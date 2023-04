Neil Gaiman „Sandman“: Die Graphic Novel zur beliebten Netflix-Serie

Von: Jessica Bradley

„Sandman“ von Neil Gaiman gilt als der meistprämierte Comic aller Zeiten. Nun hat Netflix die Bücher adaptiert. Wir stellen Ihnen zwei der Comics vor.

Der 1960 geborene Engländer Neil Gaiman ist ein Gigant der modernen Fantastik. Seine Romane, Kurzgeschichten, Comics und Bilderbücher u.a. „Coraline“, „American Gods“ und „Good Omens“ sind sehr bekannt. Vieles wurde bereits verfilmt oder von anderen Künstlern adaptiert. Die Fantasie des Autors scheint unerschöpflich zu sein.

Sandman: Albtraumland: Bd.1: Der Lächelnde Mann: Eine Adaption

„Sandman“ ist eine der beliebtesten Serie auf Netflix. Als Vorlage dient die Comic-Reihe von Neil Gaiman. © Cover-Images//Imago

Der von Dream erschaffene Albtraum mit Zähnen statt Augäpfeln wurde in der Wachwelt zum Serienkiller, dem menschliche Serienmörder huldigten. Dream löschte den Korinther daraufhin aus und gestaltete ihn neu. Ein Einblick in die „Sandman“-Welt, die sich absolut lohnt. Von den Künstlern: James Tynion IV (u.a. Batman), Lisandro Estherren (u.a. Strange Skies over East Berlin), Yanick Paquette (u.a. Die ultimativen X-Men), Andrea Sorrentino (u.a. Green Arrow) und Francesco Francavilla (u.a. Guardians of the Galaxy).

Einst schuf Dream, der Herr der Träume, den Korinther – einen lebenden Albtraum mit Zähnen statt Augäpfeln, der zum brutalen Serienkiller in der realen Welt wurde. Nun wurde der Korinther von Dream neu erschaffen – und soll einen anderen Albtraum aufhalten, den Lächelnden Mann, der Jagd auf Menschen macht, darunter die junge Künstlerin Madison Flynn ...

Sandman: Albtraumland: Bd.1: Der Lächelnde Mann 2023, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-74-162977-8 Preis: Taschenbuch 19 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 164 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Neil Gaiman „Sandman, Bd. 1: Präludien & Notturni“

Neu koloriert und neu übersetzt präsentiert der Panini Verlag die beliebte Comic-Serie „Sandman“. Kürzlich wurde diese von Netflix als Serie adaptiert. Eine Comic-Serie, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wunderbare Illustrationen und eine außergewöhnliche Story.

Präludien & Notturni erzählt vom Herrscher jenes Reiches, in dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen. Alles beginnt im Jahre 1916, als der englische Magier Roderick Burgess den Versuch unternimmt, den Tod in persona, Death, zu fangen, aber stattdessen deren kleinen Bruder Dream erwischt. Beide gehören zu den Ewigen, unsterblichen Wesen, die vom Universum selbst geschaffen und mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wurden.

Neil Gaiman „Sandman, Bd. 1: Präludien & Notturni“ 2007, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-866-07355-5 Preis: Taschenbuch 19,99 €, Seitenzahl: 240 Hier bestellen

Neil Gaiman

Der Engländer Neil Gaiman, 1960 geboren, arbeitete zunächst in London als Journalist und wurde durch seine Comic-Serie „Der Sandmann“ bekannt. Neben den Romanen „Niemalsland“ und „Der Sternwanderer“ schrieb er zusammen mit Terry Pratchett „Ein gutes Omen“ und verfasste über seinen Kollegen und Freund Douglas Adams die Biographie „Keine Panik!“. Er lebt seit einigen Jahren in den USA.