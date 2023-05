Jo Nesbø: Erfinder des melancholischen Ermittlers Harry Hole

Von: Sven Trautwein

Sein Held Harry Hole balanciert in den Büchern seit 25 Jahren am Abgrund. Damit trifft Jo Nesbø einen Nerv und wird weltweit gelesen und gefeiert.

Jo Nesbø ist ein norwegischer Schriftsteller und Musiker, der am 29. März 1960 in Oslo geboren wurde. Vor allem seine Krimiserie um den hartgesottenen Detektiv Harry Hole (in Norwegen „Hoo-la“ ausgesprochen) hat ihn international bekannt gemacht und brachte ihm die ein oder anderen Filmrechte ein.

Jo Nesbø gehört zu den bekanntesten Krimischriftstellern Norwegens. Seit 25 Jahren schreibt er Krimis mit Harry Hole in der Hauptrolle. © Vit Simanek/CTK Photo/Imago

Norwegen hat eine Reihe interessanter Krimischriftsteller hervorgebracht, beispielsweise Anne Holt. Ähnlich wie sie verfasst Nesbø äußert verwickelte Kriminalfälle, die sich in Norwegen und weltweit nicht nur an Ostern großer Beliebtheit erfreuen.

Jo Nesbø: Schriftsteller und Musiker

Nesbø wuchs in Molde im Westen Norwegens auf. Während seiner Schulzeit spielte er Gitarre und sang in einer Pop-Rock-Band. Nach dem Studienabschluss arbeitete er als Börsenmakler, gründete eine Band namens Di Derre und nahm mit ihr einige Alben auf. Der Job forderte seinen Tribut. Im Herzen war er Songwriter und wollte immer Geschichten erzählen.

Ein Vorschlag, ein Buch über das Reisen mit der Band zu schreiben, fiel auf fruchtbaren Boden. Sich selbst sah er jedoch weiterhin als Singer-Songwriter. Im Jahr 1992 half er bei der Gründung einer Band namens Di Derre, die mehrere Alben aufnahm. Die Arbeit in einem stressigen Job tagsüber und Auftritte mit seiner immer beliebter werdenden Band nachts forderten schließlich ihren Tribut von Nesbø. Als ihm jemand den zufälligen Vorschlag machte, ein Buch über das Reisen mit der Band zu schreiben, nahm er es als Herausforderung an, bat um sechs Monate frei und reiste nach Australien. Dort entstand sein erster Harry-Hole-Roman („Der Fledermausmann“ - werblicher Link), der später veröffentlicht wurde.

Die Harry-Hole-Romane von Jo Nesbø in der richtigen Reihenfolge Der Fledermausmann, 1997 Kakerlaken, 1998 Rotkehlchen, 2000 Die Fährte, 2002 Das fünfte Zeichen, 2003 Der Erlöser, 2005 Schneemann, 2007 (werblicher Link) Leopard, 2009 Die Larve, 2011 Koma, 2013 Durst, 2017 Messer, 2019 Blutmond, 2022 - Besprechung

Jo Nesbø: Schreibender Workaholic

Jo Nesbø ist ein Workaholic, jemand, der sich mittlerweile schicke Hotels und gute Restaurants gönnt. Ruhe liegt ihm jedoch fern. Jedoch gilt es mit den Kräften zu haushalten, da sie ihn Mitte der 1990er Jahre schon einmal an den Rand der Belastbarkeit brachten. Arbeiten zwischen Aktienmarkt und Musik, damals in einer der erfolgreichsten Bands Norwegens, ist nicht die perfekte Mischung. Mittlerweile steht die Arbeit an Büchern im Vordergrund.

Schreiben bedeutet für mich Freiheit.

Das Schreiben empfindet Nesbø als befreiend. Am liebsten schreibt er an Orten, die einen gewissen Geräuschpegel aufweisen. So sind es, laut eines Interviews in der Süddeutschen Zeitung, Cafés oder Flughäfen, an denen er am liebsten schreibt und seine innere Ruhe für die Bücher findet.

Früher Fußball und Skifahren – Heute Krimibestseller und Kinderbücher

Als Skination ist Norwegen berühmt. Auch Jo Nesbø, der in seiner Jugend gerne Ski fuhr und nebenher erfolgreich Fußball spielte, stand, wann immer es ging, auf den Bettern. Ein zuerst unerkannter Kreuzbandriss, später auch im zweiten Knie, führten dazu, dass er seine Fußballerkarriere recht früh aufgab. In Molde aufgewachsen, spielte er im selben Fußballverein wie Dortmunds Erling Haaland. Doch die Verletzungen und die Sehnsucht nach Romanen ließen ihn einen anderen Weg einschlagen.

Die Harry-Hole-Serie von Nesbø erwies sich als äußerst beliebt und wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Die straffe Handlungsführung und zum Teil an Nesbøs Methode, seinen Hauptcharakter zu präsentieren. In der gesamten Serie kämpft Hole gegen seine Dämonen, manchmal erfolgreich, aber oft auch nicht. Jeder nachfolgende Band vertieft die Erfahrung des Lesers mit Hole und seinem Leben am Rande. Darüber hinaus beziehen sich die späteren Bücher auf Ereignisse in den früheren Büchern, ein weiterer Effekt, der Dimensionen zu Holes zutiefst fehlerhafter, aber im Wesentlichen sympathischer Persönlichkeit hinzufügt.

Neben erfolgreichen Krimis schreibt Nesbø Kinderbücher, darunter die auch fürs Kino verfilmten Bücher über Doktor Proktor und sein Pupspulver.