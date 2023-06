Geheimnisvolles in Bibliotheken: Fünf tolle Geheimgänge

Von: Sven Trautwein

Teilen

Abertausende Bücher und verborgene Geheimgänge machen aus Bibliotheken etwas ganz Besonderes. Wir stellen Ihnen fünf Bibliotheken vor.

In Bibliotheken, den Kathedralen der Bücher, gibt es Unzähliges zu entdecken. In einigen trifft man auf wahre Schätze aus früheren Jahrhunderten. Ab und an können auch Kirchtürme alte Bibliotheken enthalten. Ob es eine alte Bibliothek in einem College oder einer alten Kirche ist, verbirgt sich hinter manch toller Bücherwand der eine oder andere Geheimgang, der die Bibliothek erst so richtig spannend und geheimnisvoll macht. Es erinnert nicht nur an Harry Potter, sondern auch an Enid Blytons „Fünf Freunde“, die nahezu in jedem Abenteuerroman einen geheimnisvollen Gang entdeckten. Fünf tolle Bibliotheken mit verborgenen Gängen stellen wir Ihnen hier vor.

Benedektinerstift Admont

Das Benediktinerstift Admont, offiziell bekannt als Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont, befindet sich in der österreichischen Marktgemeinde Admont. Es wurde im Jahr 1074 von Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründet und ist somit das älteste noch bestehende Kloster in der Steiermark. Hier verbirgt sich hinter einer tollen Bücherwand der Geheimgang, wie man einem Beitrag auf Instagram entnehmen kann. Diese geheime Tür öffnet den Zugang zu einem verborgenen Raum.

Trinity College Library, Dublin

Die Bibliothek des Trinity College in Dublin soll einen Geheimgang hinter den Büchern verstecken. © Wirestock/Imago

Das Trinity College in Dublin wurde 1592 nach den Vorbildern Oxford und Cambridge gegründet. Sie gilt als eine der führenden Universitäten Europas. In ihrer wunderschönen Bibliothek gibt es den sogenannten „Long Room“, der für die lange Halle mit Büchern und einem Geheimgang bekannt ist.

Top Ten der schönsten Bibliotheken der Welt: Eine Kathedrale für Bücher Fotostrecke ansehen

Klosterbibliothek Strahov, Prag

Auch die Klosterbibliothek Stahov hat einen, hinter einer Bücherwand verborgenen Geheimgang, der zu einem verborgenen Raum führt. In der Strahover Bibliothek befinden sich neben der Büchersammlung eine Vielzahl von einzigartigen Stücken wie Drucke, Handschriften, Stiche und Landkarten. Eine der bedeutendsten Kostbarkeiten ist das „Evangeliar von Strahov“, eine Handschrift aus dem 9./10. Jahrhundert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Der „Theologische Saal“ beherbergte ursprünglich die gesamte Klosterbibliothek und seit 1790 ausschließlich theologische Werke. Er wurde zwischen 1671 und 1679 nach Plänen von Giovanni Domenico Orsi de Orsini erbaut und im Jahr 1721 erweitert. Der „Philosophische Saal“ wurde zwischen 1783 und 1790 nach Plänen von Ignaz Johann Palliardi für die Bücherbestände des säkularisierten Klosters Klosterbruck bei Znaim errichtet. Die Bibliothek darf auf keiner Pragreise fehlen.

Library of Congress, Washington

Die größte Bibliothek der USA soll angeblich auch über einige geheime Gänge und Räume verfügen. Diese sind in der Regel jedoch der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der gesamte Bücherbestand ist auf mehrere Gebäude verteilt. Sie ist mit mehr als 160 Millionen Medieninhalten die zweitgrößte Bibliothek der Welt. Nur die British Library in London ist noch größer. Alleine der kreisrunde „Reading Room“ ist ein Besuch wert.

Bibliothek im Palast von Mafra, Portugal

Der Nationalpalast von Mafra, auch bekannt als Palácio Nacional de Mafra, ist die größte Schloss- und Klosteranlage in Portugal. Das Gebäude wurde vom schwäbischen Architekten Johann Friedrich Ludwig entworfen und zwischen 1717 und 1730 im Barockstil errichtet. Die Bauzeit dauerte 13 Jahre, und der Palast wurde schließlich unter der Herrschaft von Johann V. eingeweiht. Die endgültige Fertigstellung erfolgte im Jahr 1755. Auch in der Palastbibliothek soll es zahlreiche Geheimgänge und verborgene Verbindungen zu anderen Teilen des Palastes geben. Die Bibliothek umfasst ca. 36.000 Bände aus dem 15. bis 19. Jahrhundert.

Weitere Bibliotheken mit geheimen Gängen

Wer noch nach weiteren Geheimtüren in Bibliotheken suchen möchte, sollte den Hashtag #secretdoor auf Instagram probieren. Auch wenn nicht alle der 74.000 Beiträge solche Geheimgänge zeigen, gibt es doch die eine oder andere geheime Tür zu entdecken.

Testen Sie Ihr Wissen im Literaturquiz

Bibliotheken laden zum Verweilen ein. Haben Sie das passende Buch gefunden, empfehlen wir einen dieser zehn tollen Leseorte, um die Literatur zu genießen. Steigt die Temperatur zu stark, haben wir hier Bücher zusammengestellt, die im Schwimmbad spielen.