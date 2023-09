Bayerischer Buchpreis 2023: Sechs Titel dürfen sich Hoffnung auf 10.000 Euro machen

Von: Sven Trautwein

Die Jury beim Bayerischen Buchpreis 2023: Andreas Platthaus (verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Marie Schoeß (Autorin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung) © Michael McKee

Sechs Titel dürfen sich 2023 Hoffnung auf den Bayerischen Buchpreis machen, der am 7. November feierlich verliehen wird.

Am 7. November 2023 wird die Jury des Bayerischen Buchpreises in einem öffentlichen Forum auf der Bühne der Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz vor geladenen Gästen und in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren eine Diskussion über sechs nominierte Bücher führen. Die Jury wird innerhalb einer Zeitbegrenzung von 60 Minuten darüber beraten und entscheiden, welches Buch in den Kategorien Sachbuch und Belletristik als das herausragende Werk des Jahres gewählt wird.. Welche sechs Titel sich Hoffnung machen dürfen, lesen Sie auf 24books.de.