Das sind die Krimi-Bestseller im Juni 2023 bei Amazon, die Sie verschlingen werden

Von: Sven Trautwein

Krimis und Thriller gehören zu den beliebtesten Kategorien bei den Buchlesern. Dies sind Top 5 der Kategorie im Juni 2023.

Krimis und Urlaub gehören für viele zusammen, wie Urlaub und Meer. Daher ist es wenig überraschend, wenn die aktuellen Top 5 Krimis bei Amazon ausnahmslos Urlaubskrimis sind, die am Meer spielen. Wer zudem weitere Abkühlung sucht, findet hier Bücher, die im Schwimmbad spielen. Wir stellen Ihnen die fünf erstplatzierten der Kategorie „Krimi“ im Juni 2023 bei Amazon vor.

Urlaubskrimis sind die perfekte Unterhaltung. Diese fünf Titel führen die Krimiliste im Juni 2023 bei Amazon an. © Zoonar/Imago/KiWi Verlag (Montage)

Platz 5: Jean-Luc Bannalec „Bretonischer Ruhm“

Jean-Luc Bannalec reitet seit Jahren mit seinen Bretagne-Krimis auf einer wahren Erfolgswelle. Mittlerweile ist mit „Bretonischer Ruhm“ der 12. Band rund um Kommissar Dupin erschienen. Der Fall entführt den Leser in die Welt der Winzer, der leckeren Weine und den größten See der Bretagne. Jörg Bong, der unter dem Künstlernamen Jean-Luc Bannalec schreibt, ist seit 2018 Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Einige seiner Titel wurden bereits fürs Fernsehen verfilmt. Die Bücher sind die optimale Urlaubslektüre mit viel Atmosphäre und sympathischen Figuren.

Kommissar Dupin und Claire verbringen ihre Flitterwochen an der Loire, im traumhaften Pays de Retz. Von Weingut zu Weingut, von einem kulinarischen Hochgenuss zum nächsten soll die Reise gehen. So zumindest der Plan. Doch dann wird ein bekannter Winzer ermordet, der Ex-Mann einer Freundin von Claire. Sie zählt auf Dupins Unterstützung. Oder ist sie am Ende in die Sache verwickelt?

Jean-Luc Bannalec „Bretonischer Ruhm“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-05404-0 Preis: Paperback 18 €, E-Book 14,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 4: Anne Amrum „Nordsee Spiel“

Bei Anne Amrums Nordsee-Kommissaren geht es in die Region Nordfriesland. Mittlerweile ist hier der neunte Band der Küsten-Kommissare erschienen, die ihren Fällen rund um die Theodor-Storm-Stadt Husum nachgehen. Wer bei dieser Urlaubskrimireihe einsteigen will, muss nicht beim ersten Band anfangen. Alle Titel der Reihe sind in sich abgeschlossen. Es muss nicht immer blutrünstig sein, wie in „Der Follower“. Anne Amrum konstruiert lesenswerte Unterhaltung, mit Nordsee-Setting und sympathischen Figuren.

Aus purer Langeweile nimmt Rieke Wilken an dem Krimidinner ihrer besten Freundin teil. Zu ihrer Überraschung findet sie Gefallen daran, in eine fremde Rolle zu schlüpfen und damit für kurze Zeit ihrem belanglosen Dasein zu entfliehen – bis zu dem Moment, als sie das auserkorene Opfer entdeckt und feststellen muss, dass ihr eigener Mann Knut die verhängnisvolle Karte gezogen hat. Der gebrochene Blick und der tiefe Einschnitt an seiner Kehle lassen keinen Zweifel daran, dass innerhalb weniger Augenblicke aus dem unterhaltsamen Spiel bitterer Ernst geworden ist.

Anne Amrum „Nordsee Spiel“ 2022 Eigenverlag, ISBN-13 979-8-824-58579-7 Preis: Taschenbuch 11,99, E-Book 3,99 €, 215 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 3: Loreth Anne White „Die Geheimnisse der anderen“

Lily Bradley, eine Psychotherapeutin, führt ein scheinbar perfektes Leben mit ihrem Ehemann, ihren beiden Kindern, einer erfolgreichen Praxis und einer prächtigen Villa in der idyllischen Küstenstadt Story Cove am Pazifik. Doch nur sie kennt das Geheimnis aus ihrer Vergangenheit, das sie tief verschlossen hält. Doch eines Tages wird eine verstörend aussehende Leiche am Strand entdeckt und Detective Rulandi Duval vom Morddezernat beginnt mit seinen Fragen, die sie in Bedrängnis bringen.

Als am Fuß der Klippen eine schlimm zugerichtete Tote gefunden wird, gerät Lilys Mann unter Verdacht und gut verborgene Wahrheiten drängen ans Licht. Detective Rue Duval vom Morddezernat ermittelt. Rue ist schon vielen tödlichen Geheimnissen auf die Spur gekommen. Aber sie würde fast alles tun, um ihre eigenen zu schützen …

Loreth Anne White „Die Geheimnisse der anderen“ 2023 Edition M, ISBN-13 978-2-496-71367-1 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 4,49 €, 447 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 2: Anne Amrum „Nordsee Lüge“

Auch Band 8 von Anne Amrum ist in der Juni-Bestenliste unter den Top-5 Krimis bei Amazon zu finden.

Joppe Fredriksen, der Ticketverkäufer der Badestelle Dockkoogspitze, wird frühmorgens von einer unbekannten männlichen Leiche in einem Strandkorb überrascht. Nachdem eindeutig Fremdverschulden vorliegt, will nicht nur Joppe, sondern auch das Team der Kripo Husum wissen, wie es dazu kommen konnte, inmitten des idyllischen Touristenparadieses zwischen den Schafen am Deich und den Enten im Wattenmeer.

Anne Amrum „Nordsee Lüge“ 2022, Eigenverlag, ISBN-13 979-8-437-11169-7 Preis: Taschenbuch 10,99 €, E-Book 3,99 €, 215 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 1: Anna Johannsen „Die Tote am Fastensee“

Es gibt eine große Anzahl von Verdächtigen. Neben den Gegnern im Schleswiger Kommissariat gehören vor allem Merles Jugendfreunde dazu, zu denen sie nach langer Zeit wieder Kontakt aufgenommen hatte. Während der Befragungen lösen Lena und Naya heftige Reaktionen aus. Als die Ermittlerinnen das Zimmer der verstorbenen Merle plötzlich verwüstet vorfinden, wird ihnen klar, dass sie dem Täter sehr nahe sind. Anna Johannsen sorgt für spannende Unterhaltung. Die Mischung aus Ermittlungsarbeit und Privatem macht aus dem Buch eine unterhaltsame Urlaubslektüre.

Merle Harmsen, eine Polizistin aus Schleswig, wird auf Fehmarn tot aufgefunden. Eine delikate Angelegenheit für die Polizei: Merle hatte sich zuletzt krankschreiben lassen und sich auf den elterlichen Hof zurückgezogen, nachdem sie einen korrupten Kollegen angezeigt hatte.

Anna Johannsen „Die Tote am Fastensee“ 2023, Edition M, ISBN-13 978-2-496-71214-8 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 4,49 €, 319 Seiten (abweichend vom Format)