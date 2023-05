Juli Zeh, Eva Menasse und Cornelius Pollmer diskutieren über Stuckrad-Barre – Literarisches Quartett am 5. Mai

Von: Sven Trautwein

Nach der Leipziger Buchmesse gilt es, die Buchneuerscheinungen zu sichten. Vier Titel werden im Literarischen Quartett besprochen.

Der Bücherfrühling hält zahlreiche lesenswerte Neuerscheinungen parat. Die Leipziger Buchmesse ging mit 274.000 Gästen zu Ende, nur knapp weniger als vor Corona. Das Interesse an Literatur ist ungebrochen. Mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern stellten ihre Neuerscheinungen auf der Messe vor. Vier spannende Titel aus den Neuerscheinungen gibt es auch in der neuen Ausgabe des „Literarischen Quartetts“ zu entdecken.

Vier Neuerscheinungen im Literarischen Quartett

Thea Dorn moderiert das Literarische Quartett und diskutiert mit Juli Zeh, Eva Menasse und Cornelius Pollmer am 5. Mai über vier lesenswerte Bücher. © Panama Pictures/Imago/Zsolnay Verlag (Montage)

Am Freitag, den 5. Mai, um 23.30 Uhr, wird das nächste „Literarische Quartett“ im ZDF von Thea Dorn moderiert. In dieser Ausgabe sind die Schriftstellerin Eva Menasse, die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh sowie der Journalist und Autor Cornelius Pollmer zu Gast. Gemeinsam diskutieren sie mit Thea Dorn über Neuerscheinungen dieses Frühlings. Die vier vorgestellten Titel der aktuellen Sendung:

Julia Schoch „Das Liebespaar des Jahrhunderts“

Die Liebesbeziehung, die vor über 30 Jahren in Glückstaumel begann, endet mit den Worten „Ich verlasse dich“. Obwohl die Frau entschlossen ist, ihren Mann zu verlassen, bestürzt sie der Entschluss zutiefst. Wie konnte es nur so weit kommen? Während sie ihr Fortgehen plant, erinnert sie sich an den Anfang ihrer Beziehung, an die Zuversicht und den Zauber der frühen Jahre, an ihre gemeinsamen Pläne für das Leben und die Kinder, aber auch an die wenigen, zunächst unspektakulären Momente, die sich später als Wendepunkte herausstellten. Ließen sie bereits das Scheitern der Beziehung ahnen?

Julia Schoch enthüllt Seite um Seite die verschiedenen Schichten des Beziehungslebens. Es ist eine Erforschung des Wesens der Liebe und ein Loblied auf dieselbe.

Julia Schoch „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28333-5 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 18,99 €, 192 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Daniel Glattauer „Die spürst du nicht“

Um Aayanas Schulfreundin Sophie Luise davon zu überzeugen, dass sie mit ihrer strenggläubigen somalischen Flüchtlingsfamilie in den exklusiven Familienurlaub in die Toskana kommen darf, bedarf es einiger Überredungskünste. Die Einladung ist jedoch nicht ganz uneigennützig, da man verhindern möchte, dass die 14-jährige Tochter sich mit den Eltern, einem Uni-Professor und einer Grünen-Politikerin sowie deren Freunden langweilt. Doch kaum haben sich die Erwachsenen bei Prosecco und Antipasti entspannt, kommt es zur Katastrophe.

In seinem neuen Roman packt Daniel Glattauer große Fragen an: Schuld und Verantwortung, unausgesprochene Vorurteile und Doppelmoral. „Die spürst Du nicht“ ist ein Sittengemälde unserer Gesellschaft.

Daniel Glattauer „Die spürst du nicht“ 2023 Zsolnay Verlag, ISBN-13 978-3-552-07333-3 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 18,99 €, 304 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Eugen Ruge „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“

Jowna hat eine Eingebung, als tote Vögel oberhalb der Stadt Pompeji gefunden werden: Wenn ein Vulkan tatsächlich grummelt, wie manche behaupten, sollte man besser das Weite suchen. Obwohl er keine Schulbildung, kein Geld und keinen Einfluss hat, schafft er es, an die Spitze einer Aussteigerbewegung zu gelangen.

Bald fürchtet das Stadtoberhaupt, dass die Gerüchte über den Vulkan Pompeji schaden könnten, und als einer der wohlhabenden Bürger auf die Gefahr aufmerksam zu machen scheint, schaltet sich die mächtigste und reichste Frau der Stadt ein. Jowna gibt nach und schließt fortan die Augen vor der drohenden Katastrophe, obwohl er besser wissen sollte.

Eugen Ruges Roman spielt nur oberflächlich in der Antike und spiegelt uns alarmierend unsere eigene Realität wider.

Eugen Ruge „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“ 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28332-8 Preis: Hardcover 25 €, E-Book, 21,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Benjamin von Stuckrad-Barre „Noch wach?“

Eine junge Frau berichtet in Berlin von ihrem neuen Job bei einem großen Fernsehsender, ihrem tollen Chef und ihrem neuen Leben. Sie wirkt glücklich, inspiriert und voller Hoffnung. Doch ist das wirklich berechtigt? Währenddessen erschüttert der Weinstein-Skandal Hollywood. Rose McGowan ist eine der ersten Frauen, die öffentlich sexuelle Gewalt durch den angesehenen Filmproduzenten anspricht. Rose verschwindet, hinterlässt jedoch eine Nachricht für den Erzähler des Romans. Die #MeToo-Bewegung breitet sich von Hollywood aus auf der ganzen Welt aus.

Doch die alten patriarchalischen Macht- und Denkstrukturen sind, auch in Europa und mitten im vermeintlich fortschrittlichen Berlin, widerständiger und fester verankert als ursprünglich angenommen. Der Roman handelt von der Medienbranche und ihren Entscheidungsträgern, Machtmissbrauch und menschlichen Abgründen sowie dem Mut, sich dagegen aufzulehnen. Die Besprechung lesen Sie hier bei uns.

Benjamin von Stuckrad-Barre „Noch wach?“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00467-0 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 19,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Was ist das Literarische Quartett?

Das Literarische Quartett war eine deutsche Fernsehsendung über Literatur, die von 1988 bis 2001 ausgestrahlt wurde. Die Sendung war bekannt für ihre kontroversen Diskussionen über aktuelle Literatur und ihre kritischen Kommentare zu Bestsellern. Sie wurde von Marcel Reich-Ranicki, einem bekannten Literaturkritiker, moderiert und von drei weiteren Kritikern begleitet. Die Sendung wurde oft als „Kultsendung“ bezeichnet und gilt als eine der einflussreichsten Literatursendungen im deutschen Fernsehen. In 2017 wurde die Sendung unter dem Namen „Das Literarische Quartett“ mit neuen Moderatoren wiederbelebt und wird seitdem wieder regelmäßig ausgestrahlt.

Die aktuelle Sendung wird am 5. Mai um 23:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der Mediathek ist es ein paar Stunden früher abrufbar.