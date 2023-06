Britischer Autor Martin Amis wurde kurz vor seinem Tod zum Ritter geschlagen

Von: Sven Trautwein

Im Mai 2023 verstarb der britische Autor im Alter von 73 Jahren. Kurz vorher wurde er zum Ritter geschlagen. Posthum wäre das nicht möglich gewesen.

Die Kritik seitens Martin Amis an den Royals war in den letzten Jahren ab und an zu vernehmen. Dank König Charles III. darf er jetzt Sir Martin Amis genannt werden. Kurz vor seinem Tod im Mai 2023 wurde er zum Ritter geschlagen. Posthum wäre diese Ehrung nicht mehr möglich gewesen.

Im Mai 2023 verstarb der britische Schriftsteller Martin Amis. Kurz vorher wurde er noch zum Ritter geschlagen. © Guillem López/agefotostock/Imago

Der verstorbene britische Schriftsteller Martin Amis wurde von König Charles III. in den Ritterstand erhoben. Amis, bekannt für seine Romane wie „Gierig“ (werblicher Link) und „Pfeil der Zeit“ (werblicher Link), hatte die Royals einst als „Spießer“ bezeichnet, wie spiegel.de berichtet. Die Verleihung fand im Rahmen der Geburtstagsfeier des neuen britischen Königs statt und wurde am 16.6.2023 auf der ersten Ehrenliste veröffentlicht. Im Mai, kurz vor seinem Tod im Alter von 73 Jahren, nahm Amis die Ehrung in seinem Haus in Florida entgegen. Die Verleihung erfolgte am 18. Mai, nur einen Tag vor Amis‘ Tod. Posthum hätte der Autor nicht mehr zum Ritter ernannt werden können.

Mehr als 1.100 Geehrte – auch Schriftstellerkollege Ian McEwan ist darunter

Im traditionellen Brauch verleihen die britischen Monarchen zweimal im Jahr prestigeträchtige Titel und Orden, um herausragende Leistungen zu würdigen. Die Verleihungen finden sowohl zu Neujahr als auch im Juni anlässlich der offiziellen Geburtstagsfeier des Königs statt. Eine exklusive Gruppe von ausgewählten Personen wird im Voraus vertraulich über ihre Ehrung informiert.

Unter den prominenten Geehrten sind unter anderem der angesehene Schriftsteller Ian McEwan und die langjährige Chefredakteurin der amerikanischen Ausgabe der „Vogue“, Anna Wintour. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Beiträge in ihren jeweiligen Bereichen.

Die überwiegende Mehrheit der mehr als 1.100 Geehrten ist jedoch weniger bekannt und wurde für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Zeremonie zur Verleihung der Titel und Orden wird mit großer Feierlichkeit begangen und ist eine Gelegenheit, die Verdienste und den Einsatz der Geehrten anzuerkennen. Ihre herausragenden Leistungen sind ein Zeugnis für den unermüdlichen Einsatz und die Hingabe, die sie gezeigt haben, um positive Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen.

Martin Amis: 15 Romane und zum Ritter geschlagen wie sein Vater

Martin Amis hat im Laufe seiner Karriere 15 Romane, darunter seine hochgelobten Memoiren „Experience“ (werblicher Link), Sachbücher und Sammlungen von Essays und Kurzgeschichten veröffentlicht. In seinem Spätwerk setzte er sich intensiv mit Themen wie den Gräueltaten Stalins, dem Krieg gegen den Terror und dem Erbe des Holocausts auseinander.

Besonders bekannt ist Amis für seine Londoner Romantrilogie, bestehend aus „Money: A Suicide Note“ (1985), „London Fields“ (1990) und „The Information“ (1995). Auch setzte er sich mit dem Werk seines Vaters Kingsley Amis auseinander, der selbst zu den bedeutendsten britischen Autoren der Nachkriegszeit zählt. Nun teilen die beiden Schriftsteller auch eine besondere Auszeichnung: Kingsley Amis wurde vor 33 Jahren von Königin Elizabeth II. ebenfalls zum Ritter geschlagen.

