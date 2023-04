„Our King“ von Journalist Robert Jobson enthüllt Insider-Wissen aus dem englischen Königshaus

Von: Sven Trautwein

Robert Jobson hat sich seit Jahren mit Büchern über das englische Königshaus einen Namen gemacht. Nun enthüllt „Our King“ weiteres Insider-Wissen.

Robter Jobson begann seine Karriere als Journalist im Jahr 1986 bei der Zeitung „The Sun“, bevor er 1991 zum „Daily Express“ wechselte. Dort arbeitete er als Korrespondent in den USA und als Royal-Reporter. Seit 2000 arbeitet Jobson als freier Autor und hat seither mehrere Bücher über das englische Königshaus veröffentlicht.

Robert Jobson „Our King“

„Our King“ von Robert Jobson verspricht einen intimen Einblick in die Welt der englischen Königsfamilie. © Cover-Images/Imago/John Blake Publishing (Montage)

Eines seiner bekanntesten Bücher ist „William‘s Princess“ (werblicher Link), das 2006 veröffentlicht wurde und die Beziehung zwischen Prinz William und Kate Middleton beschreibt. Das Buch wurde zum Bestseller und machte Jobson zu einem bekannten Namen in der Welt der Royals. Er schrieb später auch weitere Bücher über die Königsfamilie, darunter „Diana: Closely Guarded Secret“ (werblicher Link) und „Harry‘s War: The True Story of the Soldier Prince“ (werblicher Link).

Robert Jobson: Bekanntheit durch königliche Interviews

Jobson ist zudem für seine exklusiven Interviews mit Mitgliedern der königlichen Familie bekannt, darunter Prinz William und Prinz Harry. Er hat auch über viele wichtige Ereignisse in der Geschichte der Königsfamilie berichtet, wie z. B. die Beerdigung von Prinzessin Diana im Jahr 1997 und die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton im Jahr 2011.

Der königliche Rundgang war einer der schwierigsten Dinge, die ich jemals tun musste.

Die britischen Medien: Vorgeschmack auf Neuerscheinung „Our King“ von Robert Jobson

Die englische Presse wittert immer ein großartiges Geschäft, wenn es um die königliche Familie geht. So wurde Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“ zum am schnellsten verkauften Sachbuch aller Zeiten. So hat die Daily Mail schon Einblick in das neue Buch „Our King“ bekommen. Laut Autor Jobson soll nicht nur Meghan die treibende Kraft hinter dem „Megxit“ gewesen sein. So solle auch Prinz Harry selbst ein großes Stück dazu beigetragen haben.

Jobson ist kein Unbekannter. Für seine Arbeit hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den „Scoop of the Year“-Preis des British Press Awards 2002 für die Berichterstattung über den Tod der Königinmutter. Bei den Royal Television Society Journalism Awards wurde er zum „Royal Commentator of the Year“ ernannt.

„Our King“ von Robert Jobson ist eine spannende Lektüre, ähnlich der „Palace Papers“ von Tina Brown, das die Marotten der Royals in aller Ausführlichkeit und gut recherchiert darstellt. Für Thriller- und Spionagefans bietet sich der neue James-Bond-Roman an, bei dem es um einen vereitelten Anschlag auf König Charles geht.

Robert Jobson „Our King: Charles III – The Man and the Monarch Revealed" 2023 John Blake Publishing Ltd., ISBN-13 978-1-789-46704-8