Ein Provinz-Krimi: „Reibekuchenmord“ von Mila Kuhn

Von: Jessica Bradley

Cozy-Crime aus dem Rheinland, geht sowas? Mila Kuhn beweist mit „Reibekuchenmord“ eben das. Ein gemütlicher, dennoch spannender Krimi aus Bonn.

Ein sympathischer Cozy-Krimi der mal nicht aus Bayern stammt. In typischer, rheinischer Mundart mit viel Humor kommt „Reibekuchenmord“ von Mila Kuhn daher.

Mila Kuhn „Reibekuchenmord“: Über das Buch

Ein Cozy-Krimi mit Charme. „Reibekuchenmord“ von Mila Kuhn erinnert ein bisschen an Rita Falk. © YAYImages/Imago/BasteiLübbe

Es hätte alles so schön sein können. Aber anstatt in einer Villa irgendwo in der Provence zu sitzen und Champagner zu schlürfen, kratzt sich Mombert Gryn von Frenz, Kuhkacke aus dem Profil seiner Gummistiefel. Dann passiert ein Mord und Mombert ermittelt. Zur Seite stehen ihm dabei der gemütliche Dorfpolizist Heinz Heckenbusch und die taffe Kommissarin Mariella Papen.

Obwohl von altem rheinischen Adel, arbeitet Mombert Gryn von Frenz als Agrarkontrolleur beim Landwirtschaftsamt Rheinbach und lebt in einem Bauwagen in der Nähe des Kottenforsts. In diesem Wald stolpert Mombert mitten hinein in seinen ersten Fall, als ein Bauer tot aufgefunden wird. Mombert merkt schnell, dass an der Sache etwas faul ist, und begibt sich heimlich auf Spurensuche ...

Mila Kuhn „Reibekuchenmord“: Fazit

„Reibekuchenmord“ erinnert ein wenig an die Eberhofer-Krimis, hat aber seinen ganz eigenen Charme. Typisch rheinischer Humor und Spezialität.

Mila Kuhn „Reibekuchenmord“ 2023, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-741-30352-4 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 344 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Mila Kuhn

Mila Kuhn, Jahrgang 1966, ist am Rande des Kottenforsts aufgewachsen. Dieser tiefe Wald und seine Wahrzeichen, um die sich zahlreiche Legenden ranken, haben sie früh geprägt. Heute lebt die Lektorin und zweifache Mutter mit Mann (und sechs Hühnern) im Bergischen Land. Ihr Heimweh bekämpft die Rheinländerin mit ihrem ersten Regionalkrimi um den Ermittler Graf Mombert, der sich so gar nicht gräflich verhalten will und damit gern mal bei seiner Familie aneckt.