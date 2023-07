Kann die Autorin Karin Smirnoff die Erwartungen der Millenium-Fans erfüllen?

Von: Jessica Bradley

Kann Karin Smirnoff die Erwartungen der Millenium-Leser erfüllen? © IMAGO/Tim Aro/TT

Von David Lagercrantz zu Karin Smirnoff ist eine eindrucksvolle strategische Entscheidung. Kaum jemand hätte es besser umsetzen können, abgesehen von Stieg Larsson selbst.

Vor zwei Jahren wurde die Nachricht, dass Karin Smirnoff die Millennium-Reihe weiterführen würde, als überraschend empfunden. Doch ihr äußerst fesselnder Roman „Verderben“ hat überzeugt, da sie die wichtigen Themen, die Stieg Larsson am Herzen lagen, erneut aufgreift. In Schweden erreichte „Verderben“ die Spitze der Bestsellerliste und erhielt herausragende Kritiken. Der Roman wird im August sowohl in den USA als auch in England veröffentlicht, ebenso wie die deutsche Übersetzung. Kann sie den Erwartungen gerecht werden? Mehr dazu erfahren Sie auf 24books.de.