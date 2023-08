Frankenstein-Tag: Der erste Sci-Fi-Roman überhaupt – das Buch ist aktueller denn je

Von: Sven Trautwein

Der Frankensteintag ehrt die Autorin Mary Shelley, die mit „Frankenstein“ den ersten Sci-Fi-Roman überhaupt schuf. Er ist aktueller denn je.

Am 30. August ist „Frankensteintag“. Der Geburtstag der Autorin Mary Wollenstone Shelley wurde gewählt, um an ihr bekanntestes Werk, „Frankenstein“, zu erinnern. Auch wenn das Buch 1818 zuerst anonym veröffentlicht wurde, schuf Shelley mit der Erzählung den ersten Sci-Fi-Roman der Geschichte. Der Text, mit der sich die britische Autorin in der Literaturgeschichte verewigen konnte, ist aktueller denn je.

Mary Shelleys „Frankenstein“ ist der erste Sci-Fi-Roman und heute aktueller denn je. © Martin Winter/Imago/Coppenrath (Montage)

Mary Shelley, eine der bedeutendsten Autorinnen des 19. Jahrhunderts, prägte die Literaturlandschaft mit ihrem bahnbrechenden Werk „Frankenstein“. Inmitten der aufblühenden Romantik und des beginnenden Viktorianischen Zeitalters schrieb sie diesen Klassiker im Jahr 1816. Die Idee dazu entstand während eines schicksalhaften Aufenthalts am Genfer See, wo sie mit berühmten Schriftstellern wie Lord Byron und Percy Shelley zusammentraf.

Mary Shelley „Frankenstein“: Darum geht‘s im Buch

„Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ wurde 1818 anonym veröffentlicht und sorgte für Furore. Shelley erkundete darin die ethischen und sozialen Folgen wissenschaftlicher Ambitionen, als Dr. Victor Frankenstein eine Kreatur erschafft und diese zum Leben erweckt. Die düstere Erzählung über die Verantwortung des Menschen für seine Schöpfungen ist bis heute von Relevanz und kann als erster Sci-Fi-Roman bezeichnet werden, wie auch nordbayern.de berichtet. Das Buch gehört zu einem der zehn Klassiker, die Sie unbedingt gelesen haben sollten.

Nach dem frühen Tod seiner Mutter hat Viktor Frankenstein nur ein einziges Ziel: einen Weg zu finden, um den Tod zu besiegen – egal, was dazu nötig ist. Diesen findet er nicht in den mystischen Schriften der Alchemisten des Mittelalters, sondern im Studium der modernen Wissenschaften, und geblendet von der Macht des Möglichen, ignoriert er Moral und Bedenken. Aber als Viktor aus den sterblichen Überresten verschiedener Menschen tatsächlich ein neues Wesen erschafft, ist dies nicht der perfekte Mensch, den er kreieren wollte, sondern ein abstoßendes Zerrbild. Angeekelt flieht Viktor vor dem Geschöpf ...

Die Aktualität von „Frankenstein“ liegt in seiner Auseinandersetzung mit Themen wie wissenschaftlichem Fortschritt, Ethik und den Grenzen der menschlichen Neugierde. Die Kreatur, von der Gesellschaft abgelehnt, stellt eine Metapher für die Ausgeschlossenheit und das Streben nach Akzeptanz dar – ein Motiv, das im Zeitalter der Biotechnologie und KI-Evolution umso aktueller ist. Aktuell beleuchtet auch Karl Olsberg in seinem Thriller „Virtua“ die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI).

„Frankenstein“: Heute immer noch aktuell

Shelleys Meisterwerk besticht durch seinen epistolaren Stil und die Verbindung von Gothic-Horror mit philosophischer Tiefe. Ihre Prosa verwebt die Schrecken der Wissenschaft mit menschlichen Emotionen und wirft die Frage auf, was es bedeutet, wirklich „menschlich“ zu sein. Die Geschichte zeigt, dass unüberlegte Eingriffe in die Natur katastrophale Folgen haben können, ein Gedanke, der heute angesichts der technologischen Entwicklungen und deren möglichen Konsequenzen relevant bleibt.

Mary Shelley hinterließ mit „Frankenstein“ ein Erbe, das die Leser dazu anregt, über die ethischen Auswirkungen von Fortschritt und Innovation nachzudenken. Ihre Fähigkeit, zeitlose Fragen in fesselnde Geschichten zu verpacken, macht sie zu einer Autorin von bleibender Bedeutung im Literaturkanon, auch wenn viele Bücher heute nicht mehr passen, wie Teresa Reichl in „Muss ich das gelesen haben?“ ausführt. Aktuell erschien im Coppenrath Verlag eine Schmuckausgabe des Klassikers mit vielen Illustrationen.

