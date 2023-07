„Zu heiß und was dann?“: Vier Bücher, die den Klimawandel für Kinder erklären

Wissen für Kinder

Durch den Klimawandel erwärmt sich die Erde. Welche Bücher erklären dieses Phänomen auf einfache Weise für Kinder? Wir haben vier Empfehlungen zusammengestellt.

Der Klimawandel kann verschiedene Auswirkungen auf die Menschen und die Tierwelt haben. Wetterextreme, wie beispielsweise Starkregen, Hagel, Stürme und Hitzewellen nehmen zu und halten länger an. Auch viele Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Tiere und Pflanzen können sich nicht schnell genug dem Klimawandel anpassen. Vier Sachbücher für Kinder erklären, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Diese stellen wir hier vor.

+ Die Temperaturen steigen weltweit an. Wie ist das Klima zu retten und was kann jeder tun? Vier Kinderbücher zu dem Thema stellen wir Ihnen hier vor. © David Becker/Imago/ZUMA Wire

Klimawandel für Kinder: „Wie viel wärmer ist 1 Grad?“

Mithilfe anschaulicher Bilder, teilweise im Comic-Stil, und kurzen, prägnanten Texten werden die Zusammenhänge des Klimawandels in dem vielfach ausgezeichneten Buch aufgezeigt. Das Buch erklärt, warum es verschiedene Klimazonen auf der Erde gibt, wie der Treibhauseffekt funktioniert und wie das Klima in der Vergangenheit war. Es zeigt auch, wie unser alltägliches Handeln das Klima beeinflusst. Zusätzlich gibt es wertvolle Tipps, wie jeder von uns dazu beitragen kann, die Erde zu schützen. Für Erwachsene erklärt der Ökonom Klaus Wiegandt, was eine Erhöhung um 3 Grad für uns Menschen ausmacht. Auch im Interview beleuchtet er wichtige Fragen.

Wird es wirklich immer wärmer? Kann man ein Grad Unterschied überhaupt spüren? Kinder wollen verstehen, was Klimawandel bedeutet. In anschaulichen Bildern und kurzen Texten werden die Zusammenhänge erklärt: Warum gibt es auf der Erde verschiedene Klimazonen

Kristina Scharmacher-Schreiber & Stephanie Marian „Wie viel wärmer ist 1 Grad?“ 2019 Beltz & Gelberg Preis: gebunden 14,95 €, 96 Seiten

Klimaschutz im Wissens-Klassiker: „Was ist was – Klima“

Die Klassiker unter der Wissensvermittlung ist die Was-ist-was-Reihe aus dem Tessloff-Verlag. Auch die Nürnberger haben sich dem Thema „Klima“ angenommen. Herausgekommen ist eine lesenswerte Wissenssammlung, die sich auch für das punktuelle Nachschlagen eignet.

Klimaforschung, Treibhauseffekt, Kohlenstoffkreislauf – in diesem WAS IST WAS Band dreht sich alles um das Klima. Was hat es mit den Klimazonen auf sich? Wie war das Klima der Urerde? Und worum handelt es sich beim Albedo-Faktor? Spannendes Wissen, überraschende Rekorde und unglaubliche Fakten geben in diesem Kindersachbuch mit beeindruckenden Fotos und detaillierten Illustrationen einen umfangreichen Überblick.

Dr. Manfred Baur „Was ist was – Klima“ (Band 125) 2019 Tessloff Verlag, ISBN-13 978-3-788-62110-0 Preis: 12,95 €, 48 Seiten

Klimaschutz für Kinder: „Kann unsere Erde fühlen?“

Für Kleinkinder, die gerne in Bilderbüchern auf der Suche nach Geschichten sind, empfiehlt sich „Kann unsere Erde fühlen?“. Das Bilderbuch wendet sich an die Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen. Es eignet sich hervorragend für gemeinsames Lesen und Diskutieren. Auf jeder Doppelseite findet sich eine illustrierte Darstellung eines Szenarios des Lebens auf der Erde. Warum lautes Vorlesen wichtig ist, lesen Sie hier.

Mit kurzen, prägnanten Fragen und stimmungsvollen Bildern fordert der Autor und Illustrator Marc Majewski die Leser auf, darüber nachzudenken, was unser einzigartiger Planet wohl fühlen mag, und fragt schließlich: Und du, was willst du, dass die Erde fühlt?

Marc Majewski „Kann unsere Erde fühlen?“ 2022 Von Hacht, ISBN-13 978-3-968-26017-4 Preis: 14 €

So schützen wir das Klima und die Erde: „Hier sind wir“

2018 wurde Olover Jeffers mit dem Goldenen Raben ausgezeichnet. Es ist der Monolog eines Vaters an sein ungeborenes Kind, das von der Aktualität nichts verloren hat. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Buch, das zum Nachdenken, Staunen und Schmunzeln einlädt. Es ist leicht und respektvoll zugleich.

Wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? Dass es Berge und Seen gibt, aber auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir doch alle die gleichen Bedürfnisse haben.

Oliver Jeffers „Hier sind wir“ Anleitung zum Leben auf der Erde NordSüd Verlag, ISBN-13 978-3-314-10453-4 Preis: 18 €, 48 Seiten

Erwachsene, die sich für den Klimawandel in Thrillerform interessieren, sei „Die Welt kippt“ von Heiko von Tschischwitz empfohlen.

Rubriklistenbild: © David Becker/Imago/ZUMA Wire