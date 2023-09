Entspannend: „Tiny Bookshop“ – das Videospiel für Buchliebhaber und alle, die gerne lesen

Von: Sven Trautwein

In einem hübschen individuellen Buchladen nach Neuerscheinungen oder gebrauchten Büchern suchen macht Spaß. Das geht jetzt auch virtuell in einem Videogame.

Die Möwen kreischen und fliegen hinter dem kleinen Wohnwagen aus Holz vorbei, der immer in dem Küstenstädtchen steht und auf treue Besucher hofft. Es ist einladend, dort nach dem einen oder anderen neuen Buch zu suchen, oder das Bücherregal nach gebrauchten Schätzen abzugrasen. Vielleicht sind hier die Bücherregale nach Farbe statt Genre sortiert. Dann noch ein bequemer Sessel mit Leselampe und der kleine Buchladen ist perfekt. Das alles können Sie jetzt in „Tiny Bookshop“ nachspielen.

„Tiny Bookshop“: Der kleine Buchladen als Videospiel

Mit dem eigenen kleinen Buchshop entspannen. „Tiny Bookshop“ vom Kölner Gamestudio neoludic lädt zum Spielen ein. © neoludic games

Haben auch Sie einmal davon geträumt, einen eigenen Buchladen aufzumachen? In Kombination mit Lesemöglichkeiten für die Kunden, einem lauschigen Ambiente, ausgewählten Neuerscheinungen und Klassikern, sowie diesen sechs Büchern, die unbedingt ins Regal gehören? Mit dem Videospiel „Tiny Bookshop“ brauchen Sie sich keine Gedanken über die Einstiegskosten für die Eröffnung eines Buchladens machen. Das Videospiel, das sich noch in der Testphase befindet, dürfte das Budget nicht großartig strapazieren. Und auf den ersten Blick ist jeder Cent richtig angelegt.

Erkunde das malerische Küstenstädtchen Bookstonbury-by-the-Sea, während du deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf gebrauchter Bücher in deinem Bauwagen verdienst und dich mit den Einheimischen anfreundest. Baue dein kleines Geschäft auf, entdecke wunderbare Orte, hilf den Bewohnern, löse Rätsel und werde ein Teil der Stadt.

In diese Lücke stößt das Kölner Studio neoludic games vor, die das Indie-Game „Tiny Bookshop“ in Kürze herausbringen. Bokstonbury-by-the-Sea ist so romantisch, wie der Ortsname vermuten lässt. Es erinnert an Hay-on-Wye, die erste Bücherstadt der Welt. Wo hier unzählige hübsche Buchhandlungen auf einen Besuch warten, ist es in dem Indie-Game ein kleiner umgebauter Wohnwagen. Das Game gewann den Titel „Charmantestes Spiel“ beim Indie Cup Germany 22.

Bestücke deine Regale mit den Lieblingsbüchern der Stadtbewohner.

Entdecke einzigartige Orte.

Treffe die Charaktere aus Bookstonbury-by-the-Sea.

Lies die Bookstonbury Review, die Zeitung von Bookstonbury.

Löse Rätsel wie das des Diebes, der sein eigenes Gemälde gestohlen hat.

Werde ein Teil der Community von Bookstonbury.

Auf der Website des Entwicklerstudios heißt es „Das verträumte Städtchen Bookstonbury-by-the-Sea hat sicherlich schon bessere Tage gesehen. Aber im Herzen der Stadt gibt es eine Gemeinschaft, die sich für die Wiederbelebung der Stadt einsetzt. Hilf ihnen dabei, indem du gebrauchte Bücher an die Menschen bringst. Finde für alle das perfekte Buch zur perfekten Zeit – das ist deine Mission.“ Das Spiel ist derzeit noch in einer frühen Testphase und im weiteren Verlauf unter anderem bei Steam zu finden. Es lässt sich auf PC, Mac, SteamOS und iPad spielen und dürfte nach den ersten Teaser-Videos sehr entspannend sein. Fast so entspannend, wie ein gutes Buch, an einem der Lieblingsorte zum Lesen.

