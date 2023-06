Entspannen und abtauchen: Die besten fünf Bücher für den Sommerurlaub

Von: Sven Trautwein

Steigende Temperaturen und Planungen für den Sommerurlaub. Wir stellen fünf tolle Bücher zum Entspannen vor.

Viele Menschen verbinden mit dem Sommerurlaub nicht nur steigende Temperaturen, sondern endlich einmal entspannen, in den Tag hineinleben, vielleicht mit Meer und Strand kombiniert. Bei der Flut an täglich erscheinenden Büchern ist es schwer, den Durchblick zu behalten. Wir stellen Ihnen hier fünf ideale Bücher für den Sommer vor, mit denen sich im Urlaub gut abtauchen lässt.

Humorvolle Unterhaltung: Dora Heldt „Liebe oder Eierlikör – Fast eine Romanze“

Ernst Mannsen versteht die Welt nicht mehr. Die sonst so verlässliche Hilke Petersen trägt plötzlich Lippenstift und hat keine Zeit, auf dem Frühlingsbasar Kuchen zu verkaufen. Da kann doch etwas nicht stimmen. Ernst ist alarmiert und vermutet Schlimmstes …

Dora Heldt hat in den vergangenen Jahren viele unterhaltsame Romane geschrieben, die oft Bestseller wurden. Auch „Liebe oder Eierlikör“ hat die besten Chancen, die Treppe nach oben zu erklimmen. Der Einblick der älteren Generation auf die digitale Welt ist mit einem Augenzwinkern zu begleiten und macht Spaß. Es ist die ideale Sommerlektüre, ob auf dem eigenen Balkon, im Garten, einem der anderen Lieblingsorte zum Lesen oder am Strand.

Dora Heldt „Liebe oder Eierlikör – Fast eine Romanze" 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28337-3 Preis: Hardcover 15 €, E-Book 12,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format)

Hundekrimi: Elke Weiler „Schnüffelei auf der Hallig“

Als auf Hallig Grönland eine Lehrerin verschwindet, ist die beste Schnüfflerin Nordfrieslands gefragt: Bearded Collie Julchen hat ein Bauchgefühl für die Dringlichkeit der Angelegenheit. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Madame bricht sie sofort auf. Doch bei ihren Recherchen stoßen die beiden auf eine Mauer des Schweigens.

Tierische Unterhaltung im positiven Sinne mit dem Hundekrimi von Elke Weiler, die vielen Menschen über ihren Blog meerblog.de bekannt sein dürfte. Aus dem Rheinland vor etlichen Jahren nach Eiderstedt gezogen, hat sie jetzt die beste Urlaubs- und Ausspanngegend direkt vor der eigenen Haustür. Sie dient als Inspiration für ihre unterhaltsamen Geschichten.

Elke Weiler „Schnüffelei auf der Hallig" 2023 Gmeiner Verlag, ISBN-13 978-3-8392-0361-3 Preis: Broschiert 16 €, E-Book 11,99 €, 250 Seiten (abweichend vom Format)

Ostfriesland-Krimi: Klaus-Peter Wolf „Ein mörderisches Paar“

Ein dreizehnjähriger Schüler ist tot. Gestorben an einer Überdosis Heroin. Der, der dafür verantwortlich ist, wurde gerade freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. Und weil sich viele Zeugen nicht mehr erinnern konnten. Weil die Polizei Fehler beging …

Klaus-Peter Wolf ist bekannt für seine spannenden Ostfriesland-Krimis. Auch wenn es deutschlandweit mehr als 460 Krimis gibt, die in Ostfriesland spielen, findet Klaus-Peter Wolf immer ein Thema, das sich in eine spannende Geschichte verpacken lässt. Bei „Ein mörderisches Paar“ handelt es sich um den Auftakt einer neuen Serie. Zugreifen!

Klaus-Peter Wolf „Ein mörderisches Paar" 2023 S. Fischer Verlage, ISBN-13 978-3-596-70755-3 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 10,99 €, 464 Seiten (abweichend vom Format)

Literarisch wertvoll: Robert Seethaler „Das Café ohne Namen“

Wien im Jahr 1966. Robert Simon verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt. Er ist zufrieden mit seinem Leben, doch zwanzig Jahre nach Ende des Krieges hat sich die Stadt aus ihren Trümmern erhoben. Überall wächst das Neue, und auch Simon lässt sich mitreißen …

Ein Rückblick in die 1960er Jahre nach Wien. Eine Nachkriegsgeschichte einer Stadt, in der vieles möglich ist. Auch für die Hauptfigur Robert Simon ändert sich in diesen Jahren sein ganzes Leben. Mit seinem letzten zusammengespartem Geld pachtet er alte, heruntergekommene Räume, um dort ein Café zu eröffnen. Was für ein Wagnis. Melancholisch und einfühlsam. Ein Buch, das auf alle Fälle auf den Sommer-Lese-Stapel gehört.

Robert Seethaler „Das Café ohne Namen" 2023 claassen, ISBN-13 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 19,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format)

Im Juni sorgt es für Hochspannung: „Nicht ein Wort zu viel“ von Andreas Winkelmann

„Erzähl mir eine spannende Geschichte. Sie darf fünf Wörter haben. Sonst muss dein Freund sterben.“ Was wie ein schlechter Scherz klingt, wird grausame Wirklichkeit. Buchbloggerin Faja traut ihren Augen nicht, als sie ihren Kollegen Claas vor sich auf dem Bildschirm sieht: geknebelt, gefesselt, in Todesangst. Die Botschaft ist an sie persönlich gerichtet.

Andreas Winkelmann kann Thriller. Mit seinem „Das Letzte, was du hörst“, hatte er schon einen Bestseller geschrieben, den man nur ungern aus der Hand legte. Und mit seinem neuen Thriller „Nicht ein Wort zu viel“ wagt er sich jetzt in den Buchblog-Bereich. Hochspannung pur. Vergessen Sie nicht, sich beim Sommerurlaub vor dem Lesen des Buches mit Sonnencreme einzuschmieren. Sie werden beim Lesen keine Zeit mehr haben!

Andreas Winkelmann „Nicht ein Wort zu viel" 2023 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-00752-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format)

