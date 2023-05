Literaturquiz: Aus welchen Werken stammen diese berühmten ersten Sätze?

Wissensquiz

Der erste Satz eines Buches: Macht Lust auf mehr. Reißt den Leser mit. Sorgt für Interesse und Spannung. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Mehr als 70.000 Neuerscheinungen gibt es jährlich auf dem deutschen Buchmarkt. Eine schiere Menge, die es nicht zu bewältigen gilt. Wonach suchen Sie ein Buch in einer Buchhandlung aus? Nach dem Cover, nach Empfehlungen durch Freunde und Bekannte oder durch den ersten Satz, der Ihnen nach dem Lesen im Gedächtnis geblieben ist? Nehmen Sie an unserem Bücherquiz teil und erraten Sie, welche Sätze aus welchen Romanen stammen.

+ Die ersten Sätze eines Romans bleiben im Kopf. Kennen Sie die Romananfänge? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Literaturquiz. (Symbolbild) © Zoonar/gopixa/Imago

Literaturquiz: So beginnen die schönsten Romane

Es gibt Romananfänge, die beispielsweise den Wettbewerb „Der schönste erste Satz“ der Initiative Deutsche Sprache gewannen. Andere sind uns Lesern einfach so im Gedächtnis geblieben. Testen Sie hier ihr Buchwissen:

Konnten Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen und einen Großteil der Romananfänge, vielleicht sogar alle, richtig zuordnen? Wir gratulieren herzlichst. Bücher, die im vergangenen Jahr erschienen und unbedingt auf den Lesestapel gehören, finden Sie hier.

Stöbern Sie in Ihrem Bücherregal nach weiteren schönen Romananfängen. Um etwas Ordnung in das Bücherchaos zu bringen, empfiehlt sich eine dieser zehn Ideen, die Bücher zu ordnen. Und auch, wenn dieser Titel es nicht in das aktuelle Buchquiz geschafft hat, ist „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“ das schönste Buch für den Sommer.

