein Wegbegleiter von der Welpen-Auswahl bis zum Junghund“

In dem praxisnahen Welpen-Ratgeber nimmt die Autorin Sie bereits im Vorfeld an die Hand und stellt Ihnen verschiedene Hunderassen vor. Sie zeigt Ihnen, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen, damit Sie und Ihr Welpe sich von Tag 1 an wohlfühlen und aneinander gewöhnen können.

Des Weiteren werden in dem Buch alle Themen von der Welpen-Auswahl bis zum Junghund ausführlich beschrieben und erklärt. Dadurch erhalten Sie ein fundiertes Fachwissen für den Alltag mit Ihrem Hund.

Wenn dein Welpe in die Familie kommt, überwiegt die Vorfreude gepaart mit vielen Unsicherheiten, was auf einen zukommen wird. Zudem bekommt man eine Masse an Tipps und so gut wie jeder ist DER neue Hundeexperte, ohne jemals einen eigenen Hund besessen zu haben.

Anja Sommer „Welpenerziehung für Anfänger“ 2022, Independently published, ISBN 13-979-8-355-36796-1 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 132 (abweichend vom Format)

„Impulskontrolle und Frustrationstoleranz für Hunde“: Durch einfache Übungen und artgerechte Methoden zu einem glücklichen und gelassenen Hund

Dieses Buch bietet Ihnen umfassendes Wissen über Impulskontrolle und stellt praxiserprobte Übungen und Techniken vor, um die Selbstbeherrschung Ihres Hundes zu stärken und seine Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihrem Hund beizubringen, Impulse zu kontrollieren und angemessen auf verschiedene Situationen zu reagieren. Die vorgestellten Übungen und Techniken sind erprobt und bieten effektive Möglichkeiten, um die Impulskontrolle Ihres Hundes zu fördern und ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.

Egal, ob Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben oder gerade erst anfangen, unser Buch bietet Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und praktische Tipps, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen.

Hugo Fischer „Impulskontrolle und Frustrationstoleranz für Hunde“ 2023, Independently published, ISBN 13-979-8-389-97686-3 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 8,99 €, Seitenzahl: 85 (abweichend vom Format)

„Hunde: Das große Praxishandbuch“

Dieses Praxishandbuch bietet Antworten auf eine Vielzahl von Fragen, die im Zusammenhang mit Hunden auftreten. Zum Beispiel, welche Hunderasse am besten zum eigenen Lebensstil passt und worauf man beim Hinzufügen eines zweiten Hundes achten sollte. Es gibt auch Informationen darüber, was in den Fressnapf gehört und wie man einen kranken Hund richtig pflegt. Zusätzlich enthält das Buch wertvolle Tipps, wie man Erziehungsfehler vermeiden kann. Es ist ein wertvoller Leitfaden für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.

So werden Mensch und Hund zum Dream-Team! Die Hunde-Expertin Heike Schmidt-Röger zeigt im Standardwerk „Hunde“. Das GU Praxishandbuch, was der Vierbeiner braucht, um sich rundum wohlzufühlen. In sechs Kapiteln erfährt man alles Wichtige zur Auswahl, Grundausstattung, Ernährung und Pflege sowie zur Erziehung und Beschäftigung.

Heike Schmidt-Röger „Hunde“ 2013, GU, ISBN 13-978-3-833-82874-4 Preis: gebundenes Buch 15 €, Seitenzahl: 288

„Problem gelöst! mit Martin Rütter: Unerwünschtes Verhalten beim Hund“

Es besteht oft der Eindruck, dass andere Hunde immer besser erzogen sind. Doch dieses Missverständnis bezieht sich glücklicherweise nicht nur auf das eigene Mensch-Hund-Team. In diesem Buch präsentiert Martin Rütter typische Hundeprobleme, die in der Praxis auftreten, und zeigt natürlich auch, wie man sie erkennt und löst. Er bietet umfassende und leicht verständliche Hilfe zu jeder problematischen Situation, um Mensch und Hund wieder zu einem harmonischen Team zu machen – mit den wunderbaren Momenten im Mittelpunkt.

Ob Besuch-Anspringen, Nicht-allein-bleiben-Können, An-der-Leine-Ziehen, Aggression gegen Artgenossen an der Leine oder auf dem Spaziergang alles fressen, auch Giftköder – die Probleme im Hundealltag sind so vielfältig wie die Vierbeiner und ihre Halter. „Hundeprofi“ Martin Rütter weiß, wie belastend unerwünschtes Verhalten für die Mensch-Hund-Beziehung sein kann.

Martin Rütter und Andrea Buisman „Problem gelöst!“ 2022, Kosmos, ISBN 13-978-3-440-17453-1 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format)

„Sprachkurs Hund mit Martin Rütter: Körpersprache und Kommunikation“

Das Verhalten von Hunden stellt viele Menschen immer wieder vor Herausforderungen. In diesem Buch enthüllt Martin Rütter die Geheimnisse der Hundesprache und behandelt dabei alle Aspekte der Kommunikation. Er verdeutlicht, wie Hunde durch ihre Körpersprache, Gesichtsausdrücke und auch Geräusche kommunizieren – selbst die kleinsten Veränderungen geben Hinweise auf die emotionalen Zustände des Hundes. Er erklärt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund und gibt Ratschläge, worauf man bei der Interaktion mit seinem Hund achten sollte.

Sind Hunde immer freundlich, wenn sie wedeln? Gähnt der Hund, weil er müde ist? Warum verbeugen sich Hunde vor Artgenossen? Mit dem Sprachkurs Hund kann man Hundeverhalten Schritt für Schritt verstehen: Vom Einsatz der Körpersprache über die Mimik bis hin zu Lautäußerungen zeigt Martin Rütter alle Facetten der Kommunikation und schafft es, das Bewusstsein für die eigene Ausdrucksweise zu wecken und den Blick für die Signale der Hunde zu schärfen.

Martin Rütter und Andrea Buisman „Sprachkurs Hund“ 2016, Franckh Kosmos Verlag, ISBN 13-978-3-440-12759-9 Preis: gebundenes Buch 19,99 €, Seitenzahl: 160

