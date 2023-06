Ein Neuanfang mit 40: Kann man das wagen? Im Buch „Plötzlich Gutsherrin“ schreibt Elisabeth Neufeld-Picciani über Neuanfänge

Von: Jessica Bradley

Teilen

„Plötzlich Gutsherrin“: Vom Anpacken, Neuanfangen und dem guten Leben auf dem Land erzählt Elisabeth Neufeld-Picciani von ihren Erlebnissen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das alte Gutshaus in Volzrade erscheint wie ein Zeichen des Schicksals. Obwohl es in einem vernachlässigten und zweckentfremdeten Zustand ist, strahlt es dennoch eine herzliche und lebendige Atmosphäre aus. Elisabeth und ihr Mann Bruno widmen sich der schrittweisen Renovierung des alten Hauses. Mit einer Hingabe zum Detail und einem Auge für die verborgenen Schätze bewahren sie diesen Ort mit seiner einzigartigen Geschichte. Es wird zu einer neuen Heimat, in der sie sich verwurzeln.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Elisabeth Neufeld-Picciani „Plötzlich Gutsherrin“: Über das Buch

Als wir zum ersten Mal auf das etwas heruntergekommene Haus zufuhren, hatte mein Mann den Wunsch, sofort umzukehren. Doch ich war sofort von dem Charme des Hauses und des Parks gefangen. An diesem Ort verspürte ich ein unglaublich positives Gefühl - es fühlte sich an, als würde ich in eine friedliche Oase zurückkehren. © WernerOtto/Imago/Heyne/Montagebild

Nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, verspürt Elisabeth Neufeld-Picciani den Wunsch, einen komplett neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Sie stellt sich Fragen wie: Was wird nun kommen? Wo und wie möchte ich mein Leben gestalten? Womit möchte ich meine Zeit ausfüllen?

Elisabeth Neufeld-Picciani liebt alte Dinge und deren Geschichten, und als sie mit Anfang vierzig einen Neuanfang sucht, ist das heruntergekommene Gutshaus in Volzrade wie ein Wink des Schicksals.

Elisabeth Neufeld-Picciani „Plötzlich Gutsherrin“: Fazit

In ihrem Buch erkundet Elisabeth Neufeld-Picciani Themen wie Träume und Pläne, das Aufbrechen zu neuen Horizonten und das Ankommen an einem Ort, die Verbindung zwischen Orten und Lebenserfahrungen, die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft, und nicht zuletzt die Suche nach Bedeutung im eigenen Leben.

Elisabeth Neufeld-Picciani „Plötzlich Gutsherrin“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-60654-8 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Elisabeth Neufeld-Picciani

Seit 2014 lebt Elisabeth Neufeld-Picciani, Jahrgang 1973, zusammen mit ihrem Ehemann Bruno im Gutshaus Volzrade in der Nähe von Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben das Anwesen in ein Hotel und Café umgewandelt.