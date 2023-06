Kritik am Cast: Reaktionen auf die Verfilmung von Colleen Hover „It Ends With Us“

Von: Jessica Bradley

Teilen

Fans der Autorin Coleen Hoover kritisieren die Besetzung der geplanten Verfilmung des Romans „It ends with us“. © DOUGHOKE/THEOKLAHOMAN/Imago

Es gibt geteilte Ansichten über die Entscheidung, Colleen Hoovers äußerst erfolgreichen Roman „It Ends With Us“ für die große Leinwand anzupassen.

Blake Lively wurde offiziell für die Hauptrolle in der Verfilmung von Colleen Hoovers beliebtem Liebesroman „It Ends With Us“ bestätigt, der auf #BookTok gefeiert wird. Die Entscheidung wurde von Colleen Hoovers großen Fangemeinde mit Freude aufgenommen. Es gibt jedoch auch einige, die nicht ganz so begeistert von der Wahl sind. „It Ends With Us“ erlebte Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ein bemerkenswertes Comeback und eroberte erneut die Spitze der Bestsellerlisten, nachdem es auf TikTok an Popularität gewonnen hatte, wie BuzzFeed News berichtet. Die Kritik an der Besetzung können Sie auf 24books.de lesen.