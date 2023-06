Sechs Romane aus 2023, die Sie gelesen haben sollten

Von: Jessica Bradley

Ob Drama, Biografien oder historische Geschichten. Wir empfehlen Ihnen sechs Romane, die nicht nur für Frauen sind. Tauchen Sie ein und entspannen Sie sich.

Lesen kann entspannen und die Zeit vertreiben. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Lesen eine Vielzahl von bedeutsamen Funktionen erfüllt. Es ermöglicht uns, unser Wissen zu erweitern, Informationen für Schule, Studium und Beruf zu sammeln, soziale Kompetenzen zu entwickeln, kognitive Strukturen zu erweitern und unsere Interessen zu befriedigen. Genießen Sie die folgenden sechs Romane.

„Die Farbe meines Blutes“: Roman

Mit meisterhafter Kunst verknüpft Denene Millner die Leben von Grace, Delores und Rae zu einem epischen Werk, das Generationen umspannt. Es beginnt in den Südstaaten der 1960er Jahre und erstreckt sich über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung bis ins heutige New York. Dieser hochaktuelle Roman beleuchtet, wie die Herkunft, die Kultur und die Last der Geschichte das Leben afroamerikanischer Frauen bis heute prägen. Gleichzeitig betont er die immense Kraft der mütterlichen Liebe als eine unaufhaltsame Macht.

Brooklyn 1969: Als die unverheiratete Afroamerikanerin Grace schwanger wird, will sie nur eines: ihr Kind gegen alle Konventionen behalten. Doch das Baby wird ihr weggenommen und wächst bei einem jungen Ehepaar auf. Obwohl Rae sehr früh von ihrer Adoption erfährt, stellt sie keine Fragen. Für sie sind Delores und Tommy ihre „richtigen“ Eltern. Das ändert sich jedoch, als mit dem Tod ihres Vaters ein Geheimnis ans Licht kommt, das Rae dazu zwingt, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen – und mit ihren beiden Müttern.

Denene Millner „Die Farbe meines Blutes“ 2023, Goldmann, ISBN 13-978-3-442-31641-0 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 656 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Drei Schwestern“: Roman

Obwohl die drei Frauen völlig unterschiedliche Lebenswege einschlagen, teilen sie eine gemeinsame religiöse Vergangenheit. Sie stammen aus einer Glaubensgemeinschaft, deren Vorschriften sie lange Zeit befolgt haben. Doch als das Schicksal ihre Wege kreuzt, beginnen sie, das Vertraute infrage zu stellen und gemeinsam einen Neuanfang zu wagen.

Die drei ungleichen Frauen Zelda, Isobel und Jennifer haben eines gemeinsam: Sie wurden von der Welt enttäuscht und stellen daraufhin alles infrage. Doch sie sind überzeugt, dass das nicht alles gewesen sein kann und das Leben mehr für sie bereithält. Die selbstlose Isobel fällt aus allen Wolken, als ihr Mann sie plötzlich verlässt. Jennifer tut immer das, was von ihr erwartet wird.

Jodie Chapman „Drei Schwestern“ 2023, Blanvalet Verlag, ISBN 13-978-3-764-50819-7 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Gefährten“: Roman

Ali Smith fängt den Zeitgeist wie keine andere ein und vermittelt Hoffnung für die Zukunft. Ihr neuer Roman ist eine ausgelassene Feier der Gemeinschaft in all ihren Variationen – zeitlos und doch aktuell, legendär und geheimnisvoll, herausfordernd und tröstlich.

Sandy, eine Künstlerin, hütet Haus und Hund ihres Vaters, der während des Lockdowns im Krankenhaus liegt. Völlig unerwartet erhält sie den Anruf einer ehemaligen Studienkollegin, die sie ewig nicht gesehen hat und die ihr von einem merkwürdigen Traum erzählt. Nicht nur das, sie dringt samt ihrer Familie ungebeten in Sandys Leben ein. Und es entspinnt sich eine Geschichte über Freiheit und Unterdrückung, in der sich ein kunstvolles eisernes Schloss aus dem sechzehnten Jahrhundert und seine Schmiedin in die zunehmend chaotische Gegenwart drängen …

Ali Smith „Gefährten“ 2023, Luchterhand Literaturverlag, ISBN 13-978-3-630-87728-0 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Weite Sicht“: Roman



Nach langer Zeit taucht Bente überraschend in Hamburg auf und wirbelt das Leben von Charlotte durcheinander. Bente bringt ihren Humor, ihre Leidenschaft für die Schriftstellerin Karen Blixen und ihre Abenteuerlust mit sich. Vier Frauen, vier unterschiedliche Lebenswege. Doch um den Blick auf Neues freizumachen, müssen sie gemeinsam die Hindernisse aus dem Weg räumen, die ihnen im Weg stehen.

Charlotte, die nach dem Tod ihres Mannes infrage stellt, woran sie so lange glaubte. Gesine, die Hilfe braucht und nicht weiß, wie sie darum bitten soll. Sabine, die einsam ist und sich nicht damit abfindet. Und die Dänin Bente, der Freigeist, die Unruhestifterin, die fürchtet, nicht mehr genug Zeit zu haben für das, was sie noch vorhat.

Thorsten Pilz „Weite Sicht“ 2023, Lübbe, ISBN 13-978-3-785-72837-6 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Göttinnen und Fußabstreifer“: Die Frauen und Picasso

In diesem Buch widmet sich die Kunstexpertin Rose-Maria Gropp dem Thema „Gefährtinnen, Geliebten und Gemalten von Picasso“. Sie erforscht ihre Lebensgeschichten und vermittelt ein Verständnis für ihre Rolle im Spannungsfeld von Schöpfung und Zerstörung. Unabhängig von Picasso betrachtet sie diese Frauen als eigenständige Individuen, von denen einige auch Künstlerinnen waren, und strebt danach, bisher übersehene Facetten innerhalb des Netzwerks der Frauen sichtbar zu machen.

Wie Frauen die schöpferischen Phasen des berühmten Malers beeinflusst haben. Gebraucht, geliebt, gehasst: Picasso war besessen von Frauen. Er brauchte und benutze sie für sein Schaffen, ließ sich von ihnen inspirieren, war zweimal verheiratet und hatte unzählige Geliebte.

Rose-Maria Gropp „Göttinnen und Fußabstreifer“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-07073-7 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 23,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Die Architektin“: Roman

Allerdings trifft der junge Otto, ein neunzehnjähriger Praktikant einer Vorort-Zeitung, unerwartet auf Hindernisse. Er berichtet naiv über merkwürdige Ereignisse auf der Großbaustelle und gerät dadurch ins Visier der Architektin. Um sich ihrem Einfluss zu entziehen, wird Otto jegliche Unterstützung benötigen, die er finden kann.

West-Berlin in den frühen Siebzigerjahren. Inmitten der klammen, grauen, von Männern geprägten Stimmung der Zeit zieht eine Baulöwin ihre Kreise. Als glamouröse Person der High-Society nutzt sie ihre Verbindungen in die hohen Kreise der Politik, um gewaltige Bauvorhaben durchzuboxen.

Till Raether „Die Architektin“ 2023, btb, ISBN 13-978-3-442-75927-9 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen