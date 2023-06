Grandiose Jugendromane, die Sie auch als Erwachsener verschlingen werden

Von: Jessica Bradley

Warum nicht mal als Erwachsener Jugendromane lesen? Wir empfehlen Ihnen fünf Romane, die sich ganz schnell verschlingen lassen.

Ein Jugendroman ist eine spezielle Form eines Romans, der speziell für Jugendliche geschrieben wird. Er zeichnet sich in der Regel durch eine oder mehrere Hauptfiguren aus, die sich im Jugendalter befinden. Dadurch können sich junge Leser leichter mit den Protagonisten identifizieren. Jugendromane sind in der Regel anschaulich und einfach geschrieben. Doch das sollte Erwachsene nicht hindern, selbst auch mal die Nase in ein solches Buch zu stecken. Manchmal findet man so nämlich – ganz unerwartet – sein nächstes Lieblingsbuch.

Manfred Theisen „Wir sind die letzte Generation“

Auf der anderen Seite arbeitet Bens Mutter bei der Sicherheitsfirma. Dennoch kann Ben Johanna nicht aus dem Kopf bekommen. Als sich die beiden näherkommen, entschließt sich Ben, entgegen dem Willen seiner Eltern, den Umweltaktivisten beizutreten.

Als Ben per Zufall ein Foto von der Umweltaktivistin Johanna macht, die gerade eine Sicherheitskamera besprüht, ist er sofort fasziniert von dem Mädchen. Johanna lebt ein komplett anderes Leben als er – sie wohnt in einer Baumhaussiedlung im Hambacher Forst und ist Teil des Widerstands.

Manfred Theisen „Wir sind die letzte Generation“ 2023, cbt, ISBN 13-978-3-570-31545-3 Preis: Taschenbuch 10 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Yasmin Dreyer „Arcadia“

Ben schleicht sich mit einer falschen Identität ein, da er von einem Technikkonzern angeheuert wurde, um Spionageaktivitäten durchzuführen. Doch schon bald geschehen auf der abgelegenen Insel im Atlantik mysteriöse Ereignisse, und sowohl Ben als auch Emily müssen sich der Tatsache stellen, dass hinter den Kulissen der angesehenen Schule ein ungeheuerliches Geheimnis verborgen liegt.

Ben und Emily würden beide alles geben, um im Elite-Internat „Arcadia“ aufgenommen zu werden. Emily stellt sich dafür sogar der lebensgefährlichen Aufnahmeprüfung. Sie möchte nichts lieber, als ihre besondere technische Begabung in den Dienst der Menschheit zu stellen, und an der hochgeheimen Akademie werden die Techniken der Zukunft entwickelt

Yasmin Dreyer „Arcadia“ 2023, cbj, ISBN 13-978-3-570-16664-2 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 10,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Kate Stewart „The Ravenhood“

Sie hat allen Grund, Tobias für das, was er ihr angetan hat, zu verabscheuen. Doch zwischen Hass und Liebe gibt es einen schmalen Grat - und Cecelia hat gelernt, während ihrer Zeit in Triple Falls, dass es sich manchmal lohnt, diese Grenzen zu überschreiten.

Was für Cecelia Horner wie ein langweiliges Jahr begann, entwickelte sich zum Sommer ihres Lebens, nachdem sie Sean, Dominic und die Bruderschaft der Raben kennengelernt hat. Doch mit der Rückkehr von Tobias, dem Anführer der Gruppe, endet ihr neu gewonnenes Glück jäh.

Kate Stewart „The Ravenhood“ 2023, Blanvalet, ISBN 13-978-3-734-11274-4 Preis: 15 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 560 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Jennifer Lynn Barnes „Cold Case Academy“

Cassie findet sich in einem exklusiven Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder, umgeben von ebenso hochbegabten Menschen wie sie selbst. Doch dann stößt sie mit ihrem Team auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle in eine lebensbedrohliche Situation bringen.

Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch – absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet, beim FBI zu sein, und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der „Cold Case Academy“ gemacht.

Jennifer Lynn Barnes „Cold Case Academy“ 2023, cbt, ISBN 13-978-3-570-31574-3 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Dominic Sandbrook „Eroberer der Meere: Die Wikinger“

Der Historiker Dominic Sandbrook versetzt die Leser direkt in historische Ereignisse, Schauplätze und Einzelschicksale und präsentiert dabei ein Ergebnis: Ein fundiertes, fesselndes und packendes Geschichtswissen, das durch eine dramatische Erzählung zum Leben erweckt wird.

Vor über 1000 Jahren landen früh am Morgen die Wikinger schwer bewaffnet mit ihren Schiffen auf der Holy Island und plündern das Kloster Lindisfarne. Es ist der Beginn der Wikingerfeldzüge – eine sagenumwobene, spannende und blutige Zeit in unserer Geschichte.

Dominic Sandbrook „Eroberer der Meere: Die Wikinger“ 2023, cbj, ISBN 13-978-3-570-18040-2 Preis: gebundenes Buch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen