John le Carrés „Der Spion, der aus der Kälte kam“ ist der beste Spionageroman aller Zeiten

Von: Sven Trautwein

Mit seinem dritten Roman, „Der Spion, der aus der Kälte kam“, unterstrich John le Carré seine Karriere als Autor von Spionageromanen. Der Titel feiert seinen 60. Geburtstag.

Spionageromane hatten zu Zeiten des Kalten Krieges in den 1950er und 1960er Jahren ihren Höhepunkt mit den Romanen von John le Carré und Ian Fleming, deren Hauptcharaktere nicht unterschiedlicher sein konnten. Der desillusionierte britische Agent George Smiley bei Carré und der charismatische Womanizer James Bond bei Ian Fleming. Nun feiert das Erscheinen von „Der Spion, der aus der Kälte kam“, seinen 60. Geburtstag.

David Cornwell, besser bekannt als John le Carré, schuf mit „Der Spion, der aus der Kälte kam“ den klassischen Spionageroman. © TT/Imago/Ullstein (Montage)

Die klassischen britischen Spionageromane feiern ihre runden Geburtstage. Kürzlich feierte Ian Flemings „Casino Royale“ seinen 70. Geburtstag. Hier gab es Bestrebungen, die Neuauflagen dem aktuellen Zeitgeist inhaltlich und sprachlich etwas anzupassen. John le Carré veröffentlichte „Der Spion, der aus der Kälte kam“ zehn Jahre später und erhielt im selben Jahr die hohe Auszeichnung des Gold Dagger der Crime Writer’s Association (CWA). Nur zwei Jahre später folgte die Verfilmung, mit Richard Burton und Clarie Bloom in den Hauptrollen. 1966 wurde der Film für den Oscar nominiert.

John le Carré: Meister des Spionageromans

Ich hatte eine sehr komplizierte und unordentliche Kindheit. Eine reichte auch.

Der britische Autor David John Moore Cornwell, der 1931 im südenglischen Poole geboren wurde und später unter dem Pseudonym John le Carré Berühmtheit erlangte, beleuchtete wie kein anderer die düsteren Erlebnisse der Spionage, so die BBC. Er habe ebenso großen Einfluss wie Fleming gehabt, seine Romane seien aber ruhiger und näher an der Realität gewesen. In seiner über 50-jährigen Karriere und nach mehr als 20 Romanen, war es „Der Spion, der aus der Kälte kam“, der als Symbol für die britische Nachkriegsliteratur stehe und nichts von seiner Wirkung verloren habe.

Die George-Smiley-Spionageromane in der richtigen Reihenfolge

Schatten von gestern, 1961

Ein Mord erster Klasse, 1962

Der Spion, der aus der Kälte kam, 1963

Krieg im Spiegel, 1965

Dame, König, As, Spion, 1974

Eine Art Held, 1977

Agent in eigener Sache, 1979

Der heimliche Gefährte, 1990

Das Vermächtnis der Spione, 2017

Die Bücher von John le Carré konnten so authentisch sein, da er selbst als Geheimdienstmitarbeiter viele Jahre tätig war. In den späten 1940er Jahren war er für den britischen Geheimdienst im österreichischen Graz stationiert und half aufgrund seiner Deutschkenntnisse bei der Befragung von Überläufern aus Ostdeutschland.

Zum Studium kehrte er nach Oxford zurück und trat später dem britischen Inlandsgeheimdienst MI5 bei. Er war mit seinen Kollegen für das Abhören von Telefonaten verantwortlich und führte Einbrüche durch, um an Informationen zu kommen. Neben dieser Arbeit begann er mit dem Schreiben der Romane, die ihn recht schnell berühmt machen sollten. 1960 wechselte er zum MI6 an der Außenstelle in Bonn. 1963 flog seine Tarnung als Spion auf und seine Geheimdienstkarriere war damit zu Ende.

John le Carré „Der Spion, der aus der Kälte kam“: Über das Buch

Im Vergleich zu Ian Fleming, dessen James Bond mit seinen technischen Spielereien auftrumpft und als Weiberheld die Herzen der Frauen erobert, ist die Erzählung um den alternden MI6-Chef in Berlin alles andere als optimistisch. Ein wenig erinnert er mit der desillusionierten Haltung an die Figur des Jackson Lamb aus Mick Herrons Slow-Horses-Reihe: alles ist trist und ohne Aussicht auf Besserung.

Der britische Agent Alec Leamas ist für Ostdeutschland zuständig. Undercover wechselt er die Seiten, um seine Informanten zu schützen. Zu spät erkennt er, dass er Spielball einer Intrige geworden ist. Als die Frau, die er liebt, in Gefahr gerät, kommt es zum dramatischen Showdown an der Berliner Mauer.

Doch gerade diese pessimistischen Schilderungen in „Der Spion, der aus der Kälte kam“ zeigen die graue und trostlose Welt der Spionage in den 1960er Jahren in Berlin. Für den Focus ist dieses Buch der Klassiker der Spionageliteratur schlechthin. Für seine Klarheit gelobt, machte die Süddeutsche Zeitung den Roman zur „Mutter aller Spionagethriller“.

„Der Spion, der aus der Kälte kam“ feiert sein 60-jähriges Jubiläum, und ist heute noch genauso kraftvoll und intensiv wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Alte Spaltungen treten erneut auf, globale Krisen reichen sich einander die Hände. Die Bücher um seinen Spion George Smiley gehören in jedes Bücherregal von Thriller-Fans. Auch diese sechs Bücher sollten unbedingt im Regal stehen. Für James-Bond-Fans gibt es ein neues Abenteuer, dessen Geschichte sich um König Charles III. dreht.

John le Carré „Der Spion, der aus der Kälte kam“ 2019 Ullstein, ISBN-13 978-3-548-06183-2 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen