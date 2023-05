Empfehlungen von fünf Botschafterinnen: Welche Bücher helfen, ihre Länder kennenzulernen

Von: Jessica Bradley

Sie interessieren sich für die Sprache und Kultur anderer Länder? Werfen Sie einen Blick in die Liste, die Botschafterinnen aus verschiedenen Nationen empfehlen.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Zum Anlass des Welttags des Buches hat Babbel, eine Sprachlernplattform, eine Umfrage über die Bedeutung von Büchern für die Vermittlung von Kultur und Sprache durchgeführt. Botschafterinnen aus verschiedenen Nationen, die ihre Länder in Deutschland repräsentieren, wurden gefragt, welche Bücher sie aus ihrem Heimatland empfehlen, um die jeweilige Kultur und Sprache bestmöglich kennenzulernen.

In Dänemark war „Meter pro Sekunde“ der erfolgreichste Roman der letzten Jahre. Seine einzigartige Mischung aus Humor, Menschlichkeit und sprachlicher Kunst macht es zu einem Buch, das perfekt die heutige Zeit widerspiegelt. Ausgezeichnet mit dem renommierten Goldenen Lorbeer wie u.a. Karen Blixen, Tove Ditlevsen und Peter Hoeg.

Das Buch hat seinen Erfolg dem bezaubernden Erzählstil von Isabel Allende zu verdanken. Mit ihrer Vorstellungskraft, ihrem Witz und ihrer Zärtlichkeit zeichnet die Autorin ein lebendiges Porträt einer Familie über vier Generationen hinweg.

Von dem Autor von „Cider With Rosie“ ist „Village Christmas“ ein bewegendes, lyrisches Porträt Englands im Wandel der Jahre und Jahreszeiten. Mit einem warmen Sinn für Humor und einem starken historischen Bewusstsein erzählt „Village Christmas“ eine Geschichte von einer vergangenen Welt und malt uns ein Bild davon.

Laurie Lee “Village Christmas: And Other Notes on the English Year”

2016, Penguin Classics, ISBN 13-978-0-241-24367-1

Preis: Taschenbuch 11,10 €, E-Book 6,24 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format)

