Bücher in einfacher Sprache können helfen: Sechs Millionen Menschen können nicht richtig lesen.

Von: Sven Trautwein

Teilen

Rund 6 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Bücher in einfacher Sprache können helfen. © Sascha Steinach/Imago

Sehr viele Menschen in Deutschland können nicht richtig schreiben und lesen. Bücher in einfacher Sprache und das Alfa-Mobil können helfen.

Nach der im Jahr 2018 durchgeführten LEO-Studie können in ganz Deutschland über sechs Millionen Menschen keine grundlegenden Sätze lesen und schreiben. Dabei sind das Lesen und Schreiben entscheidend, um in der Gesellschaft aktiv teilzunehmen. Viele der Betroffenen verbergen ihre Schwierigkeiten, um nicht noch stärker ausgeschlossen zu werden. Bücher in einfacher Sprache können hierbei unterstützen. Wer noch hilft, lesen Sie auf 24books.de.